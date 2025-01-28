Условия приема рукописей в раздел АЭЛИТА журнала Уральский следопыт
версия 2025
журнал имеет возрастной ценз «12+»
На рассмотрение в раздел «Аэлита» журнала «Уральский Следопыт» принимаются произведения в жанре «фантастика» (научная фантастика, фэнтези и т.п.).
Максимальный объём отдельных произведений —100 тыс. знаков с пробелами по счётчику WORD.
Приём работ проводится в течение всего года.
Для рассмотрения на возможность публикации в журнале предпочтение отдаётся произведениям, ранее не публиковавшимся в печатных или электронных изданиях и выставленных на каких-либо сайтах в сети Интернет. В случае, если прислано произведение, ранее опубликованное в бумажном или электронном виде где бы то ни было, вопрос принять или нет данное произведение остаётся на усмотрение редакции.
Не принимается так называемая «фантастическая поэзия» и «фантастическая драматургия» (произведения, написанные в форме пьес, киносценариев и т.п.).
Не принимаются произведения, содержащие грубую нецензурную лексику (мат), чрезмерные сцены насилия, откровенные сексуальные сцены и т.п..
Не принимаются произведения, на которые автор ранее передал исключительные права кому бы то ни было.
Ответственность авторов
! Авторы присылают только свои собственные работы. Вся ответственность за использование чужого материала и нарушение авторских прав третьих лиц лежит исключительно на авторе, приславшем текст на рассмотрение.
Обязательства редакции
! Произведения в журнале «Уральский Следопыт» публикуются на безгонорарной основе. Фактом направления своего произведения (произведений) на рассмотрение для публикации автор отмечает своё согласие на такой вид публикаций, а также согласие со всеми действующими в редакции журнала «Уральский Следопыт» условиями работы
Авторские экземпляры в количестве 2 (два) могут быть получены авторами бесплатно непосредственно в редакции либо через знакомых, проживающих в Екатеринбурге и другим подобным образом. ВОзможно приобретение дополнительных экземпляров по цене, действующей на текущий момент. Редакция не высылает авторские экземпляры по почте (возможна отправка PDF-вёрстку по e-mail).
Приём работ
Рукописи принимаются по электронной почте на адрес st88888888@mail.ru с пометкой в поле «Тема» письма «Аэлита. [фамилия, имя автора]» (чтобы не отсеялось как СПАМ). В отдельных случаях материалы могут быть переданы на электронных носителях (флэш-накопители).
Автор уведомляется о получении редакцией письма с рукописями
Сроки рассмотрения текстов составляют 2-3 месяца.
Рассмотрение текстов возможно с использованием программных продуктов
Оформление рукописей
Рассматриваются только файлы в формате .docx или .doc.
Имя файла должно содержать фамилию автора — название произведения — объем в тыс. знаков. Пример: Иванов — Тёмная материя — 85.doc
В файле с текстом каждого присылаемого произведения перед самим текстом обязательно должны быть указаны ФИО автора (и псевдоним, если он есть), название произведения, почтовый адрес с индексом и контактный e-mail + ник в социальных сетях. (Там же желательно указать, к какому жанру, по мнению автора, относится произведение: научная фантастика, фэнтези, юмористическая фантастика, публицистика и т.д.). Здесь же обязательно следует указать, даёт или нет автор разрешение на публикацию своих биографии и фото в журнале,
Присылаемые тексты должны быть набраны с соблюдением основных стандартных правил набора русскоязычных текстов и правописания
Не допускается представление нескольких произведений в одном файле.
Каждое отдельное произведение должно представляться отдельным файлом.
Вместе с текстами рукописей необходимо прислать
- отдельным файлом с пометкой «биография автора» краткую биографию от третьего лица (не более 1000 знаков с пробелами по счётчику WORD). Редакция оставляет за собой право сокращения текстов биографий. При наличии псевдонима автор должен отметить, указывать ли в тексте биографии при публикации произведения его реальные ФИО и псевдонимом или указывать только псевдоним. Если автор не предупредил, что при наличии псевдонима его реальные ФИО не должны нигде не указываться, то текст будет опубликован под псевдонимом, но в биографии будут указаны также и его реальные ФИО. Последующие претензии не принимаются.
- фото автора размером 600х800 (+/-) в формате JPEG .
- Если автор по каким-то причинам категорически не желает публиковать в журнале своё фото и/или биографию, то перед текстом самого произведения, там, где автор указывает свои реальные ФИО и координаты (п.7.2), нужно обязательно сделать приписку: «Прошу не публиковать в журнале фото и/или биографию». Но поскольку биографии нужны для внутренней картотеки журнала для более точного учёта авторов, биографию без фото даже в этом случае прислать всё равно нужно.
Редакция журнала просит авторов не использовать вычурные псевдонимы и псевдонимы типа сетевых ников.
Во избежание недоразумений на почве авторского права редакция предлагает следующую форму:
Типовой бланк Договора с автором раздела АЭЛИТА журнала Уральский следопыт 2025