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За многолетнее сотрудничество

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Новости

Министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов на Торжественном приеме, посвящённом 10-летию конкурсной поддержки НКО, реализующих проекты, программы и мероприятия в сфере образования и молодежной политики региона вручил Уральскому следопыту  Благодарность.

10 лет совместной работы Министерства образования и НКО на благо развития системы образования и молодежной политики Свердловской области.

 

Автономной некоммерческой организации Уральский следопыт
За многолетнее сотрудничество по решению задач в сфере образования и молодежной политики Свердловской области

В торжественном мероприятии приняли участи представители НКО Свердловской области, Департамента внутренней политики Свердловской области, Общественной палаты Свердловской области, Общественного совета при Министерстве образования, руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, образовательные организации, социальные партнеры Министерства образования в вопросах взаимодействия с НКО

В одном ряду с достойнейшими руководителями некоммерческого сектора, получившими Благодарность из рук Министра образования и молодежной политики Свердловской области.

 

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