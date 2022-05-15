обязательна регистрация в группе мероприятия https://vk.com/neznajka2020
|№
|звено
|пункт формирования
|организация
|категория
|1
|Стиляги
|Екатеринбург
|Колледж управления и сервиса “Стиль”
|3
|2
|Terra
|Екатеринбург
|Фармацевтический филиал ГБПОУ “СОМК”
|3
|3
|Джедаи
|Каменск-Уральский
|Каменск-Уральский кадетский корпус войск национальной гвардии
|1
|4
|Великие химики
|Новосибирск
|Новосибирской химико-технологический колледж им. Д. И. Менделеева
|3
|5
|Добрые Дети Мира
|Екатеринбург
|СОШ №81
|1
|6
|Азама
|Полевской
|ДО ПГО “ЦРТ им.Н.Е.Бобровой”
|1
|7
|Лунные шоумены
|Екатеринбург
|Уральский радиотехнический колледж им.А.С. Попова
|3
|8
|Безопасники
|Екатеринбург
|Уральский радиотехнический колледж им.А.С. Попова
|3
|9
|Горностайчики-1
|Полевской
|АНО ЦТиК “Горностай”
|1
|10
|Сделано в Китае
|Екатеринбург
|СОШ №50
|2
|11
|Горностайчики-1
|Полевской
|АНО ЦТиК “Горностай”
|5
|12
|Медицинский спецназ
|Екатеринбург
|Свердловский областной медицинский колледж
|3
|13
|Легенда Истока 97
|Екатеринбург
|СОШ 97 им А.В Гуменюка
|1
|14
|Лидер 97
|Екатеринбург
|СОШ 97 им А.В Гуменюка
|2
|15
|БАРС
|Екатеринбург
|СОШ 81
|2
|16
|Горностай
|Полевской
|АНО ЦТиК “Горностай”
|3
|17
|Вершина
|Староуткинск
|Староуткинская СОШ √13
|1
|18
|Сабик
|Староуткинск
|Староуткинская СОШ √13
|1
|19
|Культурики
|Екатеринбург
|СОШ 119
|1
|20
|Бригада
|Полевской
|ДО ПГО “ЦРТ им.Н.Е.Бобровой”
|1
|21
|Стильные ребята
|Екатеринбург
|Колледж управления и сервиса “Стиль”
|3
|22
|Мы тут не причем!
|Екатеринбург
|СОШ №5
|1
|23
|Андеграут
|Екатеринбург
|СОШ √71
|1
|24
|Пряники
|Екатеринбург
|СОШ √71
|1
|25
|Чокапай
|Екатеринбург
|гимназия №9
|1
|26
|К. Н. Р.
|Дегтярск
|СОШ №16
|2
|27
|З. К. Ш.
|Дегтярск
|СОШ №16
|2
|28
|Выбор таланта
|Екатеринбург
|ДО ДЮЦ «Вариант» КМЖ «Надежда»
|1
|29
|Люди в белом
|Екатеринбург
|Свердловский областной медицинский колледж
|3
|30
|Походники
|Екатеринбург
|гимназия 35
|1
|31
|Данко
|Екатеринбург
|Свердловский областной медицинский колледж
|3
|32
|Домовенок
|Екатеринбург
|ДО «ДЮЦ «Вариант» КМЖ «Домовенок»
|1
|.
Возрастные категории:
1) Школьники 5-8 класс; 2) Школьники 9-11 класс; 3) Студенты колледжей; 4) Студенты вузов; 5) Разновозрастные команды, работающая молодежь
обязательна регистрация в группе Молодёжного клуба Русского географического общества "Уральский следопыт"