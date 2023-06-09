Подписчикам и в розничную сеть отправлен очередной журнал.
В июньском номере 2023 года подборка краеведческих материалов
На безымянной высоте ~ Александр Копырин
Паровоз «Овечка» ~ Наталья Запорожцева
Люди тумана ~ Евгений Студенников
Экспедиция Тритона ~ Сергей Кондрашин, Ирина Герулайте
Лось ~ Михаил Бокачев
Соколинка зовёт и ждёт ~ Андрей Затонский
Трагедия конвоя БД-5 ~ Николай Вехов
Хирурги-подвижники ~ Михаил Давидов
Смирнягин ~ Михаил Бураков
Танцующие в протоке ~ Николай Плотников
Весенняя Башкирия. Лирическое ~ Максим Фролов
«Пьяный» лес за перевалом Дятлова ~ Валерий Денеко
В разделе Аэлита представлена небольшая повесть:
α Возвращение «Чёрного Принца» (окончание) ~ Станислав Кочетков
α Анфантидские иерноглифы ~ Александра Хохлова, Дмитрий Орлов
α Девятая строфа ~ Андрей Сидоркин
По прежнему все материалы журнала доступны в электронном виде.