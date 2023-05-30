Ежемесячный журнал путешествий по Уралу, приключений, истории, краеведения и научной фантастики. Издается с 1935 года.

Результаты квеста

Автор: 
Мобильные новости
Мобильные новости

Подведение итогов

Студенты колледжей и техникумов

баллы

команда
127 Беркуты
73 Кулинарушка
74 Гренки
66 Крепыши
148 ПМК
116 Тиммейты
138 Незапасное колесо
79 Махачкала
0 Энергокошки
122 Маринисты
57 Маслоешки
76 Пенсионеры
92 Mythicize
170 Медицинский спецназ
0 Ермак
13 Белые халаты
105 Энегрокошки
92 Сварщики
88 Фельдшера
46 Экстремалы

 

учащиеся 9-11 класса

баллы

команды
140 Развед корпус
0 Мишки Гамми
0 Барс
0 Литературные рабы
85 Орден почета
180 Великолепная пятерка
0 Корнишоны
80 Sahar&Vosk
132 School-Seven
0 Туристята
91 Ежики
96 Правнучки Паласса
89 Бригада
103 Горностайчики

 

Учащиеся 5-8 классов

баллы

команды
74 Планировщики миссии
92 Лидеры
87 Торнадо
45 Красный карниз
89 STALKER 19
69 Созвездие
129 Злые Мухоморы
100 Добрые Поганки
130 Адреналин
104 Искатели приключений
56 Техник
63 Дети Урала
44 Уральский Сокол
68 Эдельвейс
66 Серовские Ребята
0 Техник
59 Иноваторы
96 Дети Исети
85 Всегда первые
131 Восьмерка
0 Забивные ёжики
101 Карасики
111 Хрущ
74 РобоТяги

 

Разновозрастные и сборные команды

баллы

команда
104 Лига чемпионов
117 Победители
83 Надежда
148 Горностаище
148 Где здесь выход?
113 Уральские топтуны
111 Тигрята
0 Огнеборцы
94 Искорки
43 Бойцы за автомат
125 Сад теней
160 Бойцы за экстрим
146 Родственники
41 Волки
51 Горная стая
96 Стая из горностаев

 

Дозаявившиеся на месте

баллы

команды
103 Эдельвейс 2
148 Сокол
85 Надежда Ингезия
145 Огнеборцы
69 Резерв

 

Миссия квеста

Регистрация

Команды, участвующие в квест 

Результаты

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