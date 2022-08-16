на квест Осень Уральского следопыта
обязательна регистрация в группе мероприятия
команды, подавшие заявку на участие
|№
|Название
|Населенный пункт
|Образовательное учреждение
|категория
|01
|Terra
|Екатеринбург
|Фармацевтический филиал “СОМК”
|3
|02
|Развед корпус
|Каменск-Уральский
|Каменск-Уральский кадетский корпус войск национальной гвардии
|2
|03
|ЭРОН
|Сухой Лог
|СОШ №10″
|1
|04
|Земляне
|Екатеринбург
|Гимназия 99
|1
|05
|Оптимисты
|Екатеринбург
|СОШ № 86
|1
|06
|Десяточка
|с.Новопышминское
|СОШ № 10
|2
|07
|Следопыты 68
|Екатеринбург
|СОШ № 68
|1
|08
|Пятеро смелых
|Екатеринбург
|Лицей N12
|1
|09
|Копатычи
|Верхний Тагил
|СОШ № 8
|1
|10
|Искатели приключений
|Екатеринбург
|СОШ № 86
|1
|11
|Новое поколение
|Екатеринбург
|СОШ № 81
|2
|12
|Азимут 96
|Екатеринбург
|СОШ № 96
|1
|13
|Домовенок
|Екатеринбург
|«ДЮЦ «Вариант» КМЖ «Домовенок»
|2
|14
|Вершина
|Верхняя Пышма
|СОШ № 1
|1
|15
|Кар-карычи
|Верхний Тагил
|СОШ № 8
|1
|16
|Злые Мухоморы
|Верхний Тагил
|СОШ № 4
|1
|17
|Клещи
|Верхний Тагил
|СОШ № 8
|1
|18
|Пятёрочка
|Сухой Лог
|СОШ № 8
|1
|19
|Добрые Опята
|Верхний Тагил
|СОШ № 4
|1
|20
|Пингвины
|Верхний Тагил
|СОШ № 8
|1
|21
|Бывшая 96
|Екатеринбург
|СОШ № 96
|1
|22
|Адреналин
|Каменск-Уральский
|Центр образования Аксиома
|1
|23
|Грифон
|Гагарский
|СОШ №14
|2
|24
|Ежики
|Верхний Тагил
|СОШ № 8
|1
|25
|ФАНАД
|Екатеринбург
|Азовская кондитерская фабрика
|5
|26
|Горностай-1
|Полевской
|Турклуб “Горностай”
|3
|27
|Феникс
|Белоярский
|СОШ № 1
|2
|28
|Горностайчики
|Полевской
|Турклуб “Горностай”
|1
|29
|31-я весна
|Екатеринбург
|УРТК им. Попова
|3
|30
|Горностай 2
|Полевской
|Турклуб “Горностай”
|5
|31
|Ермак
|Екатеринбург
|УРТК им. Попова
|3
|32
|Квадратики
|Верхний Тагил
|СОШ №8
|2
|33
|NonStoр
|Верхний Тагил
|СОШ №8
|1
|34
|Гимназия 37
|Екатеринбург
|Гимназия № 37
|2
|35
|Радуга
|Нижний Тагил
|СОШ №44
|2
Возрастные группы
-
Учащиеся 5-8 классов общеобразовательных школ
-
Учащиеся 9-11 классов общеобразовательных школ
-
Студенты колледжей и техникумов
-
Студенты высших учебных заведений
-
Разновозрастные и сборные команды Свердловской области * (для данной категории предусмотрен регистрационный взнос)
Квест Uralstalker
Этапы Uralstalker
Заявка на участие в квестеUralstalker
Зарегистрировавшиеся команды