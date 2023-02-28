Министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов на Торжественном приеме, посвящённом 10-летию конкурсной поддержки НКО, реализующих проекты, программы и мероприятия в сфере образования и молодежной политики региона вручил Уральскому следопыту Благодарность.

10 лет совместной работы Министерства образования и НКО на благо развития системы образования и молодежной политики Свердловской области.

Автономной некоммерческой организации Уральский следопыт

За многолетнее сотрудничество по решению задач в сфере образования и молодежной политики Свердловской области

В торжественном мероприятии приняли участи представители НКО Свердловской области, Департамента внутренней политики Свердловской области, Общественной палаты Свердловской области, Общественного совета при Министерстве образования, руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, образовательные организации, социальные партнеры Министерства образования в вопросах взаимодействия с НКО

В одном ряду с достойнейшими руководителями некоммерческого сектора, получившими Благодарность из рук Министра образования и молодежной политики Свердловской области.