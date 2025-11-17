прошедшие предварительную регистрацию для участия в молодежно-патриотическом фестивале
ДЕНЬ ГЕРОЕВ 2025
|
№
|
Позывной
|
Место формирования
|
образовательное учреждение
|
категория
|51
|Код Победы
|Екатеринбург
|Екатеринбургский торгово-экономический техникум
|50
|Герои в действии
|Екатеринбург
|Уральский колледж технологий и предпринимательства
|49
|Каскад
|Екатеринбург
|Екатеринбургский Экономико-технологический колледж
|48
|Вместе
|Екатеринбург
|СОШ № 154
|47
|Урал
|Екатеринбург
|ЕкСВУ
|46
|Уральские парни
|Екатеринбург
|ЕкСВУ
|45
|Первые СОШ 1
|Екатеринбург
|СОШ №1 имени С.С. Алексеева
|44
|Звездочка
|Екатеринбург
|СОШ №185
|43
|Акцент
|Екатеринбург
|СОШ №64
|42
|Тирг
|Екатеринбург
|УрЖТ
|41
|Северяне
|Екатеринбург
|УрЖТ
|40
|Спасатели
|Екатеринбург
|ЕкСВУ
|39
|Бананы
|Екатеринбург
|Лицей 130
|38
|Аскорбинка
|Екатеринбург
|Гимназия №40
|37
|Дети Урала
|Екатеринбург
|Уральский техникум » Рифей»
|36
|Покорители
|Екатеринбург
|Уральский техникум » Рифей»
|35
|Бургеры
|Екатеринбург
|СОШ 97
|34
|Братва
|Екатеринбург
|УКСАП
|33
|СА-115
|Екатеринбург
|УРТК им. А. С. Попова
|32
|Ермак
|Екатеринбург
|УРТК им. А. С. Попова
|31
|Малахит
|Екатеринбург
|ЕкСВУ
|30
|Наследники героев
|Екатеринбург
|ЕкСВУ
|29
|Поморы
|Екатеринбург
|ЕкСВУ
|28
|Львы тигры
|Екатеринбург
|СОШ №71
|27
|138-ой Меридиан
|Екатеринбург
|СОШ №138
|26
|Искра 18
|Октябрьский
|СОШ №18
|25
|Беркуты
|Екатеринбург
|СОШ 71
|24
|Альфа
|Екатеринбург
|Техникум индустрии питания и услуг «Кулинар»
|23
|Тридцатьчетвёрка
|Горноуральский
|СОШ №24
|22
|Воины
|Екатеринбург
|Медицинский колледж УрГУПС
|21
|Фортуна
|Екатеринбург
|СОШ 185
|20
|Вымпел
|Свободный
|СШ 25 ЗАТО Свободный
|19
|Монолит
|Свободный
|СШ 25 ЗАТО Свободный
|18
|Первооткрыватели
|Екатеринбург
|гимназия № 161
|17
|Белка
|Горноуральский
|СОШ 24
|16
|Феникс
|Екатеринбург
|СОШ 208
|15
|Отбойники
|Екатеринбург
|СОШ 102
|14
|Первые УКТП
|Екатеринбург
|УКТП
|13
|Искра
|Октябрьский
|СОШ №18
|12
|Прометей
|Полевской
|«ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ 21 «ЭРУДИТ»
|11
|ВнукиГероев
|Екатеринбург
|ЦО №224
|10
|Незапасное колесо
|Екатеринбург
|УрТАТиС
|09
|Патриоты
|Екатеринбург
|СОШ 71
|08
|Отряд Альфа
|Екатеринбург
|СОШ 14
|07
|Вековые Стражи
|Невьянск
|СОШ №6
|06
|Большевики
|Екатеринбург
|Гимназия № 70
|05
|Наггетсы
|Екатеринбург
|СОШ 71
|04
|Торнадо 71
|Екатеринбург
|СОШ 71
|03
|АК-47
|Каменск-Уральский
|Кадетская школа «Каменск-Уральский кадетский корпус войск национальной гвардии РФ»
|02
|Клинок Авалона
|Екатеринбург
|СОШ 71
|01
|Адреналин
|Каменск-Уральский
|Центр образования «Аксиома»
Возрастные группы
-
Учащиеся 9-11 классов общеобразовательных школ.
-
Учащиеся учреждений среднего профессионального образования.
- Военно-патриотические клубы и специализированные учебные заведения