Ежемесячный журнал путешествий по Уралу, приключений, истории, краеведения и научной фантастики. Издается с 1935 года.

Участники Большой игры

Автор: 
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прошедшие регистрацию на

квест

 

1 Валькирии Екатеринбург Свердловский областной медицинский колледж
2 Варяг Екатеринбург «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова
3 Кладоискатели Екатеринбург МАОУ СОШ 181
4 Синяя молния Екатеринбург МАОУ СОШ № 102
5 Шкварки Екатеринбург МАОУ СОШ № 102
6 Изверги Екатеринбург ЕКПТ

БОЛЬШАЯ ИГРА

 

В квесте принимают участие

  • Учащиеся 10-11 классов общеобразовательных школ.
  • Студенты учреждений среднего профессионального образования.

 

Для успешного выполнения заданий, все участники игры должны вступить в группы:

Абитуриент УИУ – филиал РАНХиГС   https://vk.com/abiturientuiu2 

Молодежного клуба РГО «Уральский следопыт» https://vk.com/stalker_66

и в группу квеста БОЛЬШАЯ ИГРА:  https://vk.com/greatgame_2022

 

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Миссия квеста

Регламент проведения квеста

Регистрация

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Начнём!

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