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Поиграли на Уралмаше

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Мобильные новости
Мобильные новости

18 февраля Молодежный клуб РГО «Уральский следопыт» для студентов и друзей Российского государственного профессионально-педагогического университета провел молодежно-патриотическую игру «Вехи истории».

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Мероприятие было прошло в преддверии Дня защитника Отечества. Многочисленные команды студентов и школьников Свердловской области собрались, чтобы пройти конкурсные этапы, подготовленные друзьями и партнерами Молодежного клуба.

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В этом году перед участниками стояла задача победить в танковом сражении. Конкурсные этапы располагались в 1 корпусе РГППУ и на территории Летнего парка Уралмаш. Проходя конкурсные этапы, а их было подготовлено целых пятьдесят, команды зарабатывали боеприпасы, которыми могли распорядиться по-разному.

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За боеприпасы можно было получать в арсенале новые танки, можно было уничтожать танки противника, можно было кооперироваться в боевые соединения и воевать против лидеров.

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Для получения боеприпасов необходимо было проявить слаженность, спортивное мастерство, знание истории, географии, правил оказания первой помощи. Команды преодолевали веревочные переправы, выполняли силовые упражнения и элементы комплекса ГТО, метали на точность гранату.

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Отдельным блоком были выставлены этапы по безопасности жизнедеятельности и оказанию первой медицинской помощи.

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Их организаторами выступили: Уральский техникум «Рифей» и Главное управление МСЧ России по Свердловской области, Свердловский областной медицинский колледж, Медицинский колледж УрГУПС. На этапах ребята делали перевязки, накладывали жгуты и шины, организовывали транспортировку пострадавшего. Одним из самых интересных этапов, признанным большинством команд, стал этап «Спас», в котором участники должны были с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента перекусить толстый стальной прут. Оказалось, что это под силу даже девчонкам.

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Погода не сильно радовала участников, день выдался морозным. Но даже -17 градусов мороза не помешали инструкторам турклуба УрФУ «Романтик» подготовить веревочные переправы. Труднее всего, по их словам, было вести протоколы; но, если сильно замерзали, сами проходили этап и мгновенно согревались.

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Спортивные этапы готовили студенты Екатеринбургского института физической культура (филиал) УралГУФК. Подтягивания, прыжки, брусья, рукоход были не столько сложным заданием, сколько способом быстро согреться.

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Более 20 конкурсных этапов игры было организовано в холлах и мультимедийных аудиториях РГППУ. Их помогли подготовить и провести студенты и сотрудники вуза, представители студенческих объединений: медиацентр, профком студентов, клуб межнациональных отношений, команда наставников, интеллектуальный клуб, волонтерский центр.

Вехи истории/patriotquest, изображение №11

Если в парке командам требовалось продемонстрировать свои спортивно-физические навыки, то здесь нужно было напрягать свои умственные способности и память.

Вехи истории/patriotquest, изображение №12

Многочисленные викторины, загадки, ребусы, игры, подготовленные студентами РГППУ, создавали веселую атмосферу, в игровой форме освещали страницы истории нашей страны.

Вехи истории/patriotquest, изображение №13

Центром игры стал Генеральный штаб. Здесь, заработанные физическим и умственным трудом боеприпасы, превращались в грозное оружие, способное уничтожить танки противника, а также в средства покупки новых танков для своей армии. Руководили Генштабом давние друзья Молодежного клуба «Уральский следопыт» – бойцы СПО УрФУ «Вагант».

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В режиме реального времени можно было увидеть растущие и уничтоженные танковые армии, услышать и увидеть прямую трансляцию со сводками Генштаба. Здесь на первое место выходили стратегические навыки, планирование и скорость принятия решений. Многие, вновь появившиеся танки, мгновенно уничтожались противниками. Параллельно с Генштабом и Арсеналом, велась нелегальная торговля бронетехникой. Все, как в жизни.

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Три часа интереснейшей игры выявили победителей.

1 место ПСО ЕТЭТ – Екатеринбургский торгово-экономический техникум

2 место Энергокошки – Екатеринбургский энергетический техникум

3 место Искатели Новоуральский технологический колледж

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Лучшая команда школьников – Лилия- военно-патриотический клуб «Лилия» с. Камышево

Команда- лучший истребитель танков – Электроэнергетики РГППУ

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Победителям достались подарки от партнеров «Уральского следопыта» – Екатеринбургского филиала компании «Т Плюс» и бренда «Село Зеленое».

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Всем волонтерам и организаторам –мороженое от Хладокомбината №3

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Всего в игре приняли участие более 400 человек.

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