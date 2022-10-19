квеста
БОЛЬШАЯ ИГРА
В квесте принимают участие
Учащиеся 9-11 классов общеобразовательных школ.
Студенты учреждений среднего профессионального образования.
Студенты высших учебных заведений
Вне категорий (единомышленники, друзья, коллеги)
Если в категории собирается менее 5 команд управленцев, зачет проводится совместно с более старшей категорией
Для успешного выполнения заданий, все участники игры должны вступить в группы:
Молодежного клуба РГО «Уральский следопыт»: https://vk.com/stalker_66
и в группу квеста БОЛЬШАЯ ИГРА:https://vk.com/greatgame_2022
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