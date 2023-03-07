Ежемесячный журнал путешествий по Уралу, приключений, истории, краеведения и научной фантастики. Издается с 1935 года.

Уральский следопыт, март 2023

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Новости
Новости

В канун Международного женского праздника подписчикам и в розничную сеть отправлен первый весенний журнал.

  • В мартовском номере 2023 года подборка краеведческих материалов
  • Вектор судьбы. Закон парных случаев ~ Александр Булгаков (#Челябинская область)
  • Посёлок подумал — ученья идут. Тайна деревни Гора Малыгина ~ Владимир Кислых (Свердловская область)
  • Рывок обречённых ~ Лев Кощеев
Обложка журнала “Уральский следопыт” март 2023

 

Природные достопримечательности представлены природные уральскими туристами и путешественниками

  • Мартовские прогулки ~ Николай Плотников (Пермский край)
  • Белая книга зимы ~ Валерий Денеко Свердловская область)
  • Первый кормчий Сибири. Князь Матвей Петрович Гагарин ~ Тамара Зырянова (Тюменская область)
  • Куропаткин чум. Тундра не любит суеты ~ Сергей Пудов (Ямало-ненецкий автономный округ)
  • Дух Пелыма. Последний шаман ~ Дмитрий Балакин (Свердловская область)
  • Три раза я на ней был и четыре раза — не был. Гора Молебная ~ Андрей Затонский

Продолжается сотрудничество с Союзом юнкоров Урала.

Пришёл с Тибета. Обитатель мамонтовой фауны ~ Эрик Зайнуллин

аэлита

В разделе Аэлита представлена небольшая повесть:

α Охотники за роботами. Законы Вселенной ~ Михаил Бобков

По прежнему все материалы журнала доступны в электронном виде.

 

 

Встречайте мартовский-2023 номер журнала!

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