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Соглашение с УГЛТУ на 2023 год

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Новости
Новости

28 февраля Молодёжный клуб РГО «Уральский следопыт» и Уральский государственный лесотехнический университет подписали Соглашение о продолжении сотрудничества в 2023 году.

От “Уральского следопыта” Соглашение подписал Координатор Молодёжного клуба Михаил Семенов от Университета  — ректор УГЛТУ Евгений Платонов
📌План мероприятий ассоциированного участника Молодежного клуба Русского географического общества Уральский следопыт на 2023 год
1. Проведение эколого-просветительской акции леса Уральских следопытов во время «Майской прогулки» 21 мая 2023 г.
2. Фестиваль «Майский экстрим» 28 мая 2023 года в Историческом сквере. Организация 7 профильных конкурсных этапов Университета в блоке «Природопользование и экология»
3. Фестиваль «Осень Уральского следопыта» 23 сентября 2023 года в Историческом сквере. Организация 7 профильных конкурсных этапов Университета в блоке «Природопользование и экология».
4. Всероссийская акция «Географический диктант» октябрь 2023 г. на площадке Университета
5. Проведение профориентационного квеста «Сказочная тайга» для старших школьников и студентов колледжей на площадке Университета.

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