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Прошел квест День Героев

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Мероприятия
Мероприятия, Мобильные новости

11 декабря 2021 года в Екатеринбурге.

Это мероприятие уже шестой год проводит Молодежный клуб РГО «Уральский следопыт».

команда

Мероприятие прошло при поддержке:

  • Министерства образования и молодежной политики Свердловской области,
  • Регионального центра патриотического воспитания Свердловской области,
  • Департамента образования Администрации города Екатеринбурга,
  • Департамента по социальной и молодежной политике Администрации города Екатеринбурга,
  • Регионального отделения ДОСААФ России Свердловской области,
  • Свердловского отделения Русского географического общества, СООО инвалидов и ветеранов военных конфликтов “Арсенал”
построение

Началу мероприятия предшествовал торжественный митинг и возложение венков и цветов к мемориалу «Черный тюльпан». Торжественным строем прошел почетный караул. Участники квеста, с портретами погибших на Северном Кавказе и в Афганистане воинов, почтили их память минутой молчания.

возложение венка

Квест состоял из 3 блоков:

  • предварительные заочные задания
  • очный этап-квест
  • онлайн-задания

Результаты квеста

_вопросы от РГО

разновозрастные команды

разведгруппа

результат

место
1 Спутник 154 1
4 Горностай – 2 154 1
26 Планировщики миссии 107 2
67 Дети лейтенанта Шмидта 97 3
16 Отвага 97 3
20 Искорка – 1 85 6
30 Пламя 84 7
45 Радуга 84 8
54 Социум 83 9
22 Тепло 80 10
64 Веселые бизончики 70 11
75 Каравелла 65 12
62 QuesTeam 62 13
71 Юный техник 61 14
69 Феникс 60 15
68 Банда 66 56 16
85 Юля 56 17
29 Искра 55 18
70 Ночные Ведьмы 54 19
72 ВПК “ЗаЩИТник” 54 20
82 Отличницы 54 21
28 Искорка-2 53 22
84 Надежда 2 53 23
95 Гдездесьвыход 52 24
56 Volonterus96 50 25
76 Топ 25 50 26
81 КовёрDanсе 50 27
79 Россич 49 28
87 Бирюза 49 29
89 Птица счастья 49 30
78 Аврора 48 31
93 Горностайчики 48 32
86 Гелиос 47 33
91 Дневные охотники 47 34
74 Оптимисты 46 35
80 Феникс 10 45 36
77 ЛыжиБрать? 44 37
83 Бурые Медведи 42 38
88 Пятеро смелых 42 39
92 Академия Активных 41 40
94 Креветочбки 40 41
96 Надежда 1 39 42
90 АЗИМУТ 2.0 38 43
73 Школьная Империя 36 44
102 Рарог #2 16 45
100 Тремолино 14 46
101 Рарог #1 12 47
103 Рарог #3 11 48
99 Бандерилья 6 49
97 Авангард 3 50
32 Экотуризм 0 51
63 Свобода 0 52
98 Эспада 0 53

Учащиеся 8-11 классов

2 Земляне 174 1
6 Искорка 141 2
51 Plan B 137 3
59 Альфа 114 4
47 Домовенок 84 5
21 Лидеры 80 6
25 Звезда 72 7
33 Школа 143 – 11 класс 66 8
9 СССР 58 9
27 БЕРКУТЫ 58 10
35 Школа 143 – 9 а 52 11
39 МЭ 52 12
44 Лера 42 13
34 Школа 143 – 9 б 33 14
19 Варяг 28 15
8 Копатычи 7 16
12 Грифон 0 17
23 HerPbl 0 18
городки

студенты

3 Стиляги 222 1
18 Аристократы 142 2
5 Горностай 133 3
38 SWAG 125 4
55 Гении программирования 119 5
14 Росы 115 6
11 Военно-патриотический клуб “Беркут” 112 7
40 Чёрные вороны 109 8
52 УГК им. И.И. Ползунова 108 9
15 ГКС 102 10
42 Юные следопыты 94 11
43 Фараон 94 12
61 МК УрГУПС 92 13
65 Шерстяной улет 91 14
58 Дети Вассермана 84 15
41 Красное/Белое 79 16
10 Данко 71 17
57 Белый тигр 65 18
7 РГП “Разные, Говорливые, Прекрасные” 54 19
66 Медицинский спецназ 26 20
60 Натяжение 24 21
46 Стильная ребята 10 22
24 Нет ничего важнее семьи 1 23
36 110п 0 24
_варежки

 

военно-патриотические организации

48 Орлы 179 1
13 ВПК Росомаха 170 2
50 Уральские богатыри 155 3
17 Zero 110 4
49 Солдатики 108 5
53 ТПСл448 2 6
31 Сабик 1 7
37 клуб Эдельвейс 0 8

 

бокс

Квест uralstalker

Этапы квеста uralstalker

Заявка на участие в квесте uralstalker

Зарегистрировавшиеся команды

Результаты

 

 

 

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