Вагнер А. – Волна – 22

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com
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Совместные морские учения сил ВМФ Содружества протекали по плану - условный противник методично уничтожался на радость высшему командному составу флота, который мысленно уже примерял на себя регалии за успешное проведение столь масштабных манёвров. На горизонтальном планшете в виде стола красные «вражеские» чёрточки мигали и гасли под напором зелёных. Внезапно вокруг него возникла суета и смятение: на серой подсвеченной поверхности с координатной сеткой появились новые объекты – тёмно-серые колбаски, которые с разных направлений надвигались на зелёные и красные чёрточки и те гасли, даже не мигнув напоследок. Агрессивные колбаски не делали различий между цветами, и храбрые чёрточки затухали одинаково безропотно. У планшета стало тесно, завыл ревун и флагман внезапно содрогнулся. «Они всё-таки решили его применить?! - выкрикнул кто-то, - это же сейсмическое оружие!» И тут же по командному пункту прокатилась затухающая, с паническими нотками, разноголосица: «Волны! Волны! Волны…» Корабль сотряс ещё один удар и он ощутимо накренился. Все кинулись к иллюминаторам, а кое-кто и на палубу, откуда открывался ошеломляющий вид на стены воды, высотой с небоскрёб, которые медленно и неотвратимо надвигались со всех сторон…
***
Когда это произошло, я в качестве журналиста ежемесячника «В ружьё!» находился на корабле международных наблюдателей. Поначалу всё шло по плану – стрельбы по мишеням, торпедные атаки, перехват ракет. Никто не заметил, как из-за горизонта надвинулась огромная волна, но для цунами она двигалась очень уж медленно. Воздушная разведка то ли не увидела, то ли прозевала это явление, сейсмо- и гидрометслужбы тоже не предупреждали ни о чём, впрочем, журналистам и наблюдателям подробности из радиорубки и командного пункта не выкладывают.
Кто первым из участников учений в приступе паники открыл огонь – сейчас уже не установить. Просто в один прекрасный момент корабли и подлодки обменялись боевыми ракетными и пушечными ударами, а кое-кто успел, скорей всего, выпустить и межконтинентальные ракеты с ядерными боеголовками... Взаимное недоверие, как болезненный нарыв, копившееся много лет, теперь лопнуло, выпустив смертоносный гной. Природа исполинских волн осталась неизвестной, да и никому уже не было это интересно – повод для агрессии навис сизо-зелёным валом, затмившим полнеба и все старались только успеть выпустить побольше зарядов в "предателя". В наш корабль попала торпеда, потом ещё одна. У нескольких наблюдателей, метавшихся по палубе, лопнули головы – снайперы тоже не дремали. Затем последовал мощный взрыв, который стряхнул меня в воду.
Борис Долинго
фрагменты, наброски к, возможно, будущему роману
Наборы красных строк пробелами – это, не «преступление», но – моветон. Тире периодически путаются с дефисами, а в начале прямой речи всегда стоят дефисы. Опять же – не «преступление», но элемент отсутствия должной культуры набора текста.
О точности написания самих сочетаний прямой и косвенной речи судить сложно – их очень мало в тексте, но почти уверен, что автору будет полезна наша «методичка» по данному вопросу:
По сути сюжета. Совершенн6о непонятно, почему из-за катаклизма на учениях некого «Содружества» (я так понимаю, там все были союзниками?) начались обмены ядерными ударами с потенциальным противником? Ведь потенциального реального противника на месте учений не бывает по определению! А корабли международных наблюдателей не несут ядерного оружия. В общем, для чего такая «натяжка» нужна автору, но слишком уж это «рояль в кустах», как говорится. (Да какие ещё снайперы могли стрелять по кораблю международных наблюдателей, если там такая каша творилась по сюжету – якобы волны с небоскрёбы высотой? Тоже какие-то сплошные «белые нитки», нужные автору разве что для какого-то уже совершенно лишнего «драматизма».
Но всё это, как ясно из дальнейшего текста – не главное. Главное – описание некого феномена, волны, которая почему-то застыла недалеко от берега. И так по всей Земле. Причём, выясняется, что Волна – система переноса в параллельные миры (на параллельные Земли), где присутствует тот же самый феномен. Причём, уйти вновь в Волну могут, как я понял, только те, кто попали в неё в момент первого возникновения и при этом захлебнулись.
Жители миров, кто не захлёбывался в Волне, так поступить не могут – они просто выталкиваются назад или, если захлёбываются, то выталкиваются трупами. Почему и как работает данный феномен, в тексте нет даже попытки объяснения. Из-за этого по сути своей рассказ является сродни большинству «попаданческих романов», где благодаря некому явлению (взятому буквально с потолка) ГГ переносится в некий мир. Далее следуют увлекательные (а, как правило, не очень) описания приключений ГГ в этом мире. Феномен переноса никак не объясняется (к сожалению, на это у подавляющего большинства авторов «попаданческих романов» фантазии уже, видимо, не хватает).
В наше6м случае это, увы, даже не роман, а набор отдельные довольно плохо логически связанных кадров-зарисовок, не дающих никакой связной общей «картины мира», в котором существуют эти параллельные миры (пардон за некую тавтологию).
Совершенно не понятно, на основании чего ГГ рассуждает о том, как в каких мирах изучают Волну и самих экструдитов – ведь для таких рассуждений нужно прожить годы в разных мирах, а этого не видно из отрывочных «кадров» сюжета» (да к тому же сказано, что миры различаются по степени развития на сотню лет в ту или другую строну). ГГ описывает же это всё, словно параллельные миры – часть единой целой системы. А вот к чему в данном случае финальная сцена с мужчинок-экструдитом и неким мальчиком-сынком – совсем не понятно. Она словно вообще откуда-то из иного произведения.
Резюме: идея потенциально интересная (я вообще люблю все сюжеты с «параллельными мирами»). Но в представленной реализации это и близко не тянет на то, что можно назвать цельным, законченным рассказом. Это всего лишь какие-то фрагменты, наброски к, возможно, будущему роману. И, если честно, впечатление такое, что у автора пока о неком целостном сюжете нет никакого представления – словно записывались весьма разрозненные и хаотично возникающие мысли. Хотя могу сказать, что эти отдельные хаотичные мысли изложена каждая сама по себе весьма качественно – а вот в целом они выглядят «кашей». Но это – свидетельство того, что у автора имеется обнадёживающий «потенциал»
И сразу дам совет: если у автора на этом материале планируется роман, то просто необходимо придумывать хоть какие-то объяснения феномену Волны. Иначе роман встанет в одну вереницу уже наштампованных «попаданческих» поделок