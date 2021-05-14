Странник Д.-Обитатели межсезонья – 12

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com

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Спасательная капсула не приземлилась, а, скорее, плюхнулась в небольшое болотце, подняв фонтан мутных брызг. Андрей дрожащими пальцами отправил сигнал с кратким описанием аварии и координатами своего местонахождения, надеясь, что поисковый отряд среагирует оперативно. Планета, ставшая местом вынужденной посадки, славилась агрессивными погодными условиями.

Планетология никогда не была любимой дисциплиной Андрея, но память услужливо подсказала, что, несмотря на благоприятный для людей состав атмосферы, на карте планету отмечал код "Для колонизации не пригодна".

Проблемы создавал расположенный вблизи красный карлик. Регулярные вспышки этой звезды носили цикличный характер и отзывались опасным эхом на погоде её невольной космической соседки. Впрочем, сейчас всё выглядело хоть и пустынно, но вполне мирно, и, бросив контрольный взгляд на показания приборов, Андрей открыл люк.

Тёплый свежий воздух пьянил, желание покинуть тесное давящее пространство капсулы стало непреодолимым. Конечности казались непривычно тяжёлыми: сказывались долгое время, проведенное в невесомости, и гравитация планеты, которая немного превышала земную. Но всё же свобода доставляла большое удовольствие. И Андрей с детской радостью шлепал по грязи, которая, к счастью, не была особо глубокой. Сиреневое небо, несмотря на свою чужеродность, действовало успокаивающе. Внимание Андрея привлек отдаленный глухой рокот. На горизонте показалась туманно-песочная кромка, и, не понимая сути происходящего, он каким-то безошибочным шестым чувством понял — надвигается опасность. Тут же захотелось найти укрытие, но Андрей не успел сделать и шага.

Болотная слизь, в которой он стоял, сгустилась в вязкую плотную массу, обвила ноги, а когда Андрей, не удержав равновесия, упал плашмя, охватила руки, туловище, голову и залепила лицо. Он вскрикнул было, но всего лишь наглотался еще больше слизи. В панике Андрей попытался выбраться из мутного потока, но тщетно. Течение затягивало человека в недры планеты, где царили тишина, темнота и знакомое чувство невесомости.

"Я захлебнусь!" — думал Андрей в отчаянии, но, хоть лёгкие уже и были полны клейкой субстанции, удушья не наступало. Сначала в человеке бушевала паника, её сменило недоумение, в конце концов осталось только смирение.

"Очевидно, я умер. Вот она какая — жизнь после смерти. Я никогда в это не верил, а верил бы, наверняка представлял бы себе иначе".

И тут послышались голоса. Шёпот нескольких невидимых собеседников, тихий, но отчетливый, крался, звучал, казалось, прямо в голове.

"Успокоился, привыкает", — мирно заметил один.

"Суетной он", — снисходительно прошептал другой.

"Но интересный!" — добавил хор из нескольких голосов.

"Я сошел с ума! Я мертв... и безумен?! За что? Почему?" — отчаяние захлестнуло сознание Андрея, и непрошеные гости посторонились, уступая на время место тишине.

Смятение долго занимало внимание человека... Но невозможность измерить время превращала секунды в часы, а часы — в годы. Тоска и скука терзали разум человека и, смущаясь, и надеясь, как будто собираясь пригласить симпатичную девушку на свидание, он сосредоточился на одном вопросе:



