18 февраля Молодежный клуб РГО «Уральский следопыт» для студентов и друзей Российского государственного профессионально-педагогического университета провел молодежно-патриотическую игру «Вехи истории».

Мероприятие было прошло в преддверии Дня защитника Отечества. Многочисленные команды студентов и школьников Свердловской области собрались, чтобы пройти конкурсные этапы, подготовленные друзьями и партнерами Молодежного клуба.

В этом году перед участниками стояла задача победить в танковом сражении. Конкурсные этапы располагались в 1 корпусе РГППУ и на территории Летнего парка Уралмаш. Проходя конкурсные этапы, а их было подготовлено целых пятьдесят, команды зарабатывали боеприпасы, которыми могли распорядиться по-разному.

За боеприпасы можно было получать в арсенале новые танки, можно было уничтожать танки противника, можно было кооперироваться в боевые соединения и воевать против лидеров.

Для получения боеприпасов необходимо было проявить слаженность, спортивное мастерство, знание истории, географии, правил оказания первой помощи. Команды преодолевали веревочные переправы, выполняли силовые упражнения и элементы комплекса ГТО, метали на точность гранату.

Отдельным блоком были выставлены этапы по безопасности жизнедеятельности и оказанию первой медицинской помощи.

Их организаторами выступили: Уральский техникум «Рифей» и Главное управление МСЧ России по Свердловской области, Свердловский областной медицинский колледж, Медицинский колледж УрГУПС. На этапах ребята делали перевязки, накладывали жгуты и шины, организовывали транспортировку пострадавшего. Одним из самых интересных этапов, признанным большинством команд, стал этап «Спас», в котором участники должны были с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента перекусить толстый стальной прут. Оказалось, что это под силу даже девчонкам.

Погода не сильно радовала участников, день выдался морозным. Но даже -17 градусов мороза не помешали инструкторам турклуба УрФУ «Романтик» подготовить веревочные переправы. Труднее всего, по их словам, было вести протоколы; но, если сильно замерзали, сами проходили этап и мгновенно согревались.

Спортивные этапы готовили студенты Екатеринбургского института физической культура (филиал) УралГУФК. Подтягивания, прыжки, брусья, рукоход были не столько сложным заданием, сколько способом быстро согреться.

Более 20 конкурсных этапов игры было организовано в холлах и мультимедийных аудиториях РГППУ. Их помогли подготовить и провести студенты и сотрудники вуза, представители студенческих объединений: медиацентр, профком студентов, клуб межнациональных отношений, команда наставников, интеллектуальный клуб, волонтерский центр.

Если в парке командам требовалось продемонстрировать свои спортивно-физические навыки, то здесь нужно было напрягать свои умственные способности и память.

Многочисленные викторины, загадки, ребусы, игры, подготовленные студентами РГППУ, создавали веселую атмосферу, в игровой форме освещали страницы истории нашей страны.

Центром игры стал Генеральный штаб. Здесь, заработанные физическим и умственным трудом боеприпасы, превращались в грозное оружие, способное уничтожить танки противника, а также в средства покупки новых танков для своей армии. Руководили Генштабом давние друзья Молодежного клуба «Уральский следопыт» – бойцы СПО УрФУ «Вагант».

В режиме реального времени можно было увидеть растущие и уничтоженные танковые армии, услышать и увидеть прямую трансляцию со сводками Генштаба. Здесь на первое место выходили стратегические навыки, планирование и скорость принятия решений. Многие, вновь появившиеся танки, мгновенно уничтожались противниками. Параллельно с Генштабом и Арсеналом, велась нелегальная торговля бронетехникой. Все, как в жизни.

Три часа интереснейшей игры выявили победителей.

1 место ПСО ЕТЭТ – Екатеринбургский торгово-экономический техникум

2 место Энергокошки – Екатеринбургский энергетический техникум

3 место Искатели Новоуральский технологический колледж

Лучшая команда школьников – Лилия- военно-патриотический клуб «Лилия» с. Камышево

Команда- лучший истребитель танков – Электроэнергетики РГППУ

Победителям достались подарки от партнеров «Уральского следопыта» – Екатеринбургского филиала компании «Т Плюс» и бренда «Село Зеленое».

Всем волонтерам и организаторам –мороженое от Хладокомбината №3

Всего в игре приняли участие более 400 человек.