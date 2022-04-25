Подведены итоги конкурса проектов в сфере образования и молодёжной политики Свердловской области на 2022 год

Уральский следопыт предоставил на рассмотрение 8 своих традиционных мероприятия.

Каковы же результаты оценки наших проектов, их место в молодёжной повестке Свердловской области и готовности их поддержать?

Рейтинг НКО в заявленных номинациях

Победители

Интеллектуально-экономическая игра «Незнайка на Луне» 75,4 – 2

конкурс «Вовлечение детей и молодежи в социально-экономическую, общественно-политическую и культурную жизнь общества»,

тематика направления: «Реализация мероприятий в сфере поддержки работающей молодежи».

1.СРООО «Союз машиностроителей России»

2.АНО «Уральский следопыт»

«Мы разные – мы вместе» 89,6 – 5 место (отказ)

направление конкурса «Развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации»,

тематика направления: «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений, формирование у молодежи российской идентичности (россияне)»

1.СРОДО Каравелла

2.Оренбургское войсковое казачье общество

3.СРОООДСУДиССМ «Всероссийский Межнациональный Союз Молодёжи»

«День Героев» 78 – 10 место (отказ)

конкурс «Патриотическое, в том числе военно-патриотическое, воспитание граждан Российской Федерации»,

тематика направления: «Формирование исторической памяти, сохранение историко-культурного наследия Урала, уважения к историческому прошлому и памятным датам России, развитие исторической реконструкции, с применением современных образовательных методик и форм».

1.СРОДО Каравелла

2.Ассоциация кадетских образовательных организаций, классов и клубов Свердловской области»

3.СООО «Культурное просвещение»

«С чего начинается Родина» 81,2 – 13 место (отказ)

конкурс «Патриотическое, в том числе военно-патриотическое, воспитание граждан Российской Федерации»,

тематика направления: «Формирование уникального образа Свердловской области путем создания и распространения медиа- (интернет-, аудио-, видео-, печатной) продукции патриотической направленности.

1.РООСОО «Федерация парашютного спорта»

2.Ассоциация кадетских образовательных организаций, классов и клубов Свердловской области»

3.СРОДО «Каравелла»

«Семейное дерево» 70 – 7 место (отказ)

конкурс «Вовлечение детей и молодежи в социально-экономическую, общественно-политическую и культурную жизнь общества»,

тематика направления: «Подготовка молодых граждан к семейной жизни, формирование ценностей института семьи, материнства, детства».

1.СРОДО Каравелла

2.Свердловский региональный фонд поддержки молодёжных инициатив

3.СООО «Культурное просвещение»

конкурс граффити «Русские сказки» 62,6 – 8 место (отказ)

1.СООО «Уральский клуб Нового образования»

2.РОМО «Свердловская областная организация Российского союза молодёжи»

3.Благотворительный фонд «Доброе дело»

«Добровольцы Молодёжного клуба Русского географического общества» 92 – 7 место (отказ)

конкурс «Развитие гражданской активности детей и молодёжи, в том числе добровольчества (волонтерства)»,

тематика направления: «Поддержка добровольческих (волонтерских) проектов, в том числе в сфере социального предпринимательства». ».

1.Союз студентов УрФУ

2.АНО «Ресурсный центр по поддержке добровольчества в сфере культуры безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий СО»

3.АНО ПОО «Уральский институт подготовки кадров 21 век»

«uralstalker» 82 – 5 место (отказ)

конкурс «Профилактика социально опасных форм поведения и формирование здорового образа жизни детей и молодёжи»,

тематика направления: «Профилактика девиантных форм поведения детей и молодёжи».

1.АНО «Центр охраны здоровья, образования и творческого развития молордёжи»

2.АНО по оказанию социальных услуг гражданам «Уральский центр медиации»

3.Хуторское казачье общество города Екатеринбурга «Хутор Кольцово»

Вероятно, какие-то проекты в этом году останутся нереализованными или ограниченными