Ежемесячный журнал путешествий по Уралу, приключений, истории, краеведения и научной фантастики. Издается с 1935 года.

команды

Автор: 
Мобильные новости
Мобильные новости

прошедшие регистрацию для участия в молодежно-патриотическом фестивале

 Вехи истории 2022

01 Земляне Екатеринбург СОШ 68 1
02 Время Каменск-Уральский Каменск-Уральский педагогический колледж 2
03 Эдем Екатеринбург Екатеринбургский торгово-экономический техникум 2
04 Хаги-Ваги Екатеринбург Екатеринбургский торгово-экономический техникум 2
05 Росомаха Большой Исток Военно-патриотический клуб “Росомаха” 4
06 Уральский Сокол ЗАТО Уральский Военно-патриотический клуб “Сокол” 4
07 Банда 66 Екатеринбург Екатеринбургский торгово-экономический техникум 4
08 Уральское пламя ЗАТО Уральский Военно-патриотический клуб “Сокол” 4
09 Славяне Екатеринбург Екатеринбургский торгово-экономический техникум 2
10 WoT Екатеринбург Екатеринбургский торгово экономический техникум 2

Возрастные группы

  1. Учащиеся 9-11 классов общеобразовательных школ.
  2. Учащиеся учреждений среднего профессионального образования.
  3. Студенты высших учебных заведений, разновозрастные команды.
  4. Военно-патриотические клубы и специализированные учебные заведения

 

Обсуждение в социальной сети

https://vk.com/patriotquest 

 


Координатор проекта: Семенов Михаил Геннадьевич +7-91224-81459

Положение квеста

Регистрация команд

Зарегистрировавшиеся команды

Предварительные задания

Поделиться 

Публикации на тему

День героев
01.2022

День героев

о патриотизме без пафоса 11 декабря в Екатеринбурге прошел Молодежно-патриотический квест День Героев 2021 Наверное, с нами согласятся педагоги, родители, воспитатели – детей ...
Прошел квест День Героев

Прошел квест День Героев

11 декабря 2021 года в Екатеринбурге. Это мероприятие уже шестой год проводит Молодежный клуб РГО «Уральский следопыт». команда Мероприятие прошло при поддержке: Министерства ...
Разведгруппы

Разведгруппы

прошедшие регистрацию для участия в молодежно-патриотическом фестивале ДЕНЬ ГЕРОЕВ 2021 *Контактный аккаунт командира Разведгруппы или куратора должен быть открыт и доступен д...
Майский экстрим – 2021: командный опыт
06.2021

Майский экстрим – 2021: командный опыт

Постоянно присутствуя на мероприятиях «Уральского следопыта» по долгу службы и по велению сердца, я вижу все «снаружи», в этот раз решила посмотреть «изнутри» – прошла туристи...
Зарегистрировавшиеся участники

Зарегистрировавшиеся участники

обязательна регистрация в группе мероприятия № звено пункт формирования организация категория 1 SuperМолодёжь Красноуфимск МАОУ СШ 9 2 2 Искорка Екатеринбург МБУ ДО ДЮЦ КМЖ И...
Клятва альпиниста
05.2021

Клятва альпиниста

Март 2021 года. На календаре первый месяц весны, но для Урала это время года еще настоящая зима. И Молодежный клуб Нижнетагильского местного отделения Свердловского областного...
результаты квеста

результаты квеста

Вехи истории, прошедшего 20 февраля 2021 года в мультимедийном парке "Россия – моя история. Свердловская область" подведены. Ответы принимались за: – пр...
команды

команды

прошедшие регистрацию для участия в молодежно-патриотическом фестивале Вехи истории 2021 01 Дикая охота Полевской Радиоколледж (Полевской филиал) 2 02 Кадеты Урала Екатеринбу...
приглашаем на квест

приглашаем на квест

Традиционный квест, приуроченный к празднованию Дня Героев Отечества, который в России отмечается 9 декабря, Молодежный клуб РГО "Уральский следопыт" посвятит главн...
Защищено: Отряды РХБЗ

Защищено: Отряды РХБЗ

Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль: Пароль:
Блок 7. Традиции и праздники русского народа

Блок 7. Традиции и праздники русского народа

квест Мы разные – мы вместе Регламент проведения квеста Блок 1. Заселение Урала Блок 2. Русские на Урале Блок 3. Татары Блок 4. Башкиры Блок 5. Марийцы Блок 6. Другие н...
Блок 6. Другие народы Урала

Блок 6. Другие народы Урала

квест Мы разные – мы вместе Регламент проведения квеста Блок 1. Заселение Урала Блок 2. Русские на Урале Блок 3. Татары Блок 4. Башкиры Блок 5. Марийцы Блок 6. Другие н...
Блок 5. Марийцы

Блок 5. Марийцы

квест Мы разные – мы вместе Регламент проведения квеста Блок 1. Заселение Урала Блок 2. Русские на Урале Блок 3. Татары Блок 4. Башкиры Блок 5. Марийцы Блок 6. Другие н...
Блок 4. Башкиры

Блок 4. Башкиры

квест Мы разные – мы вместе Регламент проведения квеста Блок 1. Заселение Урала Блок 2. Русские на Урале Блок 3. Татары Блок 4. Башкиры Блок 5. Марийцы Блок 6. Другие н...
Итоги квеста

Итоги квеста

Мы разные – мы вместе 19 сентября завершился проект "Мы разные – мы вместе", проводимый Молодежным клубом РГО "Уральский следопыт", при поддер...
Блок 9. Русская народная кухня

Блок 9. Русская народная кухня

квест Мы разные – мы вместе Регламент проведения квеста Блок 1. Заселение Урала Блок 2. Русские на Урале Блок 3. Татары Блок 4. Башкиры Блок 5. Марийцы Блок 6. Другие н...
Блок 8. Традиции и праздники народов населяющих Урал

Блок 8. Традиции и праздники народов населяющих Урал

квест Мы разные – мы вместе Регламент проведения квеста Блок 1. Заселение Урала Блок 2. Русские на Урале Блок 3. Татары Блок 4. Башкиры Блок 5. Марийцы Блок 6. Другие н...
мы разные

мы разные

квест Мы разные – мы вместе Регламент проведения квеста Блок 1. Заселение Урала Блок 2. Русские на Урале Блок 3. Татары Блок 4. Башкиры Блок 5. Марийцы Блок 6. Другие н...
Блок 3. Татары

Блок 3. Татары

квест Мы разные – мы вместе Регламент проведения квеста Блок 1. Заселение Урала Блок 2. Русские на Урале Блок 3. Татары Блок 4. Башкиры Блок 5. Марийцы Блок 6. Другие н...
Блок 2. Русские на Урале

Блок 2. Русские на Урале

Регламент проведения квеста Блок 1. Заселение Урала Блок 2. Русские на Урале Блок 3. Татары Блок 4. Башкиры Блок 5. Марийцы Блок 6. Другие народы Урала Блок 7. Традиции и пра...
Блок 1. Заселение Урала

Блок 1. Заселение Урала

Регламент проведения квеста Блок 1. Заселение Урала Блок 2. Русские на Урале Блок 3. Татары Блок 4. Башкиры Блок 5. Марийцы Блок 6. Другие народы Урала Блок 7. Традиции и пра...
Блок видео вопросов

Блок видео вопросов

квест Мы разные – мы вместе Регламент проведения квеста Блок 1. Заселение Урала Блок 2. Русские на Урале Блок 3. Татары Блок 4. Башкиры Блок 5. Марийцы Блок 6. Другие н...
Блок 10. Кухня народов, населяющих Урал

Блок 10. Кухня народов, населяющих Урал

квест Мы разные – мы вместе Регламент проведения квеста Блок 1. Заселение Урала Блок 2. Русские на Урале Блок 3. Татары Блок 4. Башкиры Блок 5. Марийцы Блок 6. Другие н...
Семейное дерево

Семейное дерево

1 сентября Молодежный клуб РГО Уральский следопыт, при поддержке Министерства образования и молодежной политики Свердловской области начинает новый проект – Семейное де...
регистрация

регистрация

175-лквеста Мы разные – мы вместе обязательна регистрация в группе мероприятия Возрастные группы Учащиеся 5-8 классов общеобразовательных школ. Учащиеся 9-11 классов об...
Приглашаем принять участие в онлайн квесте!

Приглашаем принять участие в онлайн квесте!

Мы разные – Мы вместе! Отправляясь в экспедиции путешественники всегда готовились к встрече с коренными народами, населяющими ту, или иную территорию. От взаимодействия...
квест. Общее положение

квест. Общее положение

Великая экспедиция Туристский квест, посвященный 175-летию РГО и Всемирному Дню туризма Необъятны просторы России. Белые пятна на географических картах окаймляют всю ее терри...
Игра с Теплославом

Игра с Теплославом

НОВАЯ ЭНЕРГИЯ прошла в ставшем уже привычном режиме онлайн. Участие приняло более 50 команд из Еатеринбурга, Свердловской области и несколько команд с других регионов Российс...
Безопасность тепла

Безопасность тепла

теплосохранение, теплоизоляция, безопасность тепла на Земле и в космосе если увидели парящий открытый люк, утечку горячей воды, звоните 005 (Екатеринбург) Ответы размести в Г...
Вместе ярче (энергосбережение)

Вместе ярче (энергосбережение)

Ответы размести в Гугл-форме по адресу: 21. Что нужно делать, если немного повредился провод? А. Оставить все как есть, и пользоваться осторожно Б. Замотать изолентой 22. Что...
История энергетики, план ГОЭЛРО

История энергетики, план ГОЭЛРО

Ответы размести в Гугл-форме по адресу: 41. Когда в России появилось первое электрическое городское освещение? 42. Все знают о знаменитом плане электрификации всей страны &nd...
Энергетика

Энергетика

Ответы размести в Гугл-форме по адресу: 61. На чем работала первая электростанция Екатеринбурга, построенная в 1894 году? 62. Какое топливо использовалось в работе первых эле...
Электробезопасность

Электробезопасность

Ответы размести в Гугл-форме по адресу: Вопрос № 81 Какой цвет и запах имеет электрический ток? А: Синий и «землистый запах» Б: Желтый и запах горелого В: Не имее...
Зарегистрировавшиеся участники

Зарегистрировавшиеся участники

на квест НОВАЯ ЭНЕРГИЯ 1 Энцефал 315 2 Супер сила 211 3 Энергия 156 4 Эскимо 95 5 Герои 112 6 Орлы 64 7 Русская гордость 180 8 Каляка-маляка 62 9 Пони 84 10 Виктория 218 11 Т...
Победители квеста “Флаг над Рейхстагом”

Победители квеста “Флаг над Рейхстагом”

Результаты по категориям (баллы) – сборные команды: 1. Убойная сила – 860 2. Искорка – 534 3. Туристический клуб “Вершина” – 478 -студенты ...
какой был квест!

какой был квест!

В общем зачете победила сборная команда Убойная сила из пос. Белоярский Свердловской области – 860 баллов следующая группа Стиляги из Колледжа Управления и сервиса R...

Последние статьи

02.02.2022

План B

Новости

Мобильные новости

07.02.2022

команды

Комментарии, рецензии

Перейти к верхней панели