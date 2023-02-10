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Соглашение с УИУ РАНХиГС на 2023 год

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Новости
Новости

Уральский институт управления РАНХиГС и Автономная некоммерческая организация “Уральский следопыт” подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставил директор вуза Олег Гущин и председатель организации Максим Фирсов.

В рамках совместной работы планируется создание на базе Президентской академии в Екатеринбурге отделения Молодежного клуба РГО “Уральский следопыт”, а также организация и проведение научно-образовательных, просветительских, природоохранных, историко-краеведческих, экспедиционных и добровольческих проектов и мероприятий.

“Мы с вами уже встречались, проводили мероприятие, а теперь есть желание сотрудничать больше, интенсивней, активней. Поэтому мы надеемся, что мы будем встречаться чаще. Есть огромное количество образовательных и научных программ, а вы как участники проекта сможете посещать территории и участвовать в проектах РГО”, – сказал Максим Фирсов.

“Я, как член Русского географического общества, уверен, что самое главное – это любовь в своей Родине, к месту, где мы родились и где живем. Я желаю нашим ребятам в рамках этого соглашения как можно больше путешествовать по нашей замечательной стране”, – сказал Олег Гущин.

Уральский институт управления РАНХиГС – лидер в подготовке высших руководящих кадров для государственных структур и бизнеса в Уральском федеральном округе. В Президентской академии в Екатеринбурге обучается порядка 2,4 тыс. студентов, трудятся около 300 преподавателей и сотрудников.

Молодежный клуб РГО

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