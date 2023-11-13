Команды, прошедшие регистрацию
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№
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команда
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нас. пункт
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место сборки
|03
|Знатоки
|Екатеринбург
|лицей №159
|02
|Котята
|Екатеринбург
|Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова
|01
|Умники
|Екатеринбург
|ДЮЦ КМЖ «Искорка»
БОЛЬШАЯ ИГРА
В квесте принимают участие
- Учащиеся 10-11 классов общеобразовательных школ.
- Студенты учреждений среднего профессионального и высшего образования.
Для успешного выполнения заданий, все участники игры должны вступить в группы:
Абитуриент УИУ – филиал РАНХиГС https://vk.com/abiturientuiu2
Молодежного клуба РГО «Уральский следопыт»: https://vk.com/stalker_66
и в группу квеста БОЛЬШАЯ ИГРА: https://vk.com/greatgame_2022
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Команды, участвующие в квесте