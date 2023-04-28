обязательна регистрация в группе мероприятия https://vk.com/uralstalker_me
|№
|команда
|пункт формирования
|организация
|категория
|1
|Развед корпус
|Каменск-Уральский
|Каменск-Уральский кадетский корпус войск национальной гвардии Российской федерации
|2
|2
|ССК Кондор
|Екатеринбург
|Колледж управления и сервиса «Стиль»
|1
|.
обсуждение в социальных сетях:
Возрастные категории:
1 студенты техникумов и колледжей 2 учащиеся 9-11 классов 3 учащиеся 5-8 классов 4 учащиеся 1-4 классов 5 разновозрастные, сборные команды
обязательна регистрация в группе Молодёжного клуба Русского географического общества "Уральский следопыт"