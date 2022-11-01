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Хоровод Традиций. Удмурты

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Новости
Новости

Журнал Уральский следопыт продолжает реализацию краеведческого проекта Хоровод Традиций
УДМУРТЫ


29 октября участники этнографическая экспедиция “Уральского следопыта” посетили поселок Дружинино.

Здесь познакомились с жителями поселка – удмуртами, приехавших и оставшихся на уральской земле в 19-20 веках

 

Познакомились с традиционной удмуртской кухней: варили кыстыбей – пшенную кашу на мясном бульоне, пробовали перепечи – открытые пирожки из пресного теста с  мясом, картошкой, капустой, грибами…

А затем отправились на удмуртский праздник Сӥзьыл юон (осенний пир) — окончание уборки урожая

На региональном фестивале удмуртского фольклора состоялись выборы представителей от Свердловской области в Удмуртию.

 

 

 

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