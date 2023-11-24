Журнал Уральский следопыт на выставке

В Арт-галерее Ельцин Центра начала работу выставка «О-Сеть. Экспериментальная эстетика и новые медиа в СССР».
На ней представлена экспозиция Уральский следопыт: художники Михаил Брусиловский, Евгения Стерлигова, Виталий Волович иллюстрировали журнал
Выставка «О-Сеть. Экспериментальная эстетика и новые медиа в СССР» прочерчивает связи между новаторскими проектами периода Оттепели в области книжного, шрифтового и звукового дизайна, кинетического и синестетического искусства…”
На выставке показано, как 60 лет назад учёные и художники создавали произведения; их работа повлияла на современных художников и искусство.
Приходите посмотреть!
🗓 24 ноября — 25 февраля
⏰ Вторник — воскресенье, 10:00 — 21:00
🎟 По входному билету в Арт-галерею (150 рублей, действуют льготы)