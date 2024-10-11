прошедшие регистрацию для участия в молодежно-патриотическом фестивале
ДЕНЬ ГЕРОЕВ 2024
*Контактный аккаунт командира Команды или куратора должен быть открыт и доступен для администратора, чтобы иметь возможность направлять коды доступа, спецзадания, проверочные тесты и прочие задания.
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№
|
Позывной
|
Место формирования
|
образовательное учреждение
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возрастная группа
|07
|Уральцы
|Екатеринбург
|Гимназия №99
|1
|06
|Адреналин
|Каменск-Уральский
|Центр образования «Аксиома»
|1
|05
|Матильды
|Ивдель
|МАОУ СОШ №1
|1
|04
|Первые
|Ивдель
|МАОУ СОШ №1
|1
|03
|Земляне
|Екатеринбург
|Гимназия №99
|1
|02
|Развед. корпус
|Каменск-Уральский
|Каменск-Уральский кадетский корпус войск национальной гвардии РФ
|1
|01
|Авиаторы
|Екатеринбург
|УрФУ
|2
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Возрастные группы
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Учащиеся 9-11 классов общеобразовательных школ.
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Учащиеся учреждений среднего профессионального образования.
- Военно-патриотические клубы и специализированные учебные заведения