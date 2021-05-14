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МероприятияМобильные новости Автор: - 14.05.2021
01 Незнайка на Луне 19
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Зарегистрировавшиеся участники

обязательна регистрация в группе мероприятия

 

 

звено пункт формирования организация категория
1 SuperМолодёжь Красноуфимск МАОУ СШ 9 2
2 Искорка Екатеринбург МБУ ДО ДЮЦ КМЖ Искорка 6
         

Возрастные категории:

1) Учащиеся начальной школы («детвора»)

2) Школьники 5-8 класс;

3) Старшие школьники;

4) Студенты колледжей;

5) Студенты вузов;

6)  Разновозрастные команды, работающая молодежь

  

обязательна регистрация в группе Молодёжного клуба Русского географического общества "Уральский следопыт"

Миссия квеста

Регламент проведения квеста «Незнайка на Луне»

Задания

Команды, участвующие в квест


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