Соглашение с УГЛТУ на 2023 год

28 февраля Молодёжный клуб РГО «Уральский следопыт» и Уральский государственный лесотехнический университет подписали Соглашение о продолжении сотрудничества в 2023 году.

От “Уральского следопыта” Соглашение подписал Координатор Молодёжного клуба Михаил Семенов от Университета — ректор УГЛТУ Евгений Платонов

📌План мероприятий ассоциированного участника Молодежного клуба Русского географического общества Уральский следопыт на 2023 год

1. Проведение эколого-просветительской акции леса Уральских следопытов во время «Майской прогулки» 21 мая 2023 г.

2. Фестиваль «Майский экстрим» 28 мая 2023 года в Историческом сквере. Организация 7 профильных конкурсных этапов Университета в блоке «Природопользование и экология»

3. Фестиваль «Осень Уральского следопыта» 23 сентября 2023 года в Историческом сквере. Организация 7 профильных конкурсных этапов Университета в блоке «Природопользование и экология».

4. Всероссийская акция «Географический диктант» октябрь 2023 г. на площадке Университета

5. Проведение профориентационного квеста «Сказочная тайга» для старших школьников и студентов колледжей на площадке Университета.