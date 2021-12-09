Подвиг Героя

Каждый член команды получает портрет героя локальных конфликтов. Сделать сэлфи с портретом, найти в интернете описание его подвига и выложить на страницу квеста ВКонтакте https://vk.com/day_heroes фото с описанием подвига Героя и хештегами:

#[№ команды] , #[название команды] , #[имя героя]

Время: до окончания квеста. Можно привлекать аналитиков команды

Место построения: Площадь Советской Армии. Мемориал «Черный тюльпан»

Организатор: Свердловская областная общественная организация инвалидов и ветеранов военных конфликтов «Арсенал»

Переправа навесная.

Команда преодолевает участок по натянутой горизонтально веревке, используя силу рук и ног.

Место: Харитоновский парк. Вход со стороны Городского Дворца творчества детей и молодёжи. ул. Карла Либкнехта, 44

Организатор – клуб по месту жительства «Эдельвейс», волонтёрский отряд СОПК и УРТК

Заграждение.

Каждый участник по очереди преодолевает участок, ограниченный сигнальными нитями.

Место: Харитоновский парк. Вход со стороны Городского Дворца творчества детей и молодёжи. ул. Карла Либкнехта, 44

Организатор – клуб по месту жительства «Эдельвейс», волонтёрский отряд СОПК и УРТК

Параллельные перила

Команда преодолевает преграду по натянутой горизонтально веревке, Место: Харитоновский парк. Вход со стороны Городского Дворца творчества детей и молодёжи. ул. Карла Либкнехта, 44

Организатор – клуб по месту жительства «Эдельвейс», волонтёрский отряд СОПК и УРТК

Привал .

Команде предоставляются дрова, место для разведения костра и костровая посуда. Можно использовать свои дрова. Не допускается использование любых химических средств. Этап считается успешно пройденным в случае, если вода в котелке закипела.

Место: Харитоновский парк. Вход со стороны Городского Дворца творчества детей и молодёжи. ул. Карла Либкнехта, 44

Организатор – клуб по месту жительства «Эдельвейс», волонтёрский отряд СОПК и УРТК

Цепочка

Команда преодолевает участок по натянутой горизонтально веревке одновременно, поддерживая друг друга

Место: Харитоновский парк. Вход со стороны Городского Дворца творчества детей и молодёжи. ул. Карла Либкнехта, 44

Организатор – клуб по месту жительства «Эдельвейс», волонтёрский отряд СОПК и УРТК

Рукоход

Необходимо преодолеть преграду по горизонтальной лесенке, используя силу рук.

Место: Харитоновский парк. Вход со стороны Городского Дворца творчества детей и молодёжи. ул. Карла Либкнехта, 44

Организатор – клуб по месту жительства «Эдельвейс», волонтёрский отряд СОПК и УРТК

Пластуны

Команда преодолевает участок, ограниченный по высоте, «по-пластунски».

Место: Харитоновский парк. Вход со стороны Городского Дворца творчества детей и молодёжи. ул. Карла Либкнехта, 44

Организатор – клуб по месту жительства «Эдельвейс», волонтёрский отряд СОПК и УРТК

Петли

Команда преодолевает участок по навешенным верёвочным петлям.

Место: Харитоновский парк. Вход со стороны Городского Дворца творчества детей и молодёжи. ул. Карла Либкнехта, 44

Организатор – клуб по месту жительства «Эдельвейс», волонтёрский отряд СОПК и УРТК

Блокадный хлеб

Выбрать из 4 предложенных кусков хлеба нормы для рабочего, служащего, иждивенца и ребенка, используя весы

Место: Уральский государственный аграрный университет. ул. Тургенева, 23

Организатор: Уральский государственный аграрный университет

Военный корреспондент

На этапе участникам команды необходимо расшифровать полученное радиосообщение.

Место: Дом печати, Тургенева, 13 1этаж

Организатор: Редакция «Российской газеты»; Союз юнкоров Свердловской области

12. Агитпроп

Сочинить и записать на видеокамеру призыв для понижения морального духа противника

Место: Дом печати, Тургенева, 13 библиотека «Уральского следопыта»

Организатор: Редакция журнала «Уральский следопыт», Союз юнкоров Свердловской области

Мелодии-перевертыши

По перевернутому исполнению песни узнать оригинал

Место: Дом Маклецкого, 1 этаж. ул. Тургенева, 15

Организатор: СПО Вагант УрФУ

Героическая викторина

Ответить на вопросы викторины

Место: Музей истории Екатеринбурга, ул. Карла Либкнехта, 26

Организатор: Уральский государственный педагогический университет

СМЕРШ

Вычисли иностранного шпиона, используя аудиозаписи жителей Свердловска

Место: Музей истории Екатеринбурга – Водонапорная башня ул. Горького 4в

Организатор: Музей истории Екатеринбурга

16. Самая красивая страна

Перевертыши. Игра из карт Русского географического общества, найти парные.

Место: Музей Природы, ул. Горького, 4

Организатор:

Фильмография Победы

(Ответить на вопросы по предложенным отрывкам известных фильмов о героях и событиях Великой Отечественной войны»

Место: Областная библиотека детства и юношества им. Крапивина, ул. К. Либкнехта, 8

Организатор: Областная библиотека детства и юношества им. Крапивина;

Библиоглобус

Викторины и ребусы

Место: Областная библиотека детства и юношества им. Крапивина, ул. К. Либкнехта, 8

Организатор: Областная библиотека детства и юношества им. Крапивина;

Эвакогоспиталь

Команде выдается карточка с заданием, в котором описана травма и медицинская аптечка. Участникам необходимо установить диагноз, назвать медицинские препараты, необходимые для оказания первой помощи, оказать первую помощь (например, сделать перевязку).

Место: Музей истории медицины ул. К. Либкнехта, 8б

Организатор: Свердловский областной медицинский колледж

Рыцарский зал

Ответить на вопросы и найти артефакт в зале с оружием и снаряжением средневековых Европы и России

Место: Свердловский областной краеведческий музей. ул. Малышева, 46

Организатор: Свердловский областной краеведческий музей

Странная символика

Найти изображения государственной символики 5 стран и назвать их

Место: Свердловский областной краеведческий музей. ул. Малышева, 46

Организатор: Свердловский областной краеведческий музей

Стань спасателем

Войти в образ спасателя, используя предложенную амуницию, и сделать фото. Выложить в группу https://vk.com/day_heroes с хештегами

#[№ команды] , #[название команды] , #[]

Место: Пожарная часть. ул. К. Либкнехта, 8а

Организатор: Подразделение МЧС и волонтеры

Гранильная мастерская

Используя экспозиции музея прослушать информацию о работе гранильщика и отшлифовать предоставленный поделочный камень. (Каждый участник забирает в подарок отшлифованный камень)

Место: Музей истории камнерезного и ювелирного искусства, пр. Ленина, 37

Организатор: СПО Вагант УрФУ

Пошивочная

Узнать о труде швейного производства в годы Великой Отечественной войны. Выполнить задание

Место: Дом-музей Д. Н. Мамина-Сибиряка. Ул. Пушкина 27

Организатор: СПО Гелиос

Куем победу!

Под руководством опытного кузнеца взять разогретую в горне металлическую заготовку и выковать изделие

Место: Музей Ф. М. Решетникова. Ул. Пролетарская 6

Организатор: Екатеринбургский институт физической культуры. (Филиал УралГУФК)

Вышибала

Народные игры

Место: Музей Ф. М. Решетникова. Ул. Пролетарская 6

Организатор: Екатеринбургский институт физической культуры. (Филиал УралГУФК)

Боевой путь Уральского добровольческого танкового корпуса

Отгадать зашифрованные города, места сражений

Место: Музей “Литературная жизнь Урала XX века” ул.Пролетарская, 10

Организатор: Музей “Литературная жизнь Урала XX века”

28. Интеллигенция в эвакуации

Узнать о нелегкой судьбе эвакуированных. Выполнить задание

Место: Музей “Литературная жизнь Урала XX века” ул.Пролетарская, 10

Организатор: Музей “Литературная жизнь Урала XX века”

Азартные игры беспризорников

Освоить игры и поиграть с «беспризорником»

Место: Музей кукол и детской книги “Страна чудес”. ул.Пролетарская, 16

Организатор: Музей кукол и детской книги “Страна чудес”.

Сапоги-скороходы

Узнать о использовавшейся в советские годы солдатской обуви. Выполнить задание

Место: Музей кукол и детской книги “Страна чудес”. ул.Пролетарская, 16

Организатор: Музей кукол и детской книги “Страна чудес”.

Маски скорби

Определить, какие представленные в музее работы Эрнста Неизвестного связаны с предлагаемыми советскими военачальниками

Место: Художественный музей Эрнста Неизвестного, ул Добролюбова, 14

Организатор: Художественный музей Эрнста Неизвестного

32. Боевые награды

Найти среди объектов экспозиции исторических персонажей, в честь которых были названы боевые ордена и назвать их

Место: Екатеринбургский музей изобразительных искусств. ул. Воеводина, 5

Организатор: Екатеринбургский музей изобразительных искусств

Мафия

Сыграй в игру мафия –блиц с историческими персонажами и методом дедукции найди шпиона

Место: Библиотека информационно-методического центра Екатеринбургского Дома учителя. ул. Воеводина, 4

Организатор. СПО Бирюза

Генштаб

Используя наглядный картографический материал выполнить задание

Место: Свердловская областная общественная организация инвалидов и ветеранов военных конфликтов «Арсенал» ул. Добролюбова, 9-а

Организатор: СООО «Арсенал»

35. Казачье войско

Познакомиться с историей казачества и выполнить задание

Место: Свердловская областная общественная организация инвалидов и ветеранов военных конфликтов «Арсенал» ул. Добролюбова, 9-а

Организатор: СООО «Арсенал»

Заряди аппарат

Зарядить фотоаппарат пленкой и сделать контрольный спуск

Место: Фотографический музей Дом Метенкова ул. Карла Либкнехта, 36, Екатеринбург 2 этаж

Организатор: Фотографический музей Дом Метенкова

Военные фотографы

Используя музейную экспозицию узнать о работе военных корреспондентов и ответить на вопросы.

Место: Фотографический музей Дом Метенкова ул. Карла Либкнехта, 36, Екатеринбург 2 этаж

Организатор: Фотографический музей Дом Метенкова

Правители и полководцы

25 карточек с изображением великих правителей и полководцев России, лежат на столе изображением вниз. Участники за определенное время, по очереди должны переворачивать карточки и называть фамилию

изображенного на ней деятеля. В случае затруднения, участники могут воспользоваться книгой-каталогом с подсказками.

Место: УРГПУ ул. Карла Либкнехта, 9

Организатор: Государственное автономное учреждение Свердловской области “Региональный центр патриотического воспитания”

Живая картина

Каждая команда по жребию выбирает листок с названием картины. В течение пяти минут необходимо изобразить эту картину и сделать фотографию. За то, что команды выложат фото и отметят нас, даем дополнительные баллы.

Место: УРГПУ ул. Карла Либкнехта, 9

Организатор: Государственное автономное учреждение Свердловской области “Региональный центр патриотического воспитания”

Победный путь

Будут даны карточки с фотографиями (городов Героев, памятников) их необходимо будет соотнести с описанием-карточкой или рассказать, что изображено на фотографии

Место: УРГПУ ул. Карла Либкнехта, 9

Организатор: Государственное автономное учреждение Свердловской области “Региональный центр патриотического воспитания”

Угадай мелодию

Угадать название по мелодии военной песни.

Либо исполнить песню времён войны

Место: УРГПУ ул. Карла Либкнехта, 9

Организатор: Государственное автономное учреждение Свердловской области “Региональный центр патриотического воспитания”

Команда тиктокеров

Выполнить задания организаторов.

Выложить ролик ВК на странице одного из участников и «предложить новость» в группе https://vk.com/stalker_66

Место: Клуб “Аксон” ул. Пушкина 9-a

Организатор: ССПО “Контакт” им. Потапова Г.Н., УрГПУ

Ориентирование-чипирование

По выданному заданию найти контрольные пункты и пройти их в нужном порядке

Место: Исторический сквер. Плотинка

Организатор: Федерация спортивного туризма Свердловской области

Шатер

Снять и поставить туристский шатер с подсказками инструкторов по туризму

Место: Исторический сквер. Плотинка

Организаторы: Туристский клуб УрФУ «Романтик»

45. Горные лыжи

На лыжах «Турист» с полужесткими тросиковыми креплениями подняться по склону и спуститься вниз

Место: Исторический сквер. Плотинка

Организаторы: Туристский клуб УрФУ Романтик

Горный спецназ

Надеть специальное снаряжение альпиниста с подсказками инструкторов по туризму (кошки, обвязку, веревку, карабины, ледобуры, жумар и т.д.) и пройти траверсом по склону маршрут.

Место: Исторический сквер. Плотинка

Организаторы: Туристский клуб УрФУ Романтик

Ожившие плакаты

Изобразить предложенные композиции плакатов военных лет, используя подсобный материал

Место: Музей архитектуры и дизайна. ул. Горького, 4А, Екатеринбург (центральный вход)

Организатор: Уральский государственный архитектурно-художественный университет

Фитнесс

Место: Исторический сквер. Плотинка

Организатор: Организатор: Екатеринбургский институт физической культуры. (Филиал УралГУФК)

Спорт

Место: Исторический сквер. Плотинка

Организатор: Организатор: Екатеринбургский институт физической культуры. (Филиал УралГУФК)

Физкультура

Место: Исторический сквер. Плотинка

Организатор: Организатор: Екатеринбургский институт физической культуры. (Филиал УралГУФК)

Европа-Азия

Пробежать дистанцию 600 метров. Получить памятный сувенир

Место: Исторический сквер. Плотинка

Организатор: Команда международных забегов «Европа-Азия»

Разборка-сборка ММГ автомата Калашникова

Место: ДОСААФ. ул.Малышева 31, д (центральный вход)

Организатор: Региональное отделение ДОСААФ России Свердловской области

Пневматический тир

Место: ДОСААФ. ул.Малышева 31, д (цокольный этаж)

Организатор: Региональное отделение ДОСААФ России Свердловской области

Снаряжение магазина к автомату АК

Место: ДОСААФ. ул.Малышева 31, д (центральный вход)

Организатор: Региональное отделение ДОСААФ России Свердловской области

Метание противотанковой гранаты в макет

Место: ДОСААФ. ул.Малышева 31, д (сквер у центрального входа)

Организатор: Региональное отделение ДОСААФ России Свердловской области

Морская школа

Место: ДОСААФ. ул.Малышева 31, д (центральный вход)

Организатор: Региональное отделение ДОСААФ России Свердловской области

Радиошкола

Место: ДОСААФ. ул.Малышева 31, д (центральный вход)

Организатор: Региональное отделение ДОСААФ России Свердловской области

Летчик-ас Михаил Одинцов

Место: ДОСААФ. ул.Малышева 31, д (3 этаж)

Организатор: Региональное отделение ДОСААФ России Свердловской области

Ударная техника бокса

Место: ДОСААФ. ул.Малышева 31, д (центральный вход, спортзал)

Организатор: Региональное отделение ДОСААФ России Свердловской области

Элементы рукопашного боя

Место: ДОСААФ. ул.Малышева 31, д (центральный вход, спортзал)

Организатор: Региональное отделение ДОСААФ России Свердловской области

Фестиваль пройдет при поддержке

Результаты (появятся после завершения)