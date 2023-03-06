прошедшие регистрацию на
квест
|1
|Валькирии
|Екатеринбург
|Свердловский областной медицинский колледж
|2
|Варяг
|Екатеринбург
|«Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова
|3
|Кладоискатели
|Екатеринбург
|МАОУ СОШ 181
|4
|Синяя молния
|Екатеринбург
|МАОУ СОШ № 102
|5
|Шкварки
|Екатеринбург
|МАОУ СОШ № 102
|6
|Изверги
|Екатеринбург
|ЕКПТ
БОЛЬШАЯ ИГРА
В квесте принимают участие
- Учащиеся 10-11 классов общеобразовательных школ.
- Студенты учреждений среднего профессионального образования.
Для успешного выполнения заданий, все участники игры должны вступить в группы:
Абитуриент УИУ – филиал РАНХиГС https://vk.com/abiturientuiu2
Молодежного клуба РГО «Уральский следопыт»: https://vk.com/stalker_66
и в группу квеста БОЛЬШАЯ ИГРА: https://vk.com/greatgame_2022
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