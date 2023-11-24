Ежемесячный журнал путешествий по Уралу, приключений, истории, краеведения и научной фантастики. Издается с 1935 года.

Журнал Уральский следопыт на выставке

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Новости
Новости

В Арт-галерее Ельцин Центра начала работу выставка «О-Сеть. Экспериментальная эстетика и новые медиа в СССР».

На ней представлена экспозиция Уральский следопыт: художники Михаил Брусиловский, Евгения Стерлигова, Виталий Волович иллюстрировали журнал

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Выставка «О-Сеть. Экспериментальная эстетика и новые медиа в СССР» прочерчивает связи между новаторскими проектами периода Оттепели в области книжного, шрифтового и звукового дизайна, кинетического и синестетического искусства…”

На выставке показано, как 60 лет назад учёные и художники создавали произведения; их работа повлияла на современных художников и искусство.

Приходите посмотреть!

🗺 Арт-галерея Ельцин Центра
🗓 24 ноября — 25 февраля
⏰ Вторник — воскресенье, 10:00 — 21:00
🎟 По входному билету в Арт-галерею (150 рублей, действуют льготы)

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