Подписчикам и в розничную сеть отправлен очередной журнал.
В ноябрьском номере 2023 года
подборка материалов о родном крае, места, интересные для посещения
Зелёная слепота. Редкая флора природного парка «Оленьи ручьи» ~ Ирина Герулайте, Екатерина Тарасова;
Письма отца ~ Владислав Курочкин;
По Таймыру и льдам океана ~- Вадим Гриценко;
Клиент всегда прав ~ Филипп Терец;
Глубочинский пруд. Первый в каскаде ~ Дмитрий Жданов;
Тропой первооткрывателей. Проект «Мозаика языков» ~ Юлия Шлентова;
Древнейший ороним Приполярья ~ Владислав Карелин;
Изъяшор. Первый в истории России ~ Андрей Затонский;
Самый северный. На границе двух морей ~ Николай Вехов;
Таёжный лабиринт ~ Валерий Денеко
В разделе Аэлита представлены рассказы:
α Характер в крови ~ Татьяна Живюк;
α Белый танец ~ Андрей Фурсов;
α Золотая цепочка ~ Владимир Кочуров