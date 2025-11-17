Ежемесячный журнал путешествий по Уралу, приключений, истории, краеведения и научной фантастики. Издается с 1935 года.

Команды

Автор: 
Мероприятия
Мероприятия, Мобильные новости, квест UralStalker

прошедшие предварительную регистрацию для участия в молодежно-патриотическом фестивале

 ДЕНЬ ГЕРОЕВ 2025

*Контактный аккаунт командира Команды или куратора должен быть открыт и доступен для администратора, чтобы иметь возможность направлять коды доступа, спецзадания, проверочные тесты и прочие задания.

№  
Позывной
Место формирования
образовательное учреждение
категория
51 Код Победы Екатеринбург Екатеринбургский торгово-экономический техникум
50 Герои в действии Екатеринбург Уральский колледж технологий и предпринимательства
49 Каскад Екатеринбург Екатеринбургский Экономико-технологический колледж
48 Вместе Екатеринбург СОШ № 154
47 Урал Екатеринбург ЕкСВУ
46 Уральские парни Екатеринбург ЕкСВУ
45 Первые СОШ 1 Екатеринбург СОШ №1 имени С.С. Алексеева
44 Звездочка Екатеринбург СОШ №185
43 Акцент Екатеринбург СОШ №64
42 Тирг Екатеринбург УрЖТ
41 Северяне Екатеринбург УрЖТ
40 Спасатели Екатеринбург ЕкСВУ
39 Бананы Екатеринбург Лицей 130
38 Аскорбинка Екатеринбург Гимназия №40
37 Дети Урала Екатеринбург Уральский техникум » Рифей»
36 Покорители Екатеринбург Уральский техникум » Рифей»
35 Бургеры Екатеринбург СОШ 97
34 Братва Екатеринбург УКСАП
33 СА-115 Екатеринбург УРТК им. А. С. Попова
32 Ермак Екатеринбург УРТК им. А. С. Попова
31 Малахит Екатеринбург ЕкСВУ
30 Наследники героев Екатеринбург ЕкСВУ
29 Поморы Екатеринбург ЕкСВУ
28 Львы тигры Екатеринбург СОШ №71
27 138-ой Меридиан Екатеринбург СОШ №138
26 Искра 18 Октябрьский СОШ №18
25 Беркуты Екатеринбург СОШ 71
24 Альфа Екатеринбург Техникум индустрии питания и услуг «Кулинар»
23 Тридцатьчетвёрка Горноуральский СОШ №24
22 Воины Екатеринбург Медицинский колледж УрГУПС
21 Фортуна Екатеринбург СОШ 185
20 Вымпел Свободный СШ 25 ЗАТО Свободный
19 Монолит Свободный СШ 25 ЗАТО Свободный
18 Первооткрыватели Екатеринбург гимназия № 161
17 Белка Горноуральский СОШ 24
16 Феникс Екатеринбург СОШ 208
15 Отбойники Екатеринбург СОШ 102
14 Первые УКТП Екатеринбург УКТП
13 Искра Октябрьский СОШ №18
12 Прометей Полевской «ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ 21 «ЭРУДИТ»
11 ВнукиГероев Екатеринбург ЦО №224
10 Незапасное колесо Екатеринбург УрТАТиС
09 Патриоты Екатеринбург СОШ 71
08 Отряд Альфа Екатеринбург СОШ 14
07 Вековые Стражи Невьянск СОШ №6
06 Большевики Екатеринбург Гимназия № 70
05 Наггетсы Екатеринбург СОШ 71
04 Торнадо 71 Екатеринбург СОШ 71
03 АК-47 Каменск-Уральский Кадетская школа «Каменск-Уральский кадетский корпус войск национальной гвардии РФ»
02 Клинок Авалона Екатеринбург СОШ 71
01 Адреналин Каменск-Уральский Центр образования «Аксиома»

 

обсуждение в социальных сетях:

Возрастные группы

  1. Учащиеся 9-11 классов общеобразовательных школ.
  2. Учащиеся учреждений среднего профессионального образования.
  3.  Военно-патриотические клубы и специализированные учебные заведения

Квест uralstalker

Этапы квеста uralstalker

Заявка на участие в квесте uralstalker

Зарегистрировавшиеся команды

Результаты (появятся после завершения)

Поделиться 

Публикации на тему

Как отметить 90-летие
10.2025

Как отметить 90-летие

Берите пример с «Уральского следопыта» Принимаем поздравления! Наш традиционный осенний туристический фестиваль «Осень Уральского следопыта» – юбилейный в 2025 году. Ровно дев...
Участники квеста «Камнерезы и Спасатели»

Участники квеста «Камнерезы и Спасатели»

Команды, прошедшие регистрацию профориентационный квест КАМНЕРЕЗЫ и СПАСАТЕЛИ 40 Единое целое Екатеринбург СОШ 102 39 Импульс Екатеринбург СОШ № 106 38 Русская община Екатерин...
Прошел турслет

Прошел турслет

Завершился турслет Осень Уральского следопыта, посвященный 90-летнему юбилею выхода первого номера журнала Уральский следопыт. Регистрацию прошли 324 команды из Свердловской о...
Майский экстрим 2025
06.2025

Майский экстрим 2025

Ура! Ура! Ура! В 2025 году наш главный фестиваль «Майский экстрим» вернулся на центральную площадку Екатеринбурга Во время проведения фестиваля было открыто сразу несколько пл...
День Героев. Вертолетная рапсодия
12.2024

День Героев. Вертолетная рапсодия

23 ноября в Екатеринбурге прошла традиционная молодежно-патриотическая игра «День Героев». Организатором выступил Молодежный клуб «Уральский следопыт». В этом году игра посвящ...
Защищено: Экипажи

Защищено: Экипажи

Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль: Пароль:
команды, подавшие заявку

команды, подавшие заявку

на фестиваль Осень Уральского следопыта турслет ПЕРВЫЕ на Урале обязательна регистрация в группе мероприятия Возрастные группы 1 категория – школьники 5-8 классов 2 категория ...
Защищено: Зарегистрировавшиеся участники

Защищено: Зарегистрировавшиеся участники

Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль: Пароль:
Мороз — не помеха
01.2024

Мороз — не помеха

В Уральском техникуме «Рифей» прошла молодёжно-патриотическая игра. Судьями на этапах и волонтёрами выступили старшие курсанты кадетского корпуса «Спасатель» 9 декаб...
Защищено: Команды

Защищено: Команды

Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль: Пароль:
Большая игра отменяется

Большая игра отменяется

Площадка, запланированная для проведения молодёжного экономического квеста Большая Игра, по техническим причинам оказалась не готова к приему на своем пространстве участников ...
Участники Большой игры

Участники Большой игры

Команды, прошедшие регистрацию № команда нас. пункт место сборки 07 Друзья Локи Екатеринбург Свердловский областной медицинский колледж 06 Клуб позитивных акушерок Екатеринбур...
Квест уральских следопытов
10.2023

Квест уральских следопытов

Жизнь – это эстафета, повседневные дела – этапы, а их выполнение – баллы, которые определяют показатель собственной результативности. Квест «Осень Уральского следопыта» – мале...
Туристская Осень Уральского следопыта

Туристская Осень Уральского следопыта

23 сентября 2023 года в Екатеринбурге прошел традиционный молодежно-туристский фестиваль «Осень Уральского следопыта«. В этом году фестиваль-слет проводился на терри...
Защищено: команды, подавшие заявку

Защищено: команды, подавшие заявку

Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль: Пароль:
Новые друзья на фестивале
07.2023

Новые друзья на фестивале

В последнее воскресение весны в Екатеринбурге Уральский следопыт провел традиционный молодежный туристский фестиваль Майский экстрим. В программе фестиваля несколько различных...
Результаты квеста

Результаты квеста

Подведение итогов Студенты колледжей и техникумов баллы команда 174 ССК Кондор 69 Дочери Исиды 106 Стиляги 159 Горностай 84 Дети Богини 53 Изверги 127 Беркуты 73 Кулинарушка 7...
Зарегистрировавшиеся участники

Зарегистрировавшиеся участники

обязательна регистрация в группе мероприятия № команда пункт формирования организация категория 1 Развед корпус Каменск-Уральский Каменск-Уральский кадетский корпус войск наци...
Большая игра. Переселение

Большая игра. Переселение

25 марта в Уральском институте Президентской академии состоялась «Большая игра». Ее организаторами стали Уральский институт управления филиал РАНХиГС и Молодежный кл...
Участники Большой игры

Участники Большой игры

результаты команд, прошедших регистрацию команда нас. пункт очно онлайн капитал 1 Валькирии Екатеринбург 64 36 139 Свердловский областной медицинский колледж 2 Варяг Екатеринб...
Соглашение с УГЛТУ на 2023 год

Соглашение с УГЛТУ на 2023 год

28 февраля Молодёжный клуб РГО «Уральский следопыт» и Уральский государственный лесотехнический университет подписали Соглашение о продолжении сотрудничества в 2023 году. От &...
Поиграли на Уралмаше

Поиграли на Уралмаше

18 февраля Молодежный клуб РГО «Уральский следопыт» для студентов и друзей Российского государственного профессионально-педагогического университета провел молодежно-патриотич...
Прогулки по Екатеринбургу: было — стало.

Прогулки по Екатеринбургу: было — стало.

Казалось бы, выходные – самое подходящее время, чтобы отложить все дела, закутаться в одеяло и погрузится в любимый сериал или книгу. Но я была бы не я, если бы не решила пров...
Соглашение с УИУ РАНХиГС на 2023 год

Соглашение с УИУ РАНХиГС на 2023 год

Уральский институт управления РАНХиГС и Автономная некоммерческая организация «Уральский следопыт» подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом пост...
Участники

Участники

молодежно-патриотического фестиваля Вехи истории 01 Земляне Екатеринбург Гимназия №99 02 Развед. корпус Каменск-Уральский Каменск-Уральский кадетский корпус войск национальной...
Большая игра в Уральском институте управления
12.2022

Большая игра в Уральском институте управления

Участниками квеста стали 96 команд студентов и школьников Свердловской области. На два часа стены вуза превратились в микрогосударство, где изучали экономические и юридические...

Участники Большой игры

прошедшие регистрацию на квест 1 Великолепная пятерка Екатеринбург СОШ №71 2 Умники Екатеринбург ДО ДЮЦ «Искорка» 3 Искорка Екатеринбург ДО ДЮЦ «Искорка» 4...
Неуловимых снова не поймать
10.2022

Неуловимых снова не поймать

340 команд приняли участие в фестивале «Осень «Уральского следопыта» Суббота – тот самый долгожданный выходной, когда можно поспать в свое удовольствие и никуда не спешить. Но...
Победители

Победители

24 сентября прошел наш традиционный туристско-спортивный фестиваль «Осень Уральского следопыта». В нем приняло участие 340 команд ( более 1700 человек) студентов и ш...
регистрация команд

регистрация команд

на квест Осень Уральского следопыта обязательна регистрация в группе мероприятия команды, подавшие заявку на участие № Название Населенный пункт Образовательное учреждение кат...
На вырост не брать
07.2022

На вырост не брать

Все знают, что физические нагрузки полезны. Не нужно объяснять про выносливость организма, укрепление здоровья, повышение уровня иммунитета и так далее. (далее…)
Форт Боярд по-уральски
06.2022

Форт Боярд по-уральски

С какого ракурса ни посмотри на темп современной жизни, все чаще он напоминает квест. И, чтобы прибавить энтузиазма в его прохождение, необходимо время от времени участвовать ...
Зарегистрировавшиеся участники

Зарегистрировавшиеся участники

обязательна регистрация в группе мероприятия Регистрация на 28 мая 2022 года № звено пункт формирования организация категория 1 Стиляги Екатеринбург Колледж управления и серви...
Ставка на Незнайку

Ставка на Незнайку

Подведены итоги конкурса проектов в сфере образования и молодёжной политики Свердловской области на 2022 год Уральский следопыт предоставил на рассмотрение 8 своих традиционны...
Вехи Истории — команды

Вехи Истории — команды

прошедшие регистрацию для участия в молодежно-патриотическом фестивале Вехи истории 2022 01 Земляне Екатеринбург СОШ 68 1 02 Время Каменск-Уральский Каменск-Уральский педагоги...

Вехи истории задания

Положение квеста Регистрация команд Зарегистрировавшиеся команды Предварительные задания команда Ответ отсылается в форму, используя #КодДостапа, который команда получает при ...

Последние статьи

Вершина Кызлар-таш
Автор с птенцом кулика. 1976

Новости

Мобильные новости

17.11.2025

Команды

Комментарии