Ежемесячный журнал путешествий по Уралу, приключений, истории, краеведения и научной фантастики. Издается с 1935 года.

Прием рукописей 2025

Автор: 
Уральский следопыт
Уральский следопыт, Научная фантастика

Условия приема рукописей в раздел АЭЛИТА журнала Уральский следопыт

версия 2025

журнал имеет возрастной ценз «12+»

На рассмотрение в раздел «Аэлита» журнала «Уральский Следопыт» принимаются произведения в жанре «фантастика» (научная фантастика, фэнтези и т.п.).

Максимальный объём отдельных произведений —100 тыс. знаков с пробелами по счётчику WORD.

Приём работ проводится в течение всего года.

Для рассмотрения на возможность публикации в журнале предпочтение  отдаётся произведениям, ранее не публиковавшимся в печатных или электронных изданиях и выставленных на каких-либо сайтах в сети Интернет. В случае, если прислано произведение, ранее опубликованное в бумажном или электронном виде где бы то ни было, вопрос принять или нет данное произведение остаётся на усмотрение редакции.

Не принимается так называемая «фантастическая поэзия» и «фантастическая драматургия» (произведения, написанные в форме пьес, киносценариев и т.п.).

Не принимаются произведения, содержащие грубую нецензурную лексику (мат), чрезмерные сцены насилия, откровенные сексуальные сцены и т.п..

Не принимаются произведения, на которые автор ранее передал исключительные права кому бы то ни было.

аэлита

Ответственность авторов

! Авторы присылают только свои собственные работы. Вся ответственность за использование чужого материала и нарушение авторских прав третьих лиц лежит исключительно на авторе, приславшем текст на рассмотрение.

 

Обязательства редакции

! Произведения в журнале «Уральский Следопыт» публикуются на безгонорарной основе. Фактом направления своего произведения (произведений) на рассмотрение для публикации автор отмечает своё согласие на такой вид публикаций, а также согласие со всеми действующими в редакции журнала «Уральский Следопыт» условиями работы

Авторские экземпляры в количестве 2 (два) могут быть получены авторами бесплатно непосредственно в редакции либо через знакомых, проживающих в Екатеринбурге и другим подобным образом. ВОзможно приобретение дополнительных экземпляров по цене, действующей на текущий момент. Редакция не высылает авторские экземпляры по почте (возможна отправка PDF-вёрстку по e-mail).

Приём работ

Рукописи принимаются по электронной почте на адрес st88888888@mail.ru с пометкой в поле «Тема» письма «Аэлита. [фамилия, имя автора (чтобы не отсеялось как СПАМ). В отдельных случаях материалы могут быть переданы на электронных носителях (флэш-накопители).

Автор уведомляется о получении редакцией письма с рукописями

Сроки рассмотрения текстов составляют 2-3 месяца. 

Рассмотрение текстов возможно с использованием программных продуктов

 

Оформление рукописей

Рассматриваются только файлы в формате .docx или .doc.

Имя файла должно содержать фамилию автора — название произведения — объем в тыс. знаков. Пример: Иванов — Тёмная материя — 85.doc

В файле с текстом каждого присылаемого произведения перед самим текстом обязательно должны быть указаны ФИО автора (и псевдоним, если он есть), название произведения, почтовый адрес с индексом и контактный e-mail + ник в социальных сетях. (Там же желательно указать, к какому жанру, по мнению автора, относится произведение: научная фантастика, фэнтези, юмористическая фантастика, публицистика и т.д.). Здесь же обязательно следует указать, даёт или нет автор разрешение на публикацию своих биографии и фото в журнале,

Присылаемые тексты должны быть набраны с соблюдением основных стандартных правил набора русскоязычных текстов и правописания

Не допускается представление нескольких произведений в одном файле.

Каждое отдельное произведение должно представляться отдельным файлом.

 

Вместе с текстами рукописей необходимо прислать

  • отдельным файлом с пометкой «биография автора»  краткую биографию от третьего лица (не более 1000 знаков с пробелами по счётчику WORD). Редакция оставляет за собой право сокращения текстов биографий. При наличии псевдонима автор должен отметить, указывать ли в тексте биографии при публикации произведения его реальные ФИО и псевдонимом или указывать только псевдоним. Если автор не предупредил, что при наличии псевдонима его реальные ФИО не должны нигде не указываться, то текст будет опубликован под псевдонимом, но в биографии будут указаны также и его реальные ФИО. Последующие претензии не принимаются.
  • фото автора размером 600х800 (+/-) в формате JPEG .
  • Если автор по каким-то причинам категорически не желает публиковать в журнале своё фото и/или биографию, то перед текстом самого произведения, там, где автор указывает свои реальные ФИО и координаты (п.7.2), нужно обязательно сделать приписку: «Прошу не публиковать в журнале фото и/или биографию». Но поскольку биографии нужны для внутренней картотеки журнала для более точного учёта авторов, биографию без фото даже в этом случае прислать всё равно нужно.

Редакция журнала просит авторов не использовать вычурные псевдонимы и псевдонимы типа сетевых ников.

Во избежание недоразумений на почве авторского права редакция предлагает следующую форму:

Типовой бланк Договора с автором раздела АЭЛИТА журнала Уральский следопыт 2025

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