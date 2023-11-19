прошедшие регистрацию для участия в молодежно-патриотическом фестивале
ДЕНЬ ГЕРОЕВ 2023
*Контактный аккаунт командира Команды или куратора должен быть открыт и доступен для администратора, чтобы иметь возможность направлять коды доступа, спецзадания, проверочные тесты и прочие задания.
|04
|Малахит-80
|Екатеринбург
|СОШ №80
|1
|03
|Друзья Локи
|Екатеринбург
|СОМК
|2
|02
|Дочери Исиды
|Екатеринбург
|СОМК
|2
|01
|Земляне
|Екатеринбург
|Гимназия №99
|1
|№
|разведгруппа
|пункт формирования
|образовательное учреждение
|код доступа
|возрастная
группа
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Возрастные группы
-
Учащиеся 9-11 классов общеобразовательных школ.
-
Учащиеся учреждений среднего профессионального образования.
- Военно-патриотические клубы и специализированные учебные заведения