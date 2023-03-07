Уральский следопыт, март 2023

В канун Международного женского праздника подписчикам и в розничную сеть отправлен первый весенний журнал.
- В мартовском номере 2023 года подборка краеведческих материалов
- Вектор судьбы. Закон парных случаев ~ Александр Булгаков (#Челябинская область)
- Посёлок подумал — ученья идут. Тайна деревни Гора Малыгина ~ Владимир Кислых (Свердловская область)
- Рывок обречённых ~ Лев Кощеев
Природные достопримечательности представлены природные уральскими туристами и путешественниками
- Мартовские прогулки ~ Николай Плотников (Пермский край)
- Белая книга зимы ~ Валерий Денеко Свердловская область)
- Первый кормчий Сибири. Князь Матвей Петрович Гагарин ~ Тамара Зырянова (Тюменская область)
- Куропаткин чум. Тундра не любит суеты ~ Сергей Пудов (Ямало-ненецкий автономный округ)
- Дух Пелыма. Последний шаман ~ Дмитрий Балакин (Свердловская область)
- Три раза я на ней был и четыре раза — не был. Гора Молебная ~ Андрей Затонский
Продолжается сотрудничество с Союзом юнкоров Урала.
Пришёл с Тибета. Обитатель мамонтовой фауны ~ Эрик Зайнуллин
В разделе Аэлита представлена небольшая повесть:
α Охотники за роботами. Законы Вселенной ~ Михаил Бобков
По прежнему все материалы журнала доступны в электронном виде.