24 сентября прошел наш традиционный туристско-спортивный фестиваль “Осень Уральского следопыта”. В нем приняло участие 340 команд ( более 1700 человек) студентов и школьников и Екатеринбурга и Свердловской области.

238 волонтеров-организаторов, представляющих более 40 организаций и объединений, подготовили и провели 71 конкурсный этап. Все участники и организаторы получили сертификаты и благодарственные письма, а представителей 15 команд победителей мы ждем в редакции журнала “Уральский следопыт” для вручения кубков и призов.

результаты квеста по категориям:

Учащиеся 5-8 классов общеобразовательных школ

Учащиеся 9-11 классов общеобразовательных школ

Студенты учреждений среднего профессионального образования

Студенты высших учебных заведений

Разновозрастные команды молодёжи Свердловской области