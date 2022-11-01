Журнал Уральский следопыт продолжает реализацию краеведческого проекта Хоровод Традиций
УДМУРТЫ
29 октября участники этнографическая экспедиция “Уральского следопыта” посетили поселок Дружинино.
Здесь познакомились с жителями поселка – удмуртами, приехавших и оставшихся на уральской земле в 19-20 веках
Познакомились с традиционной удмуртской кухней: варили кыстыбей – пшенную кашу на мясном бульоне, пробовали перепечи – открытые пирожки из пресного теста с мясом, картошкой, капустой, грибами…
А затем отправились на удмуртский праздник Сӥзьыл юон (осенний пир) — окончание уборки урожая
На региональном фестивале удмуртского фольклора состоялись выборы представителей от Свердловской области в Удмуртию.