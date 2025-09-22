Завершился турслет Осень Уральского следопыта, посвященный 90-летнему юбилею выхода первого номера журнала Уральский следопыт.
Регистрацию прошли 324 команды из Свердловской области в составе 5 участников + куратор.
Участники при регистрации получили Маршрутные книжки, в которых при прохождении из предложенных 70 этапов судьи фиксировали заработанные баллы.
Итоги туристского слета по категориям:
1 категория – школьники 5-8 классов
- 1 место Смелые
- 2 место Покемоны 2.0
- 3 место Фантастическая Пятёрка
2 категория – школьники 9-11 классов
- 1 место Наследники Героев
- 2 место Адреналин
- 3 место Бананы
3 категория – студенты колледжей, техникумов и вузов
- 1 место Вита
- 2 место Незапасное колесо
- 3 место Филиал самых безбашенных
4 категория – разновозрастные участники
- 1 место Позитив
- 2 место Дети Галактики
- 3 место Мы — первые!
5 категория – люди с ограниченными возможностями здоровья
- 1 место Горные асы
- 2 место Покорители вершин
- 3 место Барс 81
Результаты определены по отметкам судей в Маршрутной книжке.
Команды, не сдавшие Маршрутные книжки, в реестр не включены.
Список команд, прошедших регистрацию, здесь