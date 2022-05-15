Ежемесячный журнал путешествий по Уралу, приключений, истории, краеведения и научной фантастики. Издается с 1935 года.

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Мероприятия, Мобильные новости 
обязательна регистрация в группе мероприятия https://vk.com/neznajka2020

 

звено пункт формирования организация категория
1 Стиляги Екатеринбург Колледж управления и сервиса “Стиль” 3
2 Terra Екатеринбург Фармацевтический филиал ГБПОУ “СОМК” 3
3 Джедаи Каменск-Уральский Каменск-Уральский кадетский корпус войск национальной гвардии 1
4 Великие химики Новосибирск Новосибирской химико-технологический колледж им. Д. И. Менделеева 3
5 Добрые Дети Мира Екатеринбург СОШ №81 1
6 Азама Полевской ДО ПГО “ЦРТ им.Н.Е.Бобровой” 1
7 Лунные шоумены Екатеринбург Уральский радиотехнический колледж им.А.С. Попова 3
8 Безопасники Екатеринбург Уральский радиотехнический колледж им.А.С. Попова 3
9 Горностайчики-1 Полевской АНО ЦТиК “Горностай” 1
10 Сделано в Китае Екатеринбург СОШ №50 2
11 Горностайчики-1 Полевской АНО ЦТиК “Горностай” 5
12 Медицинский спецназ Екатеринбург Свердловский областной медицинский колледж 3
13 Легенда Истока 97 Екатеринбург СОШ 97 им А.В Гуменюка 1
14 Лидер 97 Екатеринбург СОШ 97 им А.В Гуменюка 2
15 БАРС Екатеринбург СОШ 81 2
16 Горностай Полевской АНО ЦТиК “Горностай” 3
17 Вершина Староуткинск Староуткинская СОШ √13 1
18 Сабик Староуткинск Староуткинская СОШ √13 1
19 Культурики Екатеринбург СОШ 119 1
20 Бригада Полевской ДО ПГО “ЦРТ им.Н.Е.Бобровой” 1
21 Стильные ребята Екатеринбург Колледж управления и сервиса “Стиль” 3
22 Мы тут не причем! Екатеринбург СОШ №5 1
23 Андеграут Екатеринбург СОШ √71 1
24 Пряники Екатеринбург СОШ √71 1
25 Чокапай Екатеринбург гимназия №9 1
26 К. Н. Р. Дегтярск СОШ №16 2
27 З. К. Ш. Дегтярск СОШ №16 2
28 Выбор таланта Екатеринбург ДО ДЮЦ «Вариант» КМЖ «Надежда» 1
29 Люди в белом Екатеринбург Свердловский областной медицинский колледж 3
30 Походники Екатеринбург гимназия 35 1
31 Данко Екатеринбург Свердловский областной медицинский колледж 3
32 Домовенок Екатеринбург ДО «ДЮЦ «Вариант» КМЖ «Домовенок» 1
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Возрастные категории:

1) Школьники 5-8 класс;

2) Школьники 9-11 класс;

3) Студенты колледжей;

4) Студенты вузов;

5)  Разновозрастные команды, работающая молодежь

 

обязательна регистрация в группе Молодёжного клуба Русского географического общества "Уральский следопыт"

Миссия квеста

Регламент проведения квеста «Незнайка на Луне»

Задания этапа “Незнайка на Луне. Отряд космонавтов” в формате онлайн с 16 по 27 мая

Команды, участвующие в квест

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