Прошел квест День Героев

11 декабря 2021 года в Екатеринбурге.
Это мероприятие уже шестой год проводит Молодежный клуб РГО «Уральский следопыт».
Мероприятие прошло при поддержке:
- Министерства образования и молодежной политики Свердловской области,
- Регионального центра патриотического воспитания Свердловской области,
- Департамента образования Администрации города Екатеринбурга,
- Департамента по социальной и молодежной политике Администрации города Екатеринбурга,
- Регионального отделения ДОСААФ России Свердловской области,
- Свердловского отделения Русского географического общества, СООО инвалидов и ветеранов военных конфликтов “Арсенал”
Началу мероприятия предшествовал торжественный митинг и возложение венков и цветов к мемориалу «Черный тюльпан». Торжественным строем прошел почетный караул. Участники квеста, с портретами погибших на Северном Кавказе и в Афганистане воинов, почтили их память минутой молчания.
Квест состоял из 3 блоков:
- предварительные заочные задания
- очный этап-квест
- онлайн-задания
Результаты квеста
разновозрастные команды
|
№
|
разведгруппа
|
результат
|
место
|1
|Спутник
|154
|1
|4
|Горностай – 2
|154
|1
|26
|Планировщики миссии
|107
|2
|67
|Дети лейтенанта Шмидта
|97
|3
|16
|Отвага
|97
|3
|20
|Искорка – 1
|85
|6
|30
|Пламя
|84
|7
|45
|Радуга
|84
|8
|54
|Социум
|83
|9
|22
|Тепло
|80
|10
|64
|Веселые бизончики
|70
|11
|75
|Каравелла
|65
|12
|62
|QuesTeam
|62
|13
|71
|Юный техник
|61
|14
|69
|Феникс
|60
|15
|68
|Банда 66
|56
|16
|85
|Юля
|56
|17
|29
|Искра
|55
|18
|70
|Ночные Ведьмы
|54
|19
|72
|ВПК “ЗаЩИТник”
|54
|20
|82
|Отличницы
|54
|21
|28
|Искорка-2
|53
|22
|84
|Надежда 2
|53
|23
|95
|Гдездесьвыход
|52
|24
|56
|Volonterus96
|50
|25
|76
|Топ 25
|50
|26
|81
|КовёрDanсе
|50
|27
|79
|Россич
|49
|28
|87
|Бирюза
|49
|29
|89
|Птица счастья
|49
|30
|78
|Аврора
|48
|31
|93
|Горностайчики
|48
|32
|86
|Гелиос
|47
|33
|91
|Дневные охотники
|47
|34
|74
|Оптимисты
|46
|35
|80
|Феникс 10
|45
|36
|77
|ЛыжиБрать?
|44
|37
|83
|Бурые Медведи
|42
|38
|88
|Пятеро смелых
|42
|39
|92
|Академия Активных
|41
|40
|94
|Креветочбки
|40
|41
|96
|Надежда 1
|39
|42
|90
|АЗИМУТ 2.0
|38
|43
|73
|Школьная Империя
|36
|44
|102
|Рарог #2
|16
|45
|100
|Тремолино
|14
|46
|101
|Рарог #1
|12
|47
|103
|Рарог #3
|11
|48
|99
|Бандерилья
|6
|49
|97
|Авангард
|3
|50
|32
|Экотуризм
|0
|51
|63
|Свобода
|0
|52
|98
|Эспада
|0
|53
Учащиеся 8-11 классов
|2
|Земляне
|174
|1
|6
|Искорка
|141
|2
|51
|Plan B
|137
|3
|59
|Альфа
|114
|4
|47
|Домовенок
|84
|5
|21
|Лидеры
|80
|6
|25
|Звезда
|72
|7
|33
|Школа 143 – 11 класс
|66
|8
|9
|СССР
|58
|9
|27
|БЕРКУТЫ
|58
|10
|35
|Школа 143 – 9 а
|52
|11
|39
|МЭ
|52
|12
|44
|Лера
|42
|13
|34
|Школа 143 – 9 б
|33
|14
|19
|Варяг
|28
|15
|8
|Копатычи
|7
|16
|12
|Грифон
|0
|17
|23
|HerPbl
|0
|18
студенты
|3
|Стиляги
|222
|1
|18
|Аристократы
|142
|2
|5
|Горностай
|133
|3
|38
|SWAG
|125
|4
|55
|Гении программирования
|119
|5
|14
|Росы
|115
|6
|11
|Военно-патриотический клуб “Беркут”
|112
|7
|40
|Чёрные вороны
|109
|8
|52
|УГК им. И.И. Ползунова
|108
|9
|15
|ГКС
|102
|10
|42
|Юные следопыты
|94
|11
|43
|Фараон
|94
|12
|61
|МК УрГУПС
|92
|13
|65
|Шерстяной улет
|91
|14
|58
|Дети Вассермана
|84
|15
|41
|Красное/Белое
|79
|16
|10
|Данко
|71
|17
|57
|Белый тигр
|65
|18
|7
|РГП “Разные, Говорливые, Прекрасные”
|54
|19
|66
|Медицинский спецназ
|26
|20
|60
|Натяжение
|24
|21
|46
|Стильная ребята
|10
|22
|24
|Нет ничего важнее семьи
|1
|23
|36
|110п
|0
|24
военно-патриотические организации
|48
|Орлы
|179
|1
|13
|ВПК Росомаха
|170
|2
|50
|Уральские богатыри
|155
|3
|17
|Zero
|110
|4
|49
|Солдатики
|108
|5
|53
|ТПСл448
|2
|6
|31
|Сабик
|1
|7
|37
|клуб Эдельвейс
|0
|8
Квест uralstalker
Этапы квеста uralstalker
Заявка на участие в квесте uralstalker
Зарегистрировавшиеся команды
Результаты