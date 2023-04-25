По результатам рассмотрения документов Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области принято решение о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ Автономной некоммерческой организации “Уральский следопыт“.
Теперь в Уставе зафиксировано, что
АНО создается в целях:
- предоставления услуг в рамках осуществления помощи и поддержки изданию молодежного образовательного журнала «Уральский следопыт»
- предоставления исследовательских услуг в сфере туризма, краеведения;
- предоставления услуг для детей и взрослых в области физической культуры и спорта, включая туризм, пропаганды здорового образа жизни;
- предоставление услуг в сфере развития молодежной политики, повышения уровня их культуры и образования, патриотического воспитания граждан, популяризации волонтерского движения;
- предоставление услуг в области развития межнационального сотрудничества, сохранения и защиты самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации, укрепления межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма и ксенофобии.
Кроме того, 24 апреля 2023 года Инспекцией Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга
внесена запись о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ.
Добавлены коды по ОКВЭД:
- 94.99.3
- 82.30
- 79.90.1
- 74.20
- 72.20
- 63. 91
- 63. 12
- 59.13
- 18.14
- 18.13
- 85.41.9
- 93.29.9
- 93.29
- 93.19