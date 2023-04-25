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Изменения в Устав

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Новости

По результатам рассмотрения документов Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области принято решение о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ Автономной некоммерческой организации “Уральский следопыт“.

Теперь в Уставе  зафиксировано, что

АНО создается в целях:

  • предоставления услуг в рамках осуществления помощи и поддержки изданию молодежного образовательного журнала «Уральский следопыт»
  • предоставления исследовательских услуг в сфере туризма, краеведения;
  • предоставления услуг для детей и взрослых в области физической культуры и спорта, включая туризм, пропаганды здорового образа жизни;
  • предоставление услуг в сфере развития молодежной политики, повышения уровня их культуры и образования, патриотического воспитания граждан, популяризации волонтерского движения;
  • предоставление услуг в области развития межнационального сотрудничества, сохранения и защиты самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации, укрепления межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма и ксенофобии.

Кроме того, 24 апреля 2023 года Инспекцией Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга

внесена запись о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ.

Добавлены коды по ОКВЭД:

  • 94.99.3
  • 82.30
  • 79.90.1
  • 74.20
  • 72.20
  • 63. 91
  • 63. 12
  • 59.13
  • 18.14
  • 18.13
  • 85.41.9
  • 93.29.9
  • 93.29
  • 93.19

 

 

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07.02.2023

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