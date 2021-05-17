Вагнер А. – Волна – 22

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com

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Совместные морские учения сил ВМФ Содружества протекали по плану - условный противник методично уничтожался на радость высшему командному составу флота, который мысленно уже примерял на себя регалии за успешное проведение столь масштабных манёвров. На горизонтальном планшете в виде стола красные «вражеские» чёрточки мигали и гасли под напором зелёных. Внезапно вокруг него возникла суета и смятение: на серой подсвеченной поверхности с координатной сеткой появились новые объекты – тёмно-серые колбаски, которые с разных направлений надвигались на зелёные и красные чёрточки и те гасли, даже не мигнув напоследок. Агрессивные колбаски не делали различий между цветами, и храбрые чёрточки затухали одинаково безропотно. У планшета стало тесно, завыл ревун и флагман внезапно содрогнулся. «Они всё-таки решили его применить?! - выкрикнул кто-то, - это же сейсмическое оружие!» И тут же по командному пункту прокатилась затухающая, с паническими нотками, разноголосица: «Волны! Волны! Волны…» Корабль сотряс ещё один удар и он ощутимо накренился. Все кинулись к иллюминаторам, а кое-кто и на палубу, откуда открывался ошеломляющий вид на стены воды, высотой с небоскрёб, которые медленно и неотвратимо надвигались со всех сторон…

***

Когда это произошло, я в качестве журналиста ежемесячника «В ружьё!» находился на корабле международных наблюдателей. Поначалу всё шло по плану – стрельбы по мишеням, торпедные атаки, перехват ракет. Никто не заметил, как из-за горизонта надвинулась огромная волна, но для цунами она двигалась очень уж медленно. Воздушная разведка то ли не увидела, то ли прозевала это явление, сейсмо- и гидрометслужбы тоже не предупреждали ни о чём, впрочем, журналистам и наблюдателям подробности из радиорубки и командного пункта не выкладывают.

Кто первым из участников учений в приступе паники открыл огонь – сейчас уже не установить. Просто в один прекрасный момент корабли и подлодки обменялись боевыми ракетными и пушечными ударами, а кое-кто успел, скорей всего, выпустить и межконтинентальные ракеты с ядерными боеголовками... Взаимное недоверие, как болезненный нарыв, копившееся много лет, теперь лопнуло, выпустив смертоносный гной. Природа исполинских волн осталась неизвестной, да и никому уже не было это интересно – повод для агрессии навис сизо-зелёным валом, затмившим полнеба и все старались только успеть выпустить побольше зарядов в "предателя". В наш корабль попала торпеда, потом ещё одна. У нескольких наблюдателей, метавшихся по палубе, лопнули головы – снайперы тоже не дремали. Затем последовал мощный взрыв, который стряхнул меня в воду.



