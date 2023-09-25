Туристская Осень Уральского следопыта

23 сентября 2023 года в Екатеринбурге прошел традиционный молодежно-туристский фестиваль “Осень Уральского следопыта“. В этом году фестиваль-слет проводился на территории Шарташского лесопарка.

Мероприятие активно поддержали:

Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области,

Министерство физической культуры и спорта Свердловской области,

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области,

Региональное отделение ДОСААФ России Свердловской области,

Федерация мас-рестлинга Свердловской области

Благотворительный фонд «Дети России»

Программа фестиваля 2023 года включала в себя туристский слет, на участие в котором зарегистрировалось 402 команды студентов и школьников (более 2000 участников), большой блок популяризации ГТО, соревнования по мас-рестлингу (более 100 участников), состязания для школьников 1-4 классов «Уралсталкер. Детвора», финал Молодежного чемпионата по решению кроссвордов, а также зажигательные танцы студенческих педагогических отрядов в амфитеатре фестиваля.

Онлайн формат, как и в прошлом году активно использовался организаторами для предварительной подготовки и взаимодействия с участниками. С 10 сентября Молодежный клуб «Уральский следопыт» в группах ВКонтакте проводил предварительные этапы квеста, знакомил участников с тематикой предстоящего фестиваля, проводил опросы и викторины, за которые команды могли получить дополнительные баллы. В предварительном раунде могли принять участие все команды, зарегистрировавшиеся и получившие уникальные коды доступа.

В Шарташском лесопарке было представлено 60 конкурсных этапов спортивной, туристской и краеведческой направленности: элементы ГТО, многочисленные веревочные переправы от КМЖ «Эдельвейс», ориентирование, спортивные этапы ДОСААФ, боксерский ринг, оказание первой помощи, перевязки, наложение шины. Отдельным молодёжным блоком были представлены этапы, подготовленные студенческими педагогическими отрядами – партнерами Молодежного клуба. На главной аллее парка разместились экологические этапы, организаторами которых выступили представители особо охраняемых природных территорий Свердловской области, сотрудники Института экологии растений и животных Урала, студенты и преподаватели Уральского государственного лесотехнического университета, Уральского государственного аграрного университета, Уральского федерального университета, колледжей Екатеринбурга.

За три часа квеста командам участников предстояло пройти как можно больше конкурсных этапов и набрать максимальное количество баллов. Благодаря многочисленным организациям-партнерам Молодежного клуба этапы получились очень разнообразные. Самыми веселыми, по мнению участников, стали этапы: пилка дров, боксерский спарринг, покорение триангуляционной вышки, вертикальные и горизонтальные перила на Каменных палатках от Свердловской городской спелеосекции, медальный ЗаБег. Самым массовым оказался финал Молодежного чемпионата по решению кроссвордов. В нем приняло участие более 84 команды (более 500 человек).

Профессионально работали на конкурсных этапах специалисты городского центра тестирования ГТО, студенты и преподаватели УрГЮУ, Екатеринбургского института физической культуры (филиал УралГУФК), Гуманитарного университета, Уральского техникума “Рифей”, Свердловского областного педагогического колледжа, Уральского радиотехнического колледжа им. А.С. Попова, Медицинского колледжа УрГУПС, Фармацевтического филиала СОМК, Екатеринбургского энергетического техникума, Клуба по месту жительства “Эдельвейс”.

Общее количество участников фестиваля – 2036 человек! Волонтеров- организаторов – 258 человек! 60 конкурсных этапов. Организаций, помогавших в подготовке и проведении – 48! Студенческих отрядов – 13: СПО “Вагант”, СПО “Панацея”, СПО “Наперстник”, СПО “Ореол”, СПО “Ассоль”, СПО “Бирюза”, СПО “Мечты..”, СПО “Гелиос”, СПО “Эра”, СПО “Форсаж”, СППО “Эго”, ССО “Кристалл”, СМО “Пульс”.

Огромное спасибо руководству Шарташского лесопарка за помощь в организации молодежного фестиваля.

Праздник спорта, туризма, здорового образа жизни удался!