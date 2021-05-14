Странник Д.-Обитатели межсезонья – 12

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com
-----------------------------------------------------------------------------------------
Спасательная капсула не приземлилась, а, скорее, плюхнулась в небольшое болотце, подняв фонтан мутных брызг. Андрей дрожащими пальцами отправил сигнал с кратким описанием аварии и координатами своего местонахождения, надеясь, что поисковый отряд среагирует оперативно. Планета, ставшая местом вынужденной посадки, славилась агрессивными погодными условиями.
Планетология никогда не была любимой дисциплиной Андрея, но память услужливо подсказала, что, несмотря на благоприятный для людей состав атмосферы, на карте планету отмечал код "Для колонизации не пригодна".
Проблемы создавал расположенный вблизи красный карлик. Регулярные вспышки этой звезды носили цикличный характер и отзывались опасным эхом на погоде её невольной космической соседки. Впрочем, сейчас всё выглядело хоть и пустынно, но вполне мирно, и, бросив контрольный взгляд на показания приборов, Андрей открыл люк.
Тёплый свежий воздух пьянил, желание покинуть тесное давящее пространство капсулы стало непреодолимым. Конечности казались непривычно тяжёлыми: сказывались долгое время, проведенное в невесомости, и гравитация планеты, которая немного превышала земную. Но всё же свобода доставляла большое удовольствие. И Андрей с детской радостью шлепал по грязи, которая, к счастью, не была особо глубокой. Сиреневое небо, несмотря на свою чужеродность, действовало успокаивающе. Внимание Андрея привлек отдаленный глухой рокот. На горизонте показалась туманно-песочная кромка, и, не понимая сути происходящего, он каким-то безошибочным шестым чувством понял — надвигается опасность. Тут же захотелось найти укрытие, но Андрей не успел сделать и шага.
Болотная слизь, в которой он стоял, сгустилась в вязкую плотную массу, обвила ноги, а когда Андрей, не удержав равновесия, упал плашмя, охватила руки, туловище, голову и залепила лицо. Он вскрикнул было, но всего лишь наглотался еще больше слизи. В панике Андрей попытался выбраться из мутного потока, но тщетно. Течение затягивало человека в недры планеты, где царили тишина, темнота и знакомое чувство невесомости.
"Я захлебнусь!" — думал Андрей в отчаянии, но, хоть лёгкие уже и были полны клейкой субстанции, удушья не наступало. Сначала в человеке бушевала паника, её сменило недоумение, в конце концов осталось только смирение.
"Очевидно, я умер. Вот она какая — жизнь после смерти. Я никогда в это не верил, а верил бы, наверняка представлял бы себе иначе".
И тут послышались голоса. Шёпот нескольких невидимых собеседников, тихий, но отчетливый, крался, звучал, казалось, прямо в голове.
"Успокоился, привыкает", — мирно заметил один.
"Суетной он", — снисходительно прошептал другой.
"Но интересный!" — добавил хор из нескольких голосов.
"Я сошел с ума! Я мертв... и безумен?! За что? Почему?" — отчаяние захлестнуло сознание Андрея, и непрошеные гости посторонились, уступая на время место тишине.
Смятение долго занимало внимание человека... Но невозможность измерить время превращала секунды в часы, а часы — в годы. Тоска и скука терзали разум человека и, смущаясь, и надеясь, как будто собираясь пригласить симпатичную девушку на свидание, он сосредоточился на одном вопросе:
Борис Долинго
потенциал не на рассказ, а на приличный роман
Набрано также хорошо и правильно.
Есть некоторые замечания по стилистике, которые вновь связаны с недоиспользованием знаков пунктуации и особенно таких, как тире и/или двоеточие. Например, вот конструкция из двух предложений:
«…Андрей дрожащими пальцами отправил сигнал с кратким описанием аварии и координатами своего местонахождения, надеясь, что поисковый отряд среагирует оперативно. Планета, ставшая местом вынужденной посадки, славилась агрессивными погодными условиями…» – Здесь намного правильнее будет на подчёркнутом участке поставить не точку, а двоеточие. И, несмотря на то, что образуется одно весьма громоздкое предложение, смысл сказанного станет воспринимать чётче.
Автор пишет всегда очень грамотно, но возникло впечатление, что данный текст не очень хорошо вычитан – в противном случае, автор бы не допустил не очень «красивых» повторов слов «человек» и «планета» (думаю, она обнаружит это сейчас сама). Как и заметил бы фразу «проживешь стократное твоего биологического времени» (конечно же нужно сказать «проживёшь стократ твоего биологического времени» а лучше и ещё менее вычурно).
Опять же, не «тоскливо возразил человек», а «возразил человек с тоской».
Есть замечания, скажем так, по «естественнонаучной точности и логике».
Во-первых, говоря: «…Регулярные вспышки этой звезды носили цикличный характер…», следует уточнить, что это – ультрафиолетовые вспышки, потому что применительно к звезде класса «красный карлик» можно говорить только о таких вспышках, опасных для человека.
Далее, неточная в смысле правильности выражения фраза «…Температуры в верхних слоях атмосферы достигали неимоверных высот…» – Тут присутствует и некая «тавтология» («верхние слои» – и «неимоверные высоты»), но самое главное: говоря о температуре, сказать, что «температура достигла неимоверной высоты» неправильно во всех отношениях – и стилистически, и по смыслу. Нежно написать как-то так: «температура достигала огромных значений».
Далее. Описаны ужасающие условия на планете: резкие сезонные перепады температур от сильных холодов до жары, при которой «плавится песок» (то есть, температура не менее 1600-1800о С!). При этом говорится, что на планете существуют растения и животные, останками который питается разумная слизь. Но при таких условиях никакой жизни (в том числе, и слизи, да ещё и разумной) возникнуть не могло.
Относительно сюжета в целом. Задумка неплохая просматривается, но портит всё практически необоснованная «картина мира» (см. сказанное выше про условия на планете) и слабое обоснование самих возможностей «разумной слизи», даже если предположить её существование. Каким образом столь чуждая человеку субстанция (пусть и «разумная»), могла понять и осмыслить внутренний мир человека в той мере, какая описана? (да и внутренний мир любых других существ, если предполагать, что не только люди в ней тонули? Наверное, какое-то обоснование этому можно придумать, но оно потребует намного более развёрнутой и более продуманной сюжетной идеи и самого сюжета, чем это позволяют рамки рассказа на 12 т.зн. сюжета. Я понимаю, что автор ставила главной целью в данном конкретном случае оказать некую «иллюзорность бытия», но даже с учётом вторичности «естественнонаучных основ», которые я имею в виду, обоснованность «картины мира» должна выстраивать более точно и убедительно.
Вообще тут присутствует «идеологический» потенциал не на рассказ, а на приличный роман.