- Подвиг Героя
Каждый член команды получает портрет героя локальных конфликтов. Сделать сэлфи с портретом, найти в интернете описание его подвига и выложить на страницу квеста ВКонтакте https://vk.com/day_heroes фото с описанием подвига Героя и хештегами:
#[№ команды] , #[название команды] , #[имя героя]
Время: до окончания квеста. Можно привлекать аналитиков команды
Место построения: Площадь Советской Армии. Мемориал «Черный тюльпан»
Организатор: Свердловская областная общественная организация инвалидов и ветеранов военных конфликтов «Арсенал»
- Переправа навесная.
Команда преодолевает участок по натянутой горизонтально веревке, используя силу рук и ног.
Место: Харитоновский парк. Вход со стороны Городского Дворца творчества детей и молодёжи. ул. Карла Либкнехта, 44
Организатор – клуб по месту жительства «Эдельвейс», волонтёрский отряд СОПК и УРТК
- Заграждение.
Каждый участник по очереди преодолевает участок, ограниченный сигнальными нитями.
Место: Харитоновский парк. Вход со стороны Городского Дворца творчества детей и молодёжи. ул. Карла Либкнехта, 44
Организатор – клуб по месту жительства «Эдельвейс», волонтёрский отряд СОПК и УРТК
- Параллельные перила
Команда преодолевает преграду по натянутой горизонтально веревке, Место: Харитоновский парк. Вход со стороны Городского Дворца творчества детей и молодёжи. ул. Карла Либкнехта, 44
Организатор – клуб по месту жительства «Эдельвейс», волонтёрский отряд СОПК и УРТК
- Привал.
Команде предоставляются дрова, место для разведения костра и костровая посуда. Можно использовать свои дрова. Не допускается использование любых химических средств. Этап считается успешно пройденным в случае, если вода в котелке закипела.
Место: Харитоновский парк. Вход со стороны Городского Дворца творчества детей и молодёжи. ул. Карла Либкнехта, 44
Организатор – клуб по месту жительства «Эдельвейс», волонтёрский отряд СОПК и УРТК
- Цепочка
Команда преодолевает участок по натянутой горизонтально веревке одновременно, поддерживая друг друга
Место: Харитоновский парк. Вход со стороны Городского Дворца творчества детей и молодёжи. ул. Карла Либкнехта, 44
Организатор – клуб по месту жительства «Эдельвейс», волонтёрский отряд СОПК и УРТК
- Рукоход
Необходимо преодолеть преграду по горизонтальной лесенке, используя силу рук.
Место: Харитоновский парк. Вход со стороны Городского Дворца творчества детей и молодёжи. ул. Карла Либкнехта, 44
Организатор – клуб по месту жительства «Эдельвейс», волонтёрский отряд СОПК и УРТК
- Пластуны
Команда преодолевает участок, ограниченный по высоте, «по-пластунски».
Место: Харитоновский парк. Вход со стороны Городского Дворца творчества детей и молодёжи. ул. Карла Либкнехта, 44
Организатор – клуб по месту жительства «Эдельвейс», волонтёрский отряд СОПК и УРТК
- Петли
Команда преодолевает участок по навешенным верёвочным петлям.
Место: Харитоновский парк. Вход со стороны Городского Дворца творчества детей и молодёжи. ул. Карла Либкнехта, 44
Организатор – клуб по месту жительства «Эдельвейс», волонтёрский отряд СОПК и УРТК
- Блокадный хлеб
Выбрать из 4 предложенных кусков хлеба нормы для рабочего, служащего, иждивенца и ребенка, используя весы
Место: Уральский государственный аграрный университет. ул. Тургенева, 23
Организатор: Уральский государственный аграрный университет
- Военный корреспондент
На этапе участникам команды необходимо расшифровать полученное радиосообщение.
Место: Дом печати, Тургенева, 13 1этаж
Организатор: Редакция «Российской газеты»; Союз юнкоров Свердловской области
- 12. Агитпроп
Сочинить и записать на видеокамеру призыв для понижения морального духа противника
Место: Дом печати, Тургенева, 13 библиотека «Уральского следопыта»
Организатор: Редакция журнала «Уральский следопыт», Союз юнкоров Свердловской области
- Мелодии-перевертыши
По перевернутому исполнению песни узнать оригинал
Место: Дом Маклецкого, 1 этаж. ул. Тургенева, 15
Организатор: СПО Вагант УрФУ
- Героическая викторина
Ответить на вопросы викторины
Место: Музей истории Екатеринбурга, ул. Карла Либкнехта, 26
Организатор: Уральский государственный педагогический университет
- СМЕРШ
Вычисли иностранного шпиона, используя аудиозаписи жителей Свердловска
Место: Музей истории Екатеринбурга – Водонапорная башня ул. Горького 4в
Организатор: Музей истории Екатеринбурга
- 16. Самая красивая страна
Перевертыши. Игра из карт Русского географического общества, найти парные.
Место: Музей Природы, ул. Горького, 4
Организатор:
- Фильмография Победы
(Ответить на вопросы по предложенным отрывкам известных фильмов о героях и событиях Великой Отечественной войны»
Место: Областная библиотека детства и юношества им. Крапивина, ул. К. Либкнехта, 8
Организатор: Областная библиотека детства и юношества им. Крапивина;
- Библиоглобус
Викторины и ребусы
Место: Областная библиотека детства и юношества им. Крапивина, ул. К. Либкнехта, 8
Организатор: Областная библиотека детства и юношества им. Крапивина;
- Эвакогоспиталь
Команде выдается карточка с заданием, в котором описана травма и медицинская аптечка. Участникам необходимо установить диагноз, назвать медицинские препараты, необходимые для оказания первой помощи, оказать первую помощь (например, сделать перевязку).
Место: Музей истории медицины ул. К. Либкнехта, 8б
Организатор: Свердловский областной медицинский колледж
- Рыцарский зал
Ответить на вопросы и найти артефакт в зале с оружием и снаряжением средневековых Европы и России
Место: Свердловский областной краеведческий музей. ул. Малышева, 46
Организатор: Свердловский областной краеведческий музей
- Странная символика
Найти изображения государственной символики 5 стран и назвать их
Место: Свердловский областной краеведческий музей. ул. Малышева, 46
Организатор: Свердловский областной краеведческий музей
- Стань спасателем
Войти в образ спасателя, используя предложенную амуницию, и сделать фото. Выложить в группу https://vk.com/day_heroes с хештегами
#[№ команды] , #[название команды] , #[]
Место: Пожарная часть. ул. К. Либкнехта, 8а
Организатор: Подразделение МЧС и волонтеры
- Гранильная мастерская
Используя экспозиции музея прослушать информацию о работе гранильщика и отшлифовать предоставленный поделочный камень. (Каждый участник забирает в подарок отшлифованный камень)
Место: Музей истории камнерезного и ювелирного искусства, пр. Ленина, 37
Организатор: СПО Вагант УрФУ
- Пошивочная
Узнать о труде швейного производства в годы Великой Отечественной войны. Выполнить задание
Место: Дом-музей Д. Н. Мамина-Сибиряка. Ул. Пушкина 27
Организатор: СПО Гелиос
- Куем победу!
Под руководством опытного кузнеца взять разогретую в горне металлическую заготовку и выковать изделие
Место: Музей Ф. М. Решетникова. Ул. Пролетарская 6
Организатор: Екатеринбургский институт физической культуры. (Филиал УралГУФК)
- Вышибала
Народные игры
Место: Музей Ф. М. Решетникова. Ул. Пролетарская 6
Организатор: Екатеринбургский институт физической культуры. (Филиал УралГУФК)
- Боевой путь Уральского добровольческого танкового корпуса
Отгадать зашифрованные города, места сражений
Место: Музей “Литературная жизнь Урала XX века” ул.Пролетарская, 10
Организатор: Музей “Литературная жизнь Урала XX века”
28. Интеллигенция в эвакуации
Узнать о нелегкой судьбе эвакуированных. Выполнить задание
Место: Музей “Литературная жизнь Урала XX века” ул.Пролетарская, 10
Организатор: Музей “Литературная жизнь Урала XX века”
- Азартные игры беспризорников
Освоить игры и поиграть с «беспризорником»
Место: Музей кукол и детской книги “Страна чудес”. ул.Пролетарская, 16
Организатор: Музей кукол и детской книги “Страна чудес”.
- Сапоги-скороходы
Узнать о использовавшейся в советские годы солдатской обуви. Выполнить задание
Место: Музей кукол и детской книги “Страна чудес”. ул.Пролетарская, 16
Организатор: Музей кукол и детской книги “Страна чудес”.
- Маски скорби
Определить, какие представленные в музее работы Эрнста Неизвестного связаны с предлагаемыми советскими военачальниками
Место: Художественный музей Эрнста Неизвестного, ул Добролюбова, 14
Организатор: Художественный музей Эрнста Неизвестного
- 32. Боевые награды
Найти среди объектов экспозиции исторических персонажей, в честь которых были названы боевые ордена и назвать их
Место: Екатеринбургский музей изобразительных искусств. ул. Воеводина, 5
Организатор: Екатеринбургский музей изобразительных искусств
- Мафия
Сыграй в игру мафия –блиц с историческими персонажами и методом дедукции найди шпиона
Место: Библиотека информационно-методического центра Екатеринбургского Дома учителя. ул. Воеводина, 4
Организатор. СПО Бирюза
- Генштаб
Используя наглядный картографический материал выполнить задание
Место: Свердловская областная общественная организация инвалидов и ветеранов военных конфликтов «Арсенал» ул. Добролюбова, 9-а
Организатор: СООО «Арсенал»
- 35. Казачье войско
Познакомиться с историей казачества и выполнить задание
Место: Свердловская областная общественная организация инвалидов и ветеранов военных конфликтов «Арсенал» ул. Добролюбова, 9-а
Организатор: СООО «Арсенал»
- Заряди аппарат
Зарядить фотоаппарат пленкой и сделать контрольный спуск
Место: Фотографический музей Дом Метенкова ул. Карла Либкнехта, 36, Екатеринбург 2 этаж
Организатор: Фотографический музей Дом Метенкова
- Военные фотографы
Используя музейную экспозицию узнать о работе военных корреспондентов и ответить на вопросы.
Место: Фотографический музей Дом Метенкова ул. Карла Либкнехта, 36, Екатеринбург 2 этаж
Организатор: Фотографический музей Дом Метенкова
- Правители и полководцы
25 карточек с изображением великих правителей и полководцев России, лежат на столе изображением вниз. Участники за определенное время, по очереди должны переворачивать карточки и называть фамилию
изображенного на ней деятеля. В случае затруднения, участники могут воспользоваться книгой-каталогом с подсказками.
Место: УРГПУ ул. Карла Либкнехта, 9
Организатор: Государственное автономное учреждение Свердловской области “Региональный центр патриотического воспитания”
- Живая картина
Каждая команда по жребию выбирает листок с названием картины. В течение пяти минут необходимо изобразить эту картину и сделать фотографию. За то, что команды выложат фото и отметят нас, даем дополнительные баллы.
Место: УРГПУ ул. Карла Либкнехта, 9
Организатор: Государственное автономное учреждение Свердловской области “Региональный центр патриотического воспитания”
- Победный путь
Будут даны карточки с фотографиями (городов Героев, памятников) их необходимо будет соотнести с описанием-карточкой или рассказать, что изображено на фотографии
Место: УРГПУ ул. Карла Либкнехта, 9
Организатор: Государственное автономное учреждение Свердловской области “Региональный центр патриотического воспитания”
- Угадай мелодию
Угадать название по мелодии военной песни.
Либо исполнить песню времён войны
Место: УРГПУ ул. Карла Либкнехта, 9
Организатор: Государственное автономное учреждение Свердловской области “Региональный центр патриотического воспитания”
- Команда тиктокеров
Выполнить задания организаторов.
Выложить ролик ВК на странице одного из участников и «предложить новость» в группе https://vk.com/stalker_66
Место: Клуб “Аксон” ул. Пушкина 9-a
Организатор: ССПО “Контакт” им. Потапова Г.Н., УрГПУ
- Ориентирование-чипирование
По выданному заданию найти контрольные пункты и пройти их в нужном порядке
Место: Исторический сквер. Плотинка
Организатор: Федерация спортивного туризма Свердловской области
- Шатер
Снять и поставить туристский шатер с подсказками инструкторов по туризму
Место: Исторический сквер. Плотинка
Организаторы: Туристский клуб УрФУ «Романтик»
- 45. Горные лыжи
На лыжах «Турист» с полужесткими тросиковыми креплениями подняться по склону и спуститься вниз
Место: Исторический сквер. Плотинка
Организаторы: Туристский клуб УрФУ Романтик
- Горный спецназ
Надеть специальное снаряжение альпиниста с подсказками инструкторов по туризму (кошки, обвязку, веревку, карабины, ледобуры, жумар и т.д.) и пройти траверсом по склону маршрут.
Место: Исторический сквер. Плотинка
Организаторы: Туристский клуб УрФУ Романтик
- Ожившие плакаты
Изобразить предложенные композиции плакатов военных лет, используя подсобный материал
Место: Музей архитектуры и дизайна. ул. Горького, 4А, Екатеринбург (центральный вход)
Организатор: Уральский государственный архитектурно-художественный университет
- Фитнесс
Место: Исторический сквер. Плотинка
Организатор: Организатор: Екатеринбургский институт физической культуры. (Филиал УралГУФК)
- Спорт
Место: Исторический сквер. Плотинка
Организатор: Организатор: Екатеринбургский институт физической культуры. (Филиал УралГУФК)
- Физкультура
Место: Исторический сквер. Плотинка
Организатор: Организатор: Екатеринбургский институт физической культуры. (Филиал УралГУФК)
- Европа-Азия
Пробежать дистанцию 600 метров. Получить памятный сувенир
Место: Исторический сквер. Плотинка
Организатор: Команда международных забегов «Европа-Азия»
- Разборка-сборка ММГ автомата Калашникова
Место: ДОСААФ. ул.Малышева 31, д (центральный вход)
Организатор: Региональное отделение ДОСААФ России Свердловской области
- Пневматический тир
Место: ДОСААФ. ул.Малышева 31, д (цокольный этаж)
Организатор: Региональное отделение ДОСААФ России Свердловской области
- Снаряжение магазина к автомату АК
Место: ДОСААФ. ул.Малышева 31, д (центральный вход)
Организатор: Региональное отделение ДОСААФ России Свердловской области
- Метание противотанковой гранаты в макет
Место: ДОСААФ. ул.Малышева 31, д (сквер у центрального входа)
Организатор: Региональное отделение ДОСААФ России Свердловской области
- Морская школа
Место: ДОСААФ. ул.Малышева 31, д (центральный вход)
Организатор: Региональное отделение ДОСААФ России Свердловской области
- Радиошкола
Место: ДОСААФ. ул.Малышева 31, д (центральный вход)
Организатор: Региональное отделение ДОСААФ России Свердловской области
- Летчик-ас Михаил Одинцов
Место: ДОСААФ. ул.Малышева 31, д (3 этаж)
Организатор: Региональное отделение ДОСААФ России Свердловской области
- Ударная техника бокса
Место: ДОСААФ. ул.Малышева 31, д (центральный вход, спортзал)
Организатор: Региональное отделение ДОСААФ России Свердловской области
- Элементы рукопашного боя
Место: ДОСААФ. ул.Малышева 31, д (центральный вход, спортзал)
Организатор: Региональное отделение ДОСААФ России Свердловской области
Фестиваль пройдет при поддержке
Квест uralstalker
Этапы квеста uralstalker
Заявка на участие в квесте uralstalker
Зарегистрировавшиеся команды
Результаты (появятся после завершения)