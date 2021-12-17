Янин С. – Жертва – 20

Произведение поступило в редакцию журнала “Уральский следопыт” . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок “в отдел фантастики АЭЛИТА” с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com

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На заднем сидении «жигулей» было нестерпимо жарко. Врывавшийся через окно ветер нещадно жёг кожу, словно наказывал за преступления. Руслан повернулся к своей девушке. Настя, тяжело дыша, без устали обмахивалась кепкой. Капельки пота блестели на лбу и стекали по вискам. Почувствовав на себе его взгляд, Настя фыркнула и махнула кепкой в сторону Руслана. Он улыбнулся и снова посмотрел в окно.

Поле тянулось бескрайним пёстрым покрывалом до самого горизонта. Вдали темнели отроги Уральских гор. Наглядевшись на унылую однообразную степь, Руслан радовался смене рельефа. Но скоро показался уже знакомый поворот. Когда остановились на обочине, Руслан расплатился с водителем и пожелал ему удачной дороги.

Слабый ветерок шелестел набирающими цвет золотистыми подсолнухами, но на дорогу выбираться не решался. На солнцепёке Руслан почувствовал тошноту. Спешно вытащив бутылку из рюкзака, он сделал несколько глотков. Вода оказалась неприятно тёплой. Заметив, что Настя сиротливо осматривается, он сказал:

– Отсюда недалеко, – и указал на лесок, видневшийся в паре километров.

Девушка, прикрыв глаза ладонью, посмотрела вдаль.

– Ну, недалеко так недалеко, – пожала плечами она. – Сейчас, погоди…

Настя вытащила из рюкзака крем от загара и намазала себе руки до плеч и лицо.

– Надо?

– Не, я привыкший. Давно пора сбросить кожу, – улыбнулся Руслан.

Настя усмехнулась и, заправив под кепку светлую прядку волос, ласково сказала:

– Ты б голову прикрыл.

– Да, верная мысль! – парень порылся в рюкзаке и вытащил цветастую бандану, похожу на ту, что носят велогонщики.

Шли медленно, иногда останавливались попить. Солнце палило жестоко. Хотелось скрыться от него. Но до самого горизонта не было ни деревца, ни облачка. Лишь изредка на потрескавшуюся от зноя землю падала тень хищной птицы, высматривавшей добычу.

Так они прошли ещё минут двадцать. Дорога взобралась на небольшой пригорок, и перед путниками раскинулась вытянутая долина. В её центре блестела тёмно-синяя гладь озера. Один берег, острый и каменистый, порос березняком и резко обрывался в воду, а вдоль другого – пологого и неровно поросшего камышом – раскинулась деревушка.

– Красота какая! – Настя вытянула руки, словно пытаясь обнять долину.

– Несколько тысяч лет назад сюда упал небольшой метеорит, а после ледникового периода образовалось это озеро. Уникальное место, короче!

– Ну ты и умник у меня.

– Надо же тебя чем-то впечатлить!

– Уже впечатлил, – она вытащила смартфон из кармана и сделала снимок. – Руслан, идём? – Настя переключила камеру для селфи.

– Не… я на фотках уродом получаюсь, – отмахнулся он.

Утолив жажду и переведя дух, они начали спуск.

– Красиво тут, – снова отметила девушка. – Только связь не ловит совсем… Не могу загрузить в инстаграм.

– Да, хорошее место. Тихое, какое-то умиротворённое, – Руслан поправил сползающий с плеч рюкзак. – Насть, помнишь, я тебе рассказывал, что отец у меня экскурсоводил?

– Ага.

– Вот в этой деревне мы обычно заканчивали поход. Любимое воспоминание: после долгого перехода по горам, когда сил уже просто нет, ты с разбегу прыгаешь в прохладное озеро. И кайф!

Он на секунду задумался, смакуя воспоминание.

– А мне никогда походы не нравились. Идёшь, идёшь – куда, зачем? Скукотища. Потом падаешь – ни рук, ни ног поднять не можешь. Палатки эти ещё! Какие там прыжки в озеро! Не понять мне вас, – Настя, улыбнувшись, взяла его за руку. – Может, компания не та была.

– Скорее всего, – Руслан улыбнулся и поцеловал её пальцы.

Они были солоноватые и необычайно нежные. Он никогда не чувствовал этого раньше, потому крепче прижал их к губам. Настя рассмеялась.

– Что ты делаешь?

– Наслаждаюсь моментом.

Дома на окраине деревни издалека казались жилыми. Но, подходя ближе, девушка увидела утонувший в крапиве забор и заколоченные окна.

– Не твой? – как бы шутя, спросила она.

– Не. Охотничьи домики не строят в посёлках. Разворуют же, – он кивнул в сторону заброшек. – А эти… года два как пустуют.

Руслан говорил тихо, словно боялся обидеть дома.

– А сколько тут вообще живёт людей?

– Даже не знаю. Никогда не интересовался.

На центральной улице, разрезающей деревушку пополам, они увидели гуляющих кур. Петух погнался было за девушкой, но Руслан шугнул его, топнув ногой. Петух, неуклюже взлетев на низенький забор, принялась кукарекать.

– Кто там моих птичек обижает? – послышался недовольный дряхлый голос.

Из приоткрытой калитки высунулось сморщенное, как урюк, лицо старухи. Выцветшие серовато-зелёные глаза сузились, рассматривая незваных гостей. Потерев длинный нос, старуха осклабилась.

– А-а-а, молодые ребятки приехали. Озерцо как раз прогрелось…

Руслан взял Настю за руку и повёл прочь.

– Баба Яга какая, – прыснула Настя, когда они отошли подальше.

– А что ты хочешь от старого больного человека? Живёт здесь чуть ли не с начала времён и в одиночестве.

– И в этом захолустье? М-да.

– Ну, когда живёшь в нём всю жизнь – привыкаешь, – Руслан нахмурился, что-то обдумывая. – Мне кажется, ей здесь удобно, – добавил он. – Свежий воздух, тишина, своё хозяйство и никто не надоедает.

Деревня осталась за спиной. Дорога спускалась к озеру и у самой кромки поворачивала в сторону. Настя остановилась у воды сделать несколько селфи. Руслан закатил глаза, но терпеливо её подождал.

– Хочешь расскажу башкирскую сказку об этом озере? – спросил он чуть погодя. Настя отвлеклась от камеры.

– Что?

Руслан глубоко вздохнул.

– А… не важно. Сфоткайся вон, на фоне скал.

До охотничьего домика шли молча. Неказистый, невысокий, издалека он напоминал избушку на курьих ножках. Разве что ножек видно не было. Казалось, вот-вот в дверях появится хозяйка и скажет, что уже затопила печь.

– Ну и домик! – присвистнула Настя, пока Руслан отпирал дверь. – Мне как-то отчим рассказывал, что их строят как попало, но я не думала, что настолько.

Вошли. Руслан оставил рюкзак и пакет в сенях, услужливо открыл дверь и пропустил подругу вперёд. В большой комнате царицей расположилась широкая печь – всё остальное вынуждено было ютиться. Стол со стульями расположился у непривычно высокого от пола окна, а два старых советских дивана, перетянутые новой тканью, рассредоточились по углам. По стенам тянулись полки с пыльными банками.

– А тут уютно, – Настя положила сумку на диван. – Совсем не тот туристический минимализм, который я себе представляла.

– С миру по нитке собирали, – ответил Руслан и стянул потную майку.

– Неплохое начало, – ухмыльнулась Настя.

– Это ещё что!.. Дальше будет только интереснее!

Девушка улыбнулась, подошла ближе и игриво, едва заметно, чмокнула его в щёку. Руслан притянул Настю ближе и поцеловал в губы.

– Охотно верю, – шёпотом сказала она и прижалась к его груди, переводя дыхание после долгого поцелуя.

Руслан погладил её по волосам.

– Пойду мясом займусь.

Он вытащил пакет угля, средство для розжига и вышел на улицу.

Возясь с мангалом, окучивая огонь железным прутом, Руслан напевал себе под нос песенку Короля и Шута «Лесник». Пока всё шло так, как он и задумывал. Теперь дело за мясом и вином. Хлопнула дверь. Руслан ещё раз сильно дунул на угли, распаляя огонь, и выпрямился.

– Неплохо для городского, – сказала Настя и приобняла его за пояс.

– Были сомнения?

– Нет. Просто удивилась, что огонь разводишь, как мой отчим – охотник, – она втянула носом запах костра.

– Не первый раз в жизни готовлю шашлыки на природе, – усмехнулся он и небольшой пластмассовой дощечкой принялся махать над мангалом. – Принеси лучше шампуры и мясо. Скоро будем насаживать.

Через полчаса, потягивая сухое вино, они болтали обо всём и ни о чём. Настя жаловалась ему на скучных подруг и унылую общагу. Руслан больше молчал и слушал, иногда говорил несколько фраз и снова замолкал.

Их знакомство было до крайности нелепым. Руслан сразу приметил привлекательную блондинку, без умолку щебетавшую в очереди на аттракцион «Катапульта». Он хотел быть галантным и обходительным – подойти, представиться, обсыпать девушку комплиментами, как конфетти… но в дело вмешался какой-то пьяный мужик, в самый ответственный момент толкнувший его в спину. Вместо комплиментов пришлось извиняться, а в качестве ещё одного жеста – пригласить в ресторан.

Впрочем, Настя сразу на него запала. Она ловила каждый его взгляд, искала с ним встречи после учёбы и даже как-то приехала, когда он валялся дома с температурой под сорок. На своём дне рождении, когда они танцевали под «Behind Blue Eyes», девушка призналась, что не хотела с ним встречаться из-за недавнего разрыва с парнем, но эта встреча вселила в неё надежду. Она не раз говорила, что их свела судьба.

Руслан в судьбу не верил.

За разговором вино ушло неприлично быстро, а вместе с ним и яркие краски дня. Казалось, солнце только что цеплялось за холм, и вот уже озеро, лес и деревня тонули в сиреневой дымке. Руслан сходил в дом и принёс тёплый плед. Настя заметила, «как тут уютно» и «всё есть», а он лишь пожал плечами и ответил: «Отцовские друзья постарались».

Огонь в мангале догорал, угли тихо потрескивали, иногда чихая искрами. Было тепло, но Руслан и Настя всё равно прижимались друг к другу. Она запрокинула голову.

– Посмотри, – тихо сказала она. – Как много на небе звёзд. Весь Млечный путь, да?

Она достала смартфон и попыталась сделать фото, но камера была бессильна запечатлеть реальную картину.

– Знаешь, а ведь это место изменило мою жизнь. Когда-то давно, – вдруг сказал Руслан, рисуя палочкой круг и две параллельные прямые в нём; он вздохнул и продолжил: – Когда мы приезжали сюда с родителями в детстве, я плавал в этом озере до посиневших губ. А потом кутался на берегу в полотенце и трясся от холода. Мир был так интересен, всё меня волновало и радовало. А сейчас… Я словно засох внутри. Хожу по дну осушённого моря и собираю кости погибших рыб…

Настя придвинулась ближе и поцеловала Руслана. Он ответил не сразу, словно нехотя, но потом зажегся, притянул её к себе. Поцелуй был долгим и чуточку горьким из-за выпитого вина. Два месяца он выполнял всё по инструкции: гладил её по спине и шее, когда они обнимались, целовал, когда видел её приоткрытые губы и порозовевшие щёки. Но лишь сейчас он различил слабые глухие удары своего сердца, словно оно до сих пор молча пряталось в грудной клетке, боясь выдать себя. Собственную неполноценность.

Когда они разомкнули губы, Руслан провёл пальцами по её щеке и тихо-тихо, почти шёпотом, спросил:

– Насть, ты когда-нибудь купалась при луне?

Девушка, не открывая глаз, ответила:

– Неа.

– Пойдём?

– У меня нет купальника…

– А он будет нужен? – ухмыльнулся он и потянул подругу за собой.

Они шли по тропинке, освещая себе путь фонариком на мобильном телефоне Насти. И всю дорогу в Руслане смешивались ликование и страх.

Озеро не двигалось. Чудилось, что по его лунной дорожке можно взобраться на звездное небо. Тишина стояла жуткая, неживая – даже лягушки боялись квакать.

Руслан подошёл со спины, обнял Настю за плечи, по которым тут же пробежали мурашки. Её кожа была такой тёплой и мягкой – он вновь начинал чувствовать…

Нагие они вошли в пахнущую водорослями прохладную воду. Осторожно ступая по пологому каменистому дну, Настя завела Руслана в озеро по пояс, и развернулась. В лунном свете она была как никогда бледна.

– Руся, ты чего? – она зачерпнула ладонью воду и плеснула в парня, подошла поближе, провела пальцами по его волосам. – Что с тобой?

Её лицо исказилось не сразу. Сначала тень сомнения мелькнула в глазах. Девушка отняла руку и поражённо застыла. Она впервые увидела его истинное обличие. Будто только сейчас водой смыло ту маску, что он всё это время носил.

Руслан чувствовал, как в незримом пожаре сгорают остатки его притворства. Больше он не сыграет для неё доброго и любящего парня. Он шагнул к ней навстречу, и девушка отшатнулась.

– Что… что случилось? Я не понимаю, – она запаниковала и сделала несколько шагов назад.

Нога угодила между камнями, и Настя рухнула. Вода приняла её, как обещанный дар, крепко удерживая невидимыми руками, пока девушка барахталась и тянула руки к поверхности. А Руслан стоял и наблюдал.

Когда всё закончилось, и жертва была принесена, он ещё долго разглядывал своё отражение в чёрной воде. Он пытался найти хотя бы черточку себя прежнего, но видел только нежить с засушенной кожей и зелёными глазами.

На берегу Руслан оделся, бесцеремонно скомкал одежду девушки. Из кармана джинсов выпал её телефон. Руслан провёл пальцем по экрану. На заставке стояла фотография – на ней Настя в лёгком кружевном платье смущённо улыбалась. Он сам сделал этот снимок. Руслана замутило, во рту стало сухо и горько. Он заорал и с разбегу швырнул телефон в немое чёрное озеро.

Эмоции возвращались волнами. Сердце неистово застучало в рёбра. До того почти мёртвое и бездвижное, оно словно бы рвалось из этого тела. Из тела отвратительного существа. Ощущения и чувства заполняли его опустошенное естество. Конечно, через каких-то двадцать-тридцать минут всё прекратится. Надо было немного потерпеть, совсем чуть-чуть. Возвращаясь к домику, Руслан едва сдерживался, чтобы не зарыдать.

***

Сон был рваный. Неясные образы и очертания таились в туманной дымке. Руслан видел людей, театрально застывших в разных позах. Они были живы, но их тела уже разлагались. Когда он проходил мимо, тела поворачивались и смотрели ему в спину. Потом он долго плутал по туманному миру в надежде отыскать хоть кого-то живого, но нашёл только рассвет.

Руслан вышел на крыльцо, потянулся. Солнце ещё не успело подняться над холмом и прогнать утренние сумерки. Он умылся из бочки с водой и взял тарелку с оставшимся шашлыком. Возвращаясь в дом, он увидел Настины вещи, брошенные вчера в сенях. Дожевав шашлык, он сходил за средством для розжига. На заднем дворе он сложил в пустую бочку её рюкзак и одежду, выдавил остатки розжига и чиркнул спичкой.

Заправив диван и покидав вещи в свой рюкзак, Руслан запер дверь и направился к трассе. Над озером завивались клубы серого тумана, они казались последними отголосками неспокойного сна. Руслан старался не смотреть на них. Надеясь поймать попутку до ближайшего села и там сесть на автобус, он ускорил шаг.

Его жизнь изменилась три года назад. Тогда стоял такой же жаркий август. Отец взял его в туристический поход. Маршрут как раз заканчивался в охотничьем домике возле озера. Уставшие после двухдневного перехода по горам и лесам, ребята побросали рюкзаки и убежали купаться.

Первые прыжки со скалы распалили Руслана. Он забирался всё выше, прыгал всё дальше, разбегался, делал сальто себе на потеху. Он так был занят поиском «идеального трюка», что не заметил, как спрыгнул в густо растущие водоросли. Тугие лианы мгновенно опутали его ноги. Руслан запаниковал, начал барахтаться, всё сильнее запутываясь. Он уже чувствовал плывущую в его сторону смерть, когда рядом возникла зеленоглазая девушка.

Лишь сидя на берегу и отплёвываясь от затхлого вкуса воды, Руслан вспомнил странную телепатическую связь, её предложение и его согласие. Всё это могло бы быть выдумкой, если бы не отчётливый вкус её горьких губ.

На утро, когда группа собиралась в город, спасительница пришла к нему под видом сухонькой старушенции. Она отвела Руслана в сторону и сказала, что его долг будет оплачен, если он принесёт ей жертву – утопит пять девушек в этом озере. А до тех пор, он будет проклят – мёртв внутри.

Руслан не поверил её словам. Он продолжал жить нормальной жизнь: ходил в универ, общался с друзьями, занимался спортом, но день за днём его эмоции угасали. Его перестали интересовать девушки, он избегал разговоров с родителями и боялся однажды проснуться совершенно пустым. Сначала он списывал всё на осеннюю хандру, но прошла зима и весна, а он всё ещё чувствовал, что умирает.

Руслан боролся, как мог. Он старался не думать о долге, пытался остановить свои угасающие эмоции: прыгал с парашютом, гонял по ночным улицам, пробовал спиды, но адреналиновый угар спадал быстро, снова погружая в мрачную безжизненную пучину.

А в начале мая этого года он повстречал свою первую любовь, за которой бегал хвостиком всю школу. Её как раз бросил молодой человек, а Руслан оказался, внезапно, таким притягательным, словно сияющим… Она легко согласилась на поездку за город.

Возвращаясь через деревню, Руслан проматывал в голове воспоминания, потому не сразу заметил женщину средних лет. Она сидела у калитки и чистила свёклу, опуская овощи в кастрюлю с иссиня-мутной водой. Пристальный взгляд её зелёных глаз заставил Руслана остановиться.

– Я уж думала, не заметишь. Наверное, если бы я была молодой и спелой, ты бы точно не прошёл мимо, – она усмехнулась глазами.

– Что случилось?

– Решила похвалить тебя за мастерство. Как ты её! Одним лишь взглядом! Ловко!

Руслан изменился в лице.

– Гордись! – повысила голос женщина. – В твоей жизни совсем не осталось поводов. Не гордиться же тебе этими своими штучками со вскрытием вен, – она расхохоталась. – Помнится, пару лет назад ты уж очень не хотел умирать. Там, в озере. Помнишь?

– Помню, – у Руслана перехватило дыхание.

– Не понимаю вас, людишек. Сначала боретесь за свою жизнь, а потом добровольно затягивает петлю на своей шее. Снова и снова, и снова…

Руслан посмотрел на неё, гнев обуял его. Это она была причиной всего – всей этой пустоты, всей этой грязи, которую он сделал… Если бы не она, он бы снова зажил, как раньше. Руслан перевёл взгляд на нож в её руках. Этот нож похож инструмент, на ключ от двери, ведущей из кошмара…

Женщина разрезала свёклу и кинула в кастрюлю.

– Я знаю, о чём ты думаешь, – она усмехнулась. – Слышу твои мысли. Не такие уж мы и разные, Руслан. В тебе тоже есть хаос. Моё проклятие лишь подтолкнуло тебя к нему.

Руслан молчал. Он и сам замечал, что в первые дни после жертвоприношения у него просыпался аппетит, он ощущал запахи, его тянуло к девушкам. Конечно, он всё так же был немощен в постели, но во всём остальном чувствовал себя полноценным. Страшные слова, сказанные озерной ведьмой, были правдой.

Руслан собрал всю оставшуюся в его теле решимость и сказал:

– Я не приведу к тебе больше ни одной девушки, – он подошёл ближе и плюнул в кастрюлю со свёклой.

Ведьма не кричала ему в след, не угрожала. Она молчала. А Руслан боялся обернуться. Лишь, когда деревня скрылась за холмом, он опустил плечи и тяжело выдохнул, словно всё это время держал в лёгких воздух.

Руслану повезло. Он довольно быстро поймал попутку, мужик согласился подбросить его до города. В голове его ещё шумела злость. Она давила на виски. Чем дольше он думал о проклятии, убийствах девушек и словах ведьмы, тем сильнее убеждался в верности сделанного им выбора. Он должен был разорвать этот круг и понести заслуженное наказание.

На вокзале Руслан расплатился с водителем и побрёл в сторону дома. Лёгкий рюкзак висел ярмом. Из головы не выходили мысли о мертвецах из его сна и загубленной им Насте. Он понуро шёл по пустынной улице, когда заметил впереди девушку с копной пышных чёрных волос. Руслан и до проклятия всегда оживлялся, видя симпатичную девушку, ему нравилось любоваться чертами лица и изгибами фигуры, даже если знакомство по какой-то причине было невозможно. Он перебирал в мыслях фразы, подыскивая ту, с которой можно было бы начать всё с нуля…

Но когда они поравнялись, все слова застряли в его горле – лицо девушки исказилось и на мгновение почернело.

«Наверное, мне почудилось. Привиделось, – сказал он себе. – Я просто перегрелся на солнце или схватил тепловой удар в машине».

Он принялся на ходу массировать виски, стараясь унять нарастающую головную боль. Срезая через детскую площадку, он заметил на лавочке соседку, тётю Любу. Она была маминой знакомой. Женщина с ним поздоровалась, а Руслан… резко врос в землю и побелел.

– Что с тобой, Русланчик? – произнесли обескровленные губы.

Парень бросился к дому и чуть не сшиб пятилетнюю внучку тёти Любы. Девочка выскочила ему навстречу с распростёртыми объятиями. Её иссушенные ручки скользнули по ногам Руслана и оцарапали их, как ветки акации. Парень перескочил через невысокий заборчик и трясущимися пальцами приложил ключ к домофону.

В подъезде было сыро и прохладно. Руслан остановился в предбаннике. Ему не хватало воздуха. Каменные лестницы плыли перед глазами.

В голове шумело, и сквозь этот шум пробивалась лишь одна мысль. Как азбука Морзе, как сигнал о помощи, как космический свет далёких звёзд…

Все женщины стали нежитью!

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каждое произведение после оценки

редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго

выложено в блок отдела фантастики АЭЛИТА с рецензией.

По заявке автора текст произведения может быть удален, но останется название, имя автора и рецензия.

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