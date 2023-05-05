Уральский следопыт, май 2023

Подписчикам и в розничную сеть отправлен очередной журнал.
В майском номере 2023 года подборка краеведческих материалов
Исчезнувший камень ~ Юрий Гунгер;
Питательные колонии ~ Виктор Красуский;
Ущелье в Тундре ~ Владислав Карелин;
Убить «тигра» ~ Лев Кощеев;
Голубиная охота ~ Александр Шестаков;
Чего байки не боятся ~ Наталия Дудко;
Уральский ниндзя ~ Наталия Дудко;
Музыка камня ~ Ирина Герулайте;
Синица путешественница ~ Валерий Денеко;
С лыжными палками и эпитетами ~ Андрей Затонский;
Продолжается сотрудничество с Союзом юнкоров Урала.
Большое городище ~ Ян Овчинников;
Приглашаю на экскурсию ~ Екатерина Береговая;
Методические приёмы, используемые в экскурсии ~ Вера Синько. Ульяна Александрова;
В разделе Аэлита представлена небольшая повесть:
α Возвращение «Чёрного Принца» (продолжение) ~ Станислав Кочетков
α Ангелочки ~ Евгений Мидаков
α Ссора ~ Олег Лузин
По прежнему все материалы журнала доступны в электронном виде.