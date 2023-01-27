молодежно-патриотического фестиваля
Вехи истории
|01
|Земляне
|Екатеринбург
|Гимназия №99
|3
|02
|Развед. корпус
|Каменск-Уральский
|Каменск-Уральский кадетский корпус войск национальной гвардии Российской Федерации
|3
|03
|Медицинский спецназ
|Екатеринбург
|Свердловский областной медицинский колледж
|2
|04
|Сокол
|ЗАТО Уральский
|военно-патриотический клуб “Сокол”
|3
|05
|Стиляги
|Екатеринбург
|Колледж управления и сервиса “Стиль”
|2
|06
|Сокол Уральский
|ЗАТО Уральский
|военно-патриотический клуб “Сокол”
|3
|07
|Лилия
|Камышево
|военно-патриотический клуб “Лилия”
|3
|08
|Время
|Каменск-Уральский
|Каменск-Уральский педагогический колледж
|2
|№
|команда
|населенный пункт
|образовательное учреждение
|возрастная
группа
|баллы
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Возрастные группы
- Студенты Российского государственного профессионально-педагогического университета
- Учащиеся учреждений среднего профессионального образования.
- Учащиеся общеобразовательных школ.