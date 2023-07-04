регистрация команд Автор: stalker Мероприятия Мероприятия, Мобильные новости, Осень Уральского следопыта 04.07.2023 на квест Осень Уральского следопыта обязательна регистрация в группе мероприятия команды, подавшие заявку на участие Страница: 1 2 Поделиться Уральский следопыт, июнь 2023 Публикации на тему Результаты квеста Подведение итогов Студенты колледжей и техникумов баллы команда 174 ССК Кондор 69 Дочери Исиды 106 Стиляги 159 Горностай 84 Дети Богини 53 Изверги 127 Беркуты 73 Кулинарушка 7... Зарегистрировавшиеся участники обязательна регистрация в группе мероприятия № команда пункт формирования организация категория 1 Развед корпус Каменск-Уральский Каменск-Уральский кадетский корпус войск наци... Большая игра. Переселение 25 марта в Уральском институте Президентской академии состоялась “Большая игра”. Ее организаторами стали Уральский институт управления филиал РАНХиГС и Молодежный ... Участники Большой игры результаты команд, прошедших регистрацию команда нас. пункт очно онлайн капитал 1 Валькирии Екатеринбург 64 36 139 Свердловский областной медицинский колледж 2 Варяг Екатеринб... Поиграли на Уралмаше 18 февраля Молодежный клуб РГО «Уральский следопыт» для студентов и друзей Российского государственного профессионально-педагогического университета провел молодежно-патриотич... 12.2022 Большая игра в Уральском институте управления Участниками квеста стали 96 команд студентов и школьников Свердловской области. На два часа стены вуза превратились в микрогосударство, где изучали экономические и юридические... Участники Большой игры прошедшие регистрацию на квест 1 Великолепная пятерка Екатеринбург СОШ №71 2 Умники Екатеринбург ДО ДЮЦ “Искорка” 3 Искорка Екатеринбург ДО ДЮЦ “Искорка̶... 10.2022 Неуловимых снова не поймать 340 команд приняли участие в фестивале «Осень «Уральского следопыта» Суббота – тот самый долгожданный выходной, когда можно поспать в свое удовольствие и никуда не спешить. Но... Победители 24 сентября прошел наш традиционный туристско-спортивный фестиваль “Осень Уральского следопыта”. В нем приняло участие 340 команд ( более 1700 человек) студентов и... Перечень этапов квеста Осень Уральского следопыта 2022 0. Онлайн. Вопросы по журналам “Уральский следопыт” в пакете команды -участника Переправа. Организатор – клуб по месту жител... Онлайн этап Фестиваль Осень Уральского следопыта 2022 Результаты ответов на онлайн задания Номер Название Онлайн 1 Terra 50 2 Развед корпус 54 3 ЭРОН 50 4 Земляне 41 5 Оптимисты 15 6 Деся... регистрация команд на квест Осень Уральского следопыта обязательна регистрация в группе мероприятия команды, подавшие заявку на участие № Название Населенный пункт Образовательное учреждение кат... 06.2022 Форт Боярд по-уральски С какого ракурса ни посмотри на темп современной жизни, все чаще он напоминает квест. И, чтобы прибавить энтузиазма в его прохождение, необходимо время от времени участвовать ... Зарегистрировавшиеся участники обязательна регистрация в группе мероприятия Регистрация на 28 мая 2022 года № звено пункт формирования организация категория 1 Стиляги Екатеринбург Колледж управления и серви... Вехи Истории — команды прошедшие регистрацию для участия в молодежно-патриотическом фестивале Вехи истории 2022 01 Земляне Екатеринбург СОШ 68 1 02 Время Каменск-Уральский Каменск-Уральский педагоги... Вехи истории задания Положение квеста Регистрация команд Зарегистрировавшиеся команды Предварительные задания команда Ответ отсылается в форму, используя #КодДостапа, который команда получает при ... 01.2022 День героев о патриотизме без пафоса 11 декабря в Екатеринбурге прошел Молодежно-патриотический квест День Героев 2021 Наверное, с нами согласятся педагоги, родители, воспитатели – детей ... Прошел квест День Героев 11 декабря 2021 года в Екатеринбурге. Это мероприятие уже шестой год проводит Молодежный клуб РГО «Уральский следопыт». команда Мероприятие прошло при поддержке: Министерства ... Разведгруппы прошедшие регистрацию для участия в молодежно-патриотическом фестивале ДЕНЬ ГЕРОЕВ 2021 *Контактный аккаунт командира Разведгруппы или куратора должен быть открыт и доступен д... 10.2021 Вспышки на солнце. ГТО. Новый рок Что объединяет такие, казалось бы не связанные между собой, явления, как рок, ГТО и вспышки на солнце?! Правильно! Эти явления объединяет ежегодный молодежно-туристический рег... 06.2021 Майский экстрим – 2021: командный опыт Постоянно присутствуя на мероприятиях «Уральского следопыта» по долгу службы и по велению сердца, я вижу все «снаружи», в этот раз решила посмотреть «изнутри» – прошла туристи... Зарегистрировавшиеся участники обязательна регистрация в группе мероприятия № звено пункт формирования организация категория 1 SuperМолодёжь Красноуфимск МАОУ СШ 9 2 2 Искорка Екатеринбург МБУ ДО ДЮЦ КМЖ Ис... результаты квеста Вехи истории, прошедшего 20 февраля 2021 года в мультимедийном парке “Россия – моя история. Свердловская область” подведены. Ответы принимались за: – п... команды прошедшие регистрацию для участия в молодежно-патриотическом фестивале Вехи истории 2021 01 Дикая охота Полевской Радиоколледж (Полевской филиал) 2 02 Кадеты Урала Екатеринбур... приглашаем на квест Традиционный квест, приуроченный к празднованию Дня Героев Отечества, который в России отмечается 9 декабря, Молодежный клуб РГО “Уральский следопыт” посвятит глав... Защищено: Отряды РХБЗ Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль: Пароль: Блок 7. Традиции и праздники русского народа квест Мы разные – мы вместе (далее…) Блок 6. Другие народы Урала квест Мы разные – мы вместе Регламент проведения квеста Блок 1. Заселение Урала Блок 2. Русские на Урале Блок 3. Татары Блок 4. Башкиры Блок 5. Марийцы Блок 6. Другие на... Блок 5. Марийцы квест Мы разные – мы вместе (далее…) Блок 4. Башкиры квест Мы разные – мы вместе (далее…) Итоги квеста Мы разные – мы вместе 19 сентября завершился проект “Мы разные – мы вместе”, проводимый Молодежным клубом РГО “Уральский следопыт”, при под... Блок 9. Русская народная кухня квест Мы разные – мы вместе Регламент проведения квеста Блок 1. Заселение Урала Блок 2. Русские на Урале Блок 3. Татары Блок 4. Башкиры Блок 5. Марийцы Блок 6. Другие на... Блок 8. Традиции и праздники народов населяющих Урал квест Мы разные – мы вместе (далее…) мы разные квест Мы разные – мы вместе Регламент проведения квеста Блок 1. Заселение Урала Блок 2. Русские на Урале Блок 3. Татары Блок 4. Башкиры Блок 5. Марийцы Блок 6. Другие на... Блок 3. Татары квест Мы разные – мы вместе (далее…) Блок 2. Русские на Урале Регламент проведения квеста Блок 1. Заселение Урала Блок 2. Русские на Урале Блок 3. Татары Блок 4. Башкиры Блок 5. Марийцы Блок 6. Другие народы Урала Блок 7. Традиции и пра... 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