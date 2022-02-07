прошедшие регистрацию для участия в молодежно-патриотическом фестивале
Вехи истории 2022
|01
|Земляне
|Екатеринбург
|СОШ 68
|1
|02
|Время
|Каменск-Уральский
|Каменск-Уральский педагогический колледж
|2
|03
|Эдем
|Екатеринбург
|Екатеринбургский торгово-экономический техникум
|2
|04
|Хаги-Ваги
|Екатеринбург
|Екатеринбургский торгово-экономический техникум
|2
|05
|Росомаха
|Большой Исток
|Военно-патриотический клуб “Росомаха”
|4
|06
|Уральский Сокол
|ЗАТО Уральский
|Военно-патриотический клуб “Сокол”
|4
|07
|Банда 66
|Екатеринбург
|Екатеринбургский торгово-экономический техникум
|4
|08
|Уральское пламя
|ЗАТО Уральский
|Военно-патриотический клуб “Сокол”
|4
|09
|Славяне
|Екатеринбург
|Екатеринбургский торгово-экономический техникум
|2
|10
|WoT
|Екатеринбург
|Екатеринбургский торгово экономический техникум
|2
Возрастные группы
-
Учащиеся 9-11 классов общеобразовательных школ.
-
Учащиеся учреждений среднего профессионального образования.
-
Студенты высших учебных заведений, разновозрастные команды.
-
Военно-патриотические клубы и специализированные учебные заведения
Обсуждение в социальной сети
https://vk.com/patriotquest
Координатор проекта: Семенов Михаил Геннадьевич +7-91224-81459