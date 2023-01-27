Ежемесячный журнал путешествий по Уралу, приключений, истории, краеведения и научной фантастики. Издается с 1935 года.

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Мобильные новости
Мобильные новости

молодежно-патриотического фестиваля

Вехи истории

 

01 Земляне Екатеринбург Гимназия №99 3
02 Развед. корпус  Каменск-Уральский Каменск-Уральский кадетский корпус войск национальной гвардии Российской Федерации 3
03 Медицинский спецназ   Екатеринбург Свердловский областной медицинский колледж 2
04 Сокол ЗАТО Уральский военно-патриотический клуб “Сокол” 3
05 Стиляги Екатеринбург Колледж управления и сервиса “Стиль” 2
06 Сокол Уральский ЗАТО Уральский военно-патриотический клуб “Сокол” 3
07 Лилия Камышево военно-патриотический клуб “Лилия” 3
08 Время Каменск-Уральский Каменск-Уральский педагогический колледж 2
команда населенный пункт образовательное учреждение возрастная
группа		 баллы

 

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Возрастные группы

  1. Студенты Российского государственного профессионально-педагогического университета
  2. Учащиеся учреждений среднего профессионального образования.
  3. Учащиеся общеобразовательных школ.

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Регистрация команд

Зарегистрировавшиеся команды

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