Команды, прошедшие регистрацию
профориентационный квест
КАМНЕРЕЗЫ и СПАСАТЕЛИ
|.
|39
|Импульс
|Екатеринбург
|СОШ № 106
|38
|Русская община
|Екатеринбург
|Кадетский корпус » Спасатель»
|37
|Ювелиры Урала
|Екатеринбург
|СОШ 61 с УИОП
|36
|Горный Щит 142
|Екатеринбург
|СОШ 142
|35
|Прометей
|Верхний Тагил
|СОШ №8
|34
|Рубеж
|Екатеринбург
|Кадетский корпус » Спасатель»
|33
|Дружба
|Екатеринбург
|Кадетский корпус » Спасатель»
|32
|Финики
|Екатеринбург
|Кадетский корпус » Спасатель»
|31
|Дружина
|Екатеринбург
|Кадетский корпус » Спасатель»
|30
|Бобры
|Екатеринбург
|СОШ №18
|29
|Бравые парни
|Екатеринбург
|СОШ №123
|28
|Д-200
|Екатеринбург
|СОШ №200
|27
|Покорители
|Екатеринбург
|Кадетский корпус » Спасатель»
|26
|Экстрим Тим
|Екатеринбург
|СОШ №44
|25
|Изумруд 2016
|Екатеринбург
|Екатеринбургское суворовское военное училище
|24
|Альфа 59
|Екатеринбург
|СОШ № 59
|23
|Лицей 135
|Екатеринбург
|Лицей 135
|22
|Огонь
|Верхний Тагил
|СОШ 8
|21
|Природные следопыты
|Екатеринбург
|МАОУ СОШ 80
|20
|Кайоты
|Екатеринбург
|СОШ 71
|19
|Беркуты
|Екатеринбург
|СОШ 71
|18
|СпасКампгт
|пгт Горноуральский
|СОШ №24
|17
|Огнеборцы
|Екатеринбург
|СОШ №87
|16
|ТуцнДуцн
|Екатеринбург
|СОШ 71
|15
|Наггетсы
|Екатеринбург
|СОШ 71
|14
|Снегири
|Екатеринбург
|СОШ 71
|13
|Торнадо 71
|Екатеринбург
|СОШ 71
|12
|Искра
|Октябрьский
|СОШ №18
|11
|Святогор
|Екатеринбург
|ДЮЦ «Спутник»
|10
|Сталь
|Екатеринбург
|Екатеринбургское суворовское военное училище
|09
|Кремень
|Екатеринбург
|Екатеринбургское суворовское военное училище
|08
|Вымпел
|Екатеринбург
|СОШ №86
|07
|Малахит
|Екатеринбург
|Екатеринбургское суворовское военное училище
|06
|Урал
|Екатеринбург
|Кадетский корпус» Спасатель»
|05
|Лига Спасения
|Екатеринбург
|СОШ №15
|04
|Незнаю
|Екатеринбург
|Лицей 173
|03
|Большевики
|Екатеринбург
|Гимназия № 70
|02
|Шаг к Профессии
|Березовский
|СОШ № 55 имени Льва Брусницына
|01
|Мир в ладошках
|Екатеринбург
|СОШ № 80
|
Название команды
|
Место формирования
|
образовательное учреждение
возрастная категория
- Учащиеся 8-9 классов общеобразовательных школ.
