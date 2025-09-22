Ежемесячный журнал путешествий по Уралу, приключений, истории, краеведения и научной фантастики. Издается с 1935 года.

Прошел турслет

Автор: 
Мобильные новости
Мобильные новости

Завершился турслет Осень Уральского следопыта, посвященный 90-летнему юбилею выхода первого номера журнала Уральский следопыт.

Регистрацию прошли 324 команды из Свердловской области в составе 5 участников + куратор.

Участники при регистрации получили Маршрутные книжки, в которых при прохождении из предложенных 70 этапов судьи фиксировали заработанные баллы.

Итоги туристского слета по категориям:

 

1 категория – школьники 5-8 классов 

  • 1 место Смелые
  • 2 место Покемоны 2.0
  • 3 место Фантастическая Пятёрка

2 категория – школьники 9-11 классов

  • 1 место Наследники Героев
  • 2 место Адреналин
  • 3 место Бананы

3 категория – студенты колледжей, техникумов и вузов

  • 1 место Вита
  • 2 место Незапасное колесо
  • 3 место Филиал самых безбашенных

4 категория – разновозрастные участники

  • 1 место Позитив
  • 2 место Дети Галактики
  • 3 место Мы — первые!

5 категория – люди с ограниченными возможностями здоровья

  • 1 место Горные асы
  • 2 место Покорители вершин
  • 3 место Барс 81

Результаты определены по отметкам судей в Маршрутной книжке.

Команды, не сдавшие Маршрутные книжки, в реестр не включены.

Список команд, прошедших регистрацию, здесь

Страница: 1 2 3 4 5 6

Поделиться 

Публикации на тему

Как отметить 90-летие
10.2025

Как отметить 90-летие

Берите пример с «Уральского следопыта» Принимаем поздравления! Наш традиционный осенний туристический фестиваль «Осень Уральского следопыта» – юбилейный в 2025 году. Ровно дев...
Участники квеста «Камнерезы и Спасатели»

Участники квеста «Камнерезы и Спасатели»

Команды, прошедшие регистрацию профориентационный квест КАМНЕРЕЗЫ и СПАСАТЕЛИ . 39 Импульс Екатеринбург СОШ № 106 38 Русская община Екатеринбург Кадетский корпус » Спасат...
команды, подавшие заявку

команды, подавшие заявку

натурслет Осень Уральского следопыта обязательна регистрация в группе мероприятия Возрастные группы 1 категория – школьники 5-8 классов 2 категория – школьники 9-11 классов 3 ...
Команды

Команды

прошедшие предварительную регистрацию для участия в молодежно-патриотическом фестивале ДЕНЬ ГЕРОЕВ 2025 *Контактный аккаунт командира Команды или куратора должен быть открыт и...
Майский экстрим 2025
06.2025

Майский экстрим 2025

Ура! Ура! Ура! В 2025 году наш главный фестиваль «Майский экстрим» вернулся на центральную площадку Екатеринбурга Во время проведения фестиваля было открыто сразу несколько пл...
День Героев. Вертолетная рапсодия
12.2024

День Героев. Вертолетная рапсодия

23 ноября в Екатеринбурге прошла традиционная молодежно-патриотическая игра «День Героев». Организатором выступил Молодежный клуб «Уральский следопыт». В этом году игра посвящ...
Турслёт «Первые на Урале»
10.2024

Турслёт «Первые на Урале»

В рамках ежегодного фестиваля «Осень Уральского следопыта» 21 сентября в великолепном золотисто-осеннем Шарташском лесопарке Екатеринбурга состоялся наш проект. Мероприятие п...
Защищено: Экипажи

Защищено: Экипажи

Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль: Пароль:
Результаты турслета

Результаты турслета

Подведены итоги турслета ПЕРВЫЕ на Урале 1 категория – школьники 5-8 классов 2 категория – школьники 9-11 классов 3 категория – студенты колледжей, техникумов и вузов 4 катего...
команды, подавшие заявку

команды, подавшие заявку

на фестиваль Осень Уральского следопыта турслет ПЕРВЫЕ на Урале обязательна регистрация в группе мероприятия Возрастные группы 1 категория – школьники 5-8 классов 2 категория ...
Защищено: Зарегистрировавшиеся участники

Защищено: Зарегистрировавшиеся участники

Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль: Пароль:
Мороз — не помеха
01.2024

Мороз — не помеха

В Уральском техникуме «Рифей» прошла молодёжно-патриотическая игра. Судьями на этапах и волонтёрами выступили старшие курсанты кадетского корпуса «Спасатель» 9 декаб...
Защищено: Команды

Защищено: Команды

Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль: Пароль:
Большая игра отменяется

Большая игра отменяется

Площадка, запланированная для проведения молодёжного экономического квеста Большая Игра, по техническим причинам оказалась не готова к приему на своем пространстве участников ...
Участники Большой игры

Участники Большой игры

Команды, прошедшие регистрацию № команда нас. пункт место сборки 07 Друзья Локи Екатеринбург Свердловский областной медицинский колледж 06 Клуб позитивных акушерок Екатеринбур...
Квест уральских следопытов
10.2023

Квест уральских следопытов

Жизнь – это эстафета, повседневные дела – этапы, а их выполнение – баллы, которые определяют показатель собственной результативности. Квест «Осень Уральского следопыта» – мале...
Туристская Осень Уральского следопыта

Туристская Осень Уральского следопыта

23 сентября 2023 года в Екатеринбурге прошел традиционный молодежно-туристский фестиваль «Осень Уральского следопыта«. В этом году фестиваль-слет проводился на терри...
Защищено: команды, подавшие заявку

Защищено: команды, подавшие заявку

Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль: Пароль:
Новые друзья на фестивале
07.2023

Новые друзья на фестивале

В последнее воскресение весны в Екатеринбурге Уральский следопыт провел традиционный молодежный туристский фестиваль Майский экстрим. В программе фестиваля несколько различных...
Результаты квеста

Результаты квеста

Подведение итогов Студенты колледжей и техникумов баллы команда 174 ССК Кондор 69 Дочери Исиды 106 Стиляги 159 Горностай 84 Дети Богини 53 Изверги 127 Беркуты 73 Кулинарушка 7...
Зарегистрировавшиеся участники

Зарегистрировавшиеся участники

обязательна регистрация в группе мероприятия № команда пункт формирования организация категория 1 Развед корпус Каменск-Уральский Каменск-Уральский кадетский корпус войск наци...
Большая игра. Переселение

Большая игра. Переселение

25 марта в Уральском институте Президентской академии состоялась «Большая игра». Ее организаторами стали Уральский институт управления филиал РАНХиГС и Молодежный кл...
Участники Большой игры

Участники Большой игры

результаты команд, прошедших регистрацию команда нас. пункт очно онлайн капитал 1 Валькирии Екатеринбург 64 36 139 Свердловский областной медицинский колледж 2 Варяг Екатеринб...
Поиграли на Уралмаше

Поиграли на Уралмаше

18 февраля Молодежный клуб РГО «Уральский следопыт» для студентов и друзей Российского государственного профессионально-педагогического университета провел молодежно-патриотич...
Большая игра в Уральском институте управления
12.2022

Большая игра в Уральском институте управления

Участниками квеста стали 96 команд студентов и школьников Свердловской области. На два часа стены вуза превратились в микрогосударство, где изучали экономические и юридические...

Участники Большой игры

прошедшие регистрацию на квест 1 Великолепная пятерка Екатеринбург СОШ №71 2 Умники Екатеринбург ДО ДЮЦ «Искорка» 3 Искорка Екатеринбург ДО ДЮЦ «Искорка» 4...
Неуловимых снова не поймать
10.2022

Неуловимых снова не поймать

340 команд приняли участие в фестивале «Осень «Уральского следопыта» Суббота – тот самый долгожданный выходной, когда можно поспать в свое удовольствие и никуда не спешить. Но...
Победители

Победители

24 сентября прошел наш традиционный туристско-спортивный фестиваль «Осень Уральского следопыта». В нем приняло участие 340 команд ( более 1700 человек) студентов и ш...
Перечень этапов

Перечень этапов

квеста Осень Уральского следопыта 2022 0. Онлайн. Вопросы по журналам «Уральский следопыт» в пакете команды -участника Переправа. Организатор – клуб по месту жительс...
Онлайн этап

Онлайн этап

Фестиваль Осень Уральского следопыта 2022 Результаты ответов на онлайн задания Номер Название Онлайн 1 Terra 50 2 Развед корпус 54 3 ЭРОН 50 4 Земляне 41 5 Оптимисты 15 6 Деся...
регистрация команд

регистрация команд

на квест Осень Уральского следопыта обязательна регистрация в группе мероприятия команды, подавшие заявку на участие № Название Населенный пункт Образовательное учреждение кат...
Форт Боярд по-уральски
06.2022

Форт Боярд по-уральски

С какого ракурса ни посмотри на темп современной жизни, все чаще он напоминает квест. И, чтобы прибавить энтузиазма в его прохождение, необходимо время от времени участвовать ...
Зарегистрировавшиеся участники

Зарегистрировавшиеся участники

обязательна регистрация в группе мероприятия Регистрация на 28 мая 2022 года № звено пункт формирования организация категория 1 Стиляги Екатеринбург Колледж управления и серви...
Вехи Истории — команды

Вехи Истории — команды

прошедшие регистрацию для участия в молодежно-патриотическом фестивале Вехи истории 2022 01 Земляне Екатеринбург СОШ 68 1 02 Время Каменск-Уральский Каменск-Уральский педагоги...

Вехи истории задания

Положение квеста Регистрация команд Зарегистрировавшиеся команды Предварительные задания команда Ответ отсылается в форму, используя #КодДостапа, который команда получает при ...
День героев
01.2022

День героев

о патриотизме без пафоса 11 декабря в Екатеринбурге прошел Молодежно-патриотический квест День Героев 2021 Наверное, с нами согласятся педагоги, родители, воспитатели – детей ...

Последние статьи

Новости

Мобильные новости

Комментарии