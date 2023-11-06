Ежемесячный журнал путешествий по Уралу, приключений, истории, краеведения и научной фантастики. Издается с 1935 года.

Уральский следопыт, ноябрь 2023

Автор: 
Новости
Новости

Подписчикам и в розничную сеть отправлен очередной журнал.

В ноябрьском номере 2023 года

подборка материалов о родном крае, места, интересные для посещения

Зелёная слепота. Редкая флора природного парка «Оленьи ручьи» ~ Ирина Герулайте, Екатерина Тарасова;
Письма отца ~ Владислав Курочкин;
По Таймыру и льдам океана ~- Вадим Гриценко;
Клиент всегда прав ~ Филипп Терец;
Глубочинский пруд. Первый в каскаде ~ Дмитрий Жданов;
Тропой первооткрывателей. Проект «Мозаика языков» ~ Юлия Шлентова;
Древнейший ороним Приполярья ~ Владислав Карелин;
Изъяшор. Первый в истории России ~ Андрей Затонский;
Самый северный. На границе двух морей ~ Николай Вехов;
Таёжный лабиринт ~ Валерий Денеко

 

Обложка журнала “Уральский следопыт”, ноябрь 2023 года

 

В разделе Аэлита представлены рассказы:

α Характер в крови ~ Татьяна Живюк;
α Белый танец ~ Андрей Фурсов;
α Золотая цепочка ~ Владимир Кочуров

аэлита

 

Встречайте ноябрьский-2023 номер журнала!

По прежнему все материалы журнала доступны в электронном виде.

Поделиться 

Публикации на тему

Уральский следопыт, октябрь 2023

Уральский следопыт, октябрь 2023

Подписчикам и в розничную сеть отправлен очередной журнал. В октябрьском номере 2023 года подборка молодёжных материалов Дети на Острове ~ Наталия Дудко Квест уральских следоп...
Уральский следопыт, сентябрь 2023

Уральский следопыт, сентябрь 2023

Подписчикам и в розничную сеть отправлен очередной журнал. В сентябрьском номере 2023 года подборка краеведческих материалов Утраченная история ~ М.Цыганко Открыватели новых з...
Уральский следопыт, август 2023

Уральский следопыт, август 2023

Подписчикам и в розничную сеть отправлен очередной журнал. В августовском номере 2023 года подборка краеведческих материалов Трамваи моего детства ~ Владислав Курочкин Манараг...
Уральский следопыт, июнь 2023

Уральский следопыт, июнь 2023

Подписчикам и в розничную сеть отправлен очередной журнал. В июньском номере 2023 года подборка краеведческих материалов На безымянной высоте ~ Александр Копырин Паровоз «Овеч...
Уральский следопыт, май 2023

Уральский следопыт, май 2023

Подписчикам и в розничную сеть отправлен очередной журнал. В майском номере 2023 года подборка краеведческих материалов Исчезнувший камень ~ Юрий Гунгер; Питательные колонии ~...
Уральский следопыт, апрель 2023

Уральский следопыт, апрель 2023

Подписчикам и в розничную сеть отправлен очередной журнал. В апрельском номере 2023 года подборка краеведческих материалов А давайте проводим солнышко! ~ Валерий Денеко Наша ж...
Уральский следопыт, март 2023

Уральский следопыт, март 2023

В канун Международного женского праздника подписчикам и в розничную сеть отправлен первый весенний журнал. В мартовском номере 2023 года подборка краеведческих материалов Вект...
Уральский следопыт, январь 2023

Уральский следопыт, январь 2023

Отправлен подписчикам и в розничную сеть. В январском номере 2023 года продолжается публикация материалов из этнографических экспедиций Хоровод традиций к народам, проживающим...
Уральский следопыт, декабрь 2022

Уральский следопыт, декабрь 2022

Отправлен подписчикам и в розничную сеть. В декабрьском номере начата публикация материалов из этнографических экспедиций к народам, проживающим на территории Среднего Урала. ...
Уральский следопыт, ноябрь 2022

Уральский следопыт, ноябрь 2022

Отправлен подписчикам и в розничную сеть. В ноябрьском номере начата публикация материалов из этнографических экспедиций к народам, проживающим на территории Среднего Урала. В...
Уральский следопыт, октябрь 2022

Уральский следопыт, октябрь 2022

Отправлен подписчикам и в розничную сеть. В октябрьском номере в отдельную рубрику выделен блок “Природа в ладонях”. в ней будут размещаться материалы о животном м...
Уральский следопыт, август 2022

Уральский следопыт, август 2022

Отправлен подписчикам и в розничную сеть. В августовском номере продолжаются циклы “Живи активно”, “фотолетопись”, “Природные достопримечательнос...
Уральский следопыт, июль 2022

Уральский следопыт, июль 2022

Отправлен подписчикам и в розничную сеть. В июньском номере продолжаются циклы “Живи активно”, “фотолетопись”, “Природные достопримечательности У...
Уральский следопыт, июнь 2022

Уральский следопыт, июнь 2022

Отправлен подписчикам и в розничную сеть. традиционно в июньском номере отчет о проведенном фестивале Майский экстрим, организованном редакцией журнала и материалы, посвященны...
Уральский следопыт, май 2022

Уральский следопыт, май 2022

Отправлен подписчикам в короткий рабочий промежуток между Первомаем и празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне. Продолжение Нового Экономического Периода Российс...
Уральский следопыт, апрель 2022

Уральский следопыт, апрель 2022

Вышел из печати апрельский номер журнала Уральский следопыт . Этот номер напечатан в сложный экономический период: стоимость бумаги увеличилась в несколько раз, полиграфически...
Уральский следопыт, март 2022

Уральский следопыт, март 2022

Вышел из печати и направлен читателям мартовский номер журнала Уральский следопыт . Этот номер продолжает циклы материалов: по взаимодействии активного туризма и природоохранн...
Уральский следопыт, Февраль 2022

Уральский следопыт, Февраль 2022

Вышел из печати и направлен читателям февральский номер журнала Уральский следопыт . Этот номер начинает несколько циклов материалов: по экологии Уральского региона; о животно...
Очередной номер 2022/01

Очередной номер 2022/01

вышел из печати и отправлен читателям. Читайте в январском номере журнала «Уральский следопыт» 2022 года: – Совет краеведов / Александр Карфидов – Лесная больница ...
Вышел из печати

Вышел из печати

ноябрьский номер журнала “Уральский следопыт” читайте в выпуске: Судьба предпринимателя. Андрей Пузанов – Нина Медведева Речные баталии. Тайные агенты гражд...
июньский номер журнала

июньский номер журнала

Уральский следопыт из типографии отправлен подписчикам читайте: Заец Андрей — Уральские Дивизии Базаров Евгений Юрьевич — По Бажовским местам Колотов Михаил &mdas...
майский номер журнала

майский номер журнала

Видимо, из-за чрезвычайной секретности, которой и до сих пор окутан архипелаг Новая Земля, а своей большей частью её территория входит в состав Центрального полигона РФ, вся п...
Сентябрьский номер журнала

Сентябрьский номер журнала

вышел из печати и направлен подписчикам. Наступила календарная осень и начался новый учебный год. В 9 номере “Уральского следопыта” любопытный читатель сможет позн...
Ноябрьский номер

Ноябрьский номер

Вышел из печати ноябрьский номер журнала “Уральский следопыт”. Проблемы в развитии спортивного туризма Наш журнал направлен на путешественников, исследователей сво...

Последние статьи

Новости

Мобильные новости

Комментарии, рецензии

07.02.2023

stalker

Перейти к верхней панели