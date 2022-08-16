Ежемесячный журнал путешествий по Уралу, приключений, истории, краеведения и научной фантастики. Издается с 1935 года.

регистрация команд

Автор: 
Мероприятия
Мероприятия, Мобильные новости, Осень Уральского следопыта

на квест Осень Уральского следопыта

обязательна регистрация в группе мероприятия

 



команды, подавшие заявку на участие


 







Название
Населенный пункт
Образовательное учреждение
категория




01
Terra
Екатеринбург
Фармацевтический филиал “СОМК”
3




02
Развед корпус
Каменск-Уральский
Каменск-Уральский кадетский корпус войск национальной гвардии
2




03
ЭРОН
Сухой Лог
СОШ №10″
1




04
Земляне
Екатеринбург
Гимназия 99
1




05
Оптимисты
Екатеринбург
СОШ № 86
1




06
Десяточка
 с.Новопышминское
СОШ № 10
2




07
Следопыты 68
Екатеринбург
СОШ № 68
1




08
 Пятеро смелых
Екатеринбург
Лицей N12
 1




09
Копатычи
Верхний Тагил 
СОШ № 8
1 




10
Искатели приключений
Екатеринбург
СОШ № 86
1




11
 Новое поколение 
Екатеринбург
СОШ № 81
 2




12
 Азимут 96
Екатеринбург
СОШ № 96
 1




13
Домовенок
Екатеринбург
«ДЮЦ «Вариант» КМЖ «Домовенок»
 2




14
 Вершина
Верхняя Пышма
СОШ № 1
 1




15
 Кар-карычи
Верхний Тагил
СОШ № 8





16
 Злые Мухоморы 
Верхний Тагил
СОШ № 4
1




17
 Клещи
 Верхний Тагил
СОШ № 8
1




18
Пятёрочка
Сухой Лог
СОШ № 8
1




19
Добрые Опята 
Верхний Тагил
 СОШ № 4
1




20
Пингвины
Верхний Тагил
 СОШ № 8
1




21
Бывшая 96
Екатеринбург
СОШ № 96
1




22
 Адреналин
Каменск-Уральский
Центр образования Аксиома
1




23
Грифон 
 Гагарский 
СОШ №14
2




24
Ежики
Верхний Тагил
СОШ № 8
1




25
ФАНАД
Екатеринбург
Азовская кондитерская фабрика
5




26
Горностай-1
Полевской
Турклуб “Горностай”
3




27
Феникс
Белоярский
СОШ № 1
2




28
Горностайчики
Полевской
Турклуб “Горностай”
1




29
 31-я весна
Екатеринбург
УРТК им. Попова
 3




30
Горностай 2
 Полевской
Турклуб “Горностай”
5




31
Ермак
Екатеринбург
УРТК им. Попова
3




32
Квадратики
Верхний Тагил
СОШ №8
2




33
 NonStoр
 Верхний Тагил
СОШ №8
1




34
Гимназия 37
Екатеринбург
Гимназия № 37
2




35
 Радуга
 Нижний Тагил
СОШ №44
2 





 
 

 






 


Возрастные группы


    

  1. 

    Учащиеся 5-8 классов общеобразовательных школ 
    

    2. 

  2. 

    Учащиеся 9-11 классов общеобразовательных школ 
    

    3. 

  3. 

    Студенты колледжей и техникумов
    

    4. 

  4. 

    Студенты высших учебных заведений 
    

    5. 

  5. 

    Разновозрастные и сборные команды Свердловской области * (для данной категории предусмотрен регистрационный взнос)


    

    Квест Uralstalker
    

    Этапы Uralstalker
    

    Заявка на участие в квестеUralstalker
    

    Зарегистрировавшиеся команды
    

    

     
    6. 




	


	
	





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                Зарегистрировавшиеся участники
            

                

                        
Зарегистрировавшиеся участники


            
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                Вехи Истории — команды
            

                

                        
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                Вехи истории задания
            

                

                        
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                Прошел квест День Героев
            

                

                        
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                Разведгруппы
            

                

                        
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Вспышки на солнце. ГТО. Новый рок


            
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06.2021
            
Майский экстрим – 2021: командный опыт


            
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                Зарегистрировавшиеся участники
            

                

                        
Зарегистрировавшиеся участники


            
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                результаты квеста
            

                

                        
результаты квеста


            
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                команды
            

                

                        
команды


            
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                приглашаем на квест
            

                

                        
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                Блок 7. Традиции и праздники русского народа
            

                

                        
Блок 7. Традиции и праздники русского народа


            
                квест Мы разные – мы вместе (далее…)             
        

    

    


        

                    

                Блок 6. Другие народы Урала
            

                

                        
Блок 6. Другие народы Урала


            
                квест Мы разные – мы вместе Регламент проведения квеста Блок 1. Заселение Урала Блок 2. Русские на Урале Блок 3. Татары Блок 4. Башкиры Блок 5. Марийцы Блок 6. Другие на...            
        

    

    


        

                    

                Блок 5. Марийцы
            

                

                        
Блок 5. Марийцы


            
                квест Мы разные – мы вместе (далее…)             
        

    

    


        

                    

                Блок 4. Башкиры
            

                

                        
Блок 4. Башкиры


            
                квест Мы разные – мы вместе (далее…)             
        

    

    


        

                    

                Итоги квеста
            

                

                        
Итоги квеста


            
                Мы разные – мы вместе 19 сентября завершился проект “Мы разные – мы вместе”, проводимый Молодежным клубом РГО “Уральский следопыт”, при под...            
        

    

    


        

                    

                Блок 9. Русская народная кухня
            

                

                        
Блок 9. Русская народная кухня


            
                квест Мы разные – мы вместе Регламент проведения квеста Блок 1. Заселение Урала Блок 2. Русские на Урале Блок 3. Татары Блок 4. Башкиры Блок 5. Марийцы Блок 6. Другие на...            
        

    

    


        

                    

                Блок 8. Традиции и праздники народов населяющих Урал
            

                

                        
Блок 8. Традиции и праздники народов населяющих Урал


            
                квест Мы разные – мы вместе (далее…)             
        

    

    


        

                    

                мы разные
            

                

                        
мы разные


            
                квест Мы разные – мы вместе Регламент проведения квеста Блок 1. Заселение Урала Блок 2. Русские на Урале Блок 3. Татары Блок 4. Башкиры Блок 5. Марийцы Блок 6. Другие на...            
        

    

    


        

                    

                Блок 3. Татары
            

                

                        
Блок 3. Татары


            
                квест Мы разные – мы вместе (далее…)             
        

    

    


        

                    

                Блок 2. Русские на Урале
            

                

                        
Блок 2. Русские на Урале


            
                 Регламент проведения квеста Блок 1. Заселение Урала Блок 2. Русские на Урале Блок 3. Татары Блок 4. Башкиры Блок 5. Марийцы Блок 6. Другие народы Урала Блок 7. Традиции и пра...            
        

    

    


        

                    

                Блок 1. Заселение Урала
            

                

                        
Блок 1. Заселение Урала


            
                 Регламент проведения квеста Блок 1. Заселение Урала Блок 2. Русские на Урале Блок 3. Татары Блок 4. Башкиры Блок 5. Марийцы Блок 6. Другие народы Урала Блок 7. Традиции и пра...            
        

    

    


        

                    

                Блок видео вопросов
            

                

                        
Блок видео вопросов


            
                квест Мы разные – мы вместе (далее…)             
        

    

    


        

                    

                Блок 10. Кухня народов, населяющих Урал
            

                

                        
Блок 10. Кухня народов, населяющих Урал


            
                квест Мы разные – мы вместе Регламент проведения квеста Блок 1. Заселение Урала Блок 2. Русские на Урале Блок 3. Татары Блок 4. Башкиры Блок 5. Марийцы Блок 6. Другие на...            
        

    

    


        

                    

                дистанция водная
            

                

                        
дистанция водная


            
                П О Л О Ж Е Н И Е (проект) Городские соревнования по спортивному туризму (дистанция водная – Ралли, командная гонка – К-1, Б-2, К-2, К-4) Код вида спорта – 0840005...            
        

    

    


        

                    

                дистанции-спелео
            

                

                        
дистанции-спелео


            
                Положение (проект) о спортивном мероприятии муниципального образования город «Екатеринбург» «Открытый городской фестиваль по спортивному туризму (дисциплина: дистанции-спелео)...            
        

    

    


        

                    

                Семейное дерево
            

                

                        
Семейное дерево


            
                 1 сентября Молодежный клуб РГО Уральский следопыт, при поддержке Министерства образования и молодежной политики Свердловской области начинает новый проект – Семейное де...            
        

    

    


        

                    

                регистрация
            

                

                        
регистрация


            
                175-лквеста Мы разные – мы вместе обязательна регистрация в группе мероприятия (далее…)             
        

    

    


        

                    

                Приглашаем принять участие в онлайн квесте!
            

                

                        
Приглашаем принять участие в онлайн квесте!


            
                 Мы разные – Мы вместе! Отправляясь в экспедиции путешественники всегда готовились к встрече с коренными народами, населяющими ту, или иную территорию. От взаимодействия...            
        

    

    


        

                    

                квест. Общее положение
            

                

                        
квест. Общее положение


            
                Великая экспедиция Туристский квест, посвященный 175-летию РГО и Всемирному Дню туризма Необъятны просторы России. Белые пятна на географических картах окаймляют всю ее террит...            
        

    

    


        

                    

                Игра с Теплославом
            

                

                        
Игра с Теплославом


            
                 НОВАЯ ЭНЕРГИЯ прошла в ставшем уже привычном режиме онлайн. Участие приняло более 50 команд из Еатеринбурга, Свердловской области и несколько команд с других регионов Российс...            
        

    

    


        

                    

                Безопасность тепла
            

                

                        
Безопасность тепла


            
                 теплосохранение, теплоизоляция, безопасность тепла на Земле и в космосе если увидели парящий открытый люк, утечку горячей воды, звоните 005 (Екатеринбург) Ответы размести в Г...            
        

    

    


        

                    

                Вместе ярче (энергосбережение)
            

                

                        
Вместе ярче (энергосбережение)


            
                 Ответы размести в Гугл-форме по адресу: 21. Что нужно делать, если немного повредился провод? А. Оставить все как есть, и пользоваться осторожно Б. Замотать изолентой 22. Что...            
        

    

    

            


              
        
        
      

    

    
    

	

		

			

				

					
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