По результатам рассмотрения документов Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области принято решение о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ Автономной некоммерческой организации “Уральский следопыт“.

Теперь в Уставе зафиксировано, что

АНО создается в целях:

предоставления услуг в рамках осуществления помощи и поддержки изданию молодежного образовательного журнала «Уральский следопыт»

предоставления исследовательских услуг в сфере туризма, краеведения;

предоставления услуг для детей и взрослых в области физической культуры и спорта, включая туризм, пропаганды здорового образа жизни;

предоставление услуг в сфере развития молодежной политики, повышения уровня их культуры и образования, патриотического воспитания граждан, популяризации волонтерского движения;

предоставление услуг в области развития межнационального сотрудничества, сохранения и защиты самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации, укрепления межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма и ксенофобии.

Кроме того, 24 апреля 2023 года Инспекцией Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга

внесена запись о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ.

Добавлены коды по ОКВЭД: