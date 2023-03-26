Большая игра. Переселение

25 марта в Уральском институте Президентской академии состоялась “Большая игра”. Ее организаторами стали Уральский институт управления филиал РАНХиГС и Молодежный клуб РГО “Уральский следопыт. Поддержку в организации игры оказали: Управление молодежной политики Департамента социальной и молодежной политики Администрации Екатеринбурга, Хладокомбинат №3 – давние и надежные партнеры «Уральского следопыта».

На три часа стены вуза превратились в территорию, где изучали экономические и юридические законы, ловили преступников, выступали на судебных заседаниях, занимались спортом и иностранными языками, зарабатывали деньги, а затем покупали и продавали векселя.

На 3 локациях Уральского института управления (старый корпус, главный корпус, общежитие) было организовано 43 конкурсных этапа, охватывающих все сферы образовательной и внеучебной деятельности Уральского института управления: экономика, менеджмент, право, государственное и муниципальное управление, студенческие спортивные и научные общества, творческие коллективы… Готовили задания студенты и преподаватели вуза, активисты студенческого совета, волонтеры Молодежного клуба РГО «Уральский следопыт».

По легенде игры командам-участникам поставлена задача освоения малообжитых территорий Дальнего Востока. Для финансирования проекта создан ПАО Земельный банк, который предоставил каждой команде средства для начала освоения выделенной территории. Отправившиеся покорять восточные рубежи в качестве государственной поддержки получили вексель банка. Освоение богатых восточных территорий началось!



Динамику в игру внесла деятельность конкурирующих финансовых структур: Ресурсного центра углеводородов и Банка инвестирования разработок программного обеспечения стоимость векселей которых, иногда значительно превышала стоимость государственных ценных бумаг. Как и в жизни, кто-то разбогател, а кто-то не смог разобраться во всех тонкостях финансовых операций. Но, удовольствие от игры получили все. И организаторы и участники. Было шумно, весело. Студенты и школьники узнали много нового, интересного, познавательного об Уральском институте Президентской академии, получили билеты абитуриентов УИУ РАНХиС. Для большинства участников состоялось первое знакомство с Институтом, в котором, многим из них в дальнейшем предстоит учиться.

Победителями “Большой игры” стали:

1 место команда “Энергетики” Екатеринбургский энергетический техникум

2 место команда “Знатоки 159” лицей №159 г. Екатеринбург

3 место команда “Умники” МБУ ДО “ДЮЦ”

Мероприятие продолжило череду совместных проектов, в рамках долгосрочного и разнопланового сотрудничества Молодежного клуба РГО «Уральский следопыт» и Уральского института управления РАНХиГС при Президенте Российской Федерации.