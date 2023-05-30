Подведение итогов
Студенты колледжей и техникумов
|
баллы
|
команда
|127
|Беркуты
|73
|Кулинарушка
|74
|Гренки
|66
|Крепыши
|148
|ПМК
|116
|Тиммейты
|138
|Незапасное колесо
|79
|Махачкала
|0
|Энергокошки
|122
|Маринисты
|57
|Маслоешки
|76
|Пенсионеры
|92
|Mythicize
|170
|Медицинский спецназ
|0
|Ермак
|13
|Белые халаты
|105
|Энегрокошки
|92
|Сварщики
|88
|Фельдшера
|46
|Экстремалы
учащиеся 9-11 класса
|
баллы
|
команды
|140
|Развед корпус
|0
|Мишки Гамми
|0
|Барс
|0
|Литературные рабы
|85
|Орден почета
|180
|Великолепная пятерка
|0
|Корнишоны
|80
|Sahar&Vosk
|132
|School-Seven
|0
|Туристята
|91
|Ежики
|96
|Правнучки Паласса
|89
|Бригада
|103
|Горностайчики
Учащиеся 5-8 классов
|
баллы
|
команды
|74
|Планировщики миссии
|92
|Лидеры
|87
|Торнадо
|45
|Красный карниз
|89
|STALKER 19
|69
|Созвездие
|129
|Злые Мухоморы
|100
|Добрые Поганки
|130
|Адреналин
|104
|Искатели приключений
|56
|Техник
|63
|Дети Урала
|44
|Уральский Сокол
|68
|Эдельвейс
|66
|Серовские Ребята
|0
|Техник
|59
|Иноваторы
|96
|Дети Исети
|85
|Всегда первые
|131
|Восьмерка
|0
|Забивные ёжики
|101
|Карасики
|111
|Хрущ
|74
|РобоТяги
Разновозрастные и сборные команды
|
баллы
|
команда
|104
|Лига чемпионов
|117
|Победители
|83
|Надежда
|148
|Горностаище
|148
|Где здесь выход?
|113
|Уральские топтуны
|111
|Тигрята
|0
|Огнеборцы
|94
|Искорки
|43
|Бойцы за автомат
|125
|Сад теней
|160
|Бойцы за экстрим
|146
|Родственники
|41
|Волки
|51
|Горная стая
|96
|Стая из горностаев
Дозаявившиеся на месте
|
баллы
|
команды
|103
|Эдельвейс 2
|148
|Сокол
|85
|Надежда Ингезия
|145
|Огнеборцы
|69
|Резерв