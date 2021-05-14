Зарегистрировавшиеся участники

обязательна регистрация в группе мероприятия
|№
|звено
|пункт формирования
|организация
|категория
|1
|SuperМолодёжь
|Красноуфимск
|МАОУ СШ 9
|2
|2
|Искорка
|Екатеринбург
|МБУ ДО ДЮЦ КМЖ Искорка
|6
Возрастные категории:
1) Учащиеся начальной школы («детвора»)
2) Школьники 5-8 класс;
3) Старшие школьники;
4) Студенты колледжей;
5) Студенты вузов;
6) Разновозрастные команды, работающая молодежь
обязательна регистрация в группе Молодёжного клуба Русского географического общества "Уральский следопыт"