Подписчикам и в розничную сеть отправлен очередной журнал.
В декабрьском номере 2023 года
подборка материалов о родном крае, места, интересные для посещения
Дача на набережной ~ Полина Слобцова
Тайны Тюменского уезда. Дорога подконвойных Романовых ~ Владимир Полищук
Филатуристический флешмоб ~ Анастасия Фрикке
Дракона и сокровищ не хватает ~ Андрей Затонский
Чёрный кот — уникальная мраморная пещера ~ Сергей Пахотин , Артём Сергушин , Михаил Попов
Летучие мыши пещеры Чёрный кот. Все из Красной книги ~ Евгения Первушина
Гора имени первого картографа Урала ~ Владислав Карелин
Исследования продолжаются ~ Ирина Кузнецова, Лилия Пустовалова
Интересные находки ~ Ольга Ерохина
Арктическая Нимфалида. Бабочки полярных пустынь ~ Николай Вехов, Иван Мизин
Страсти по демантоиду ~ Илья Абрамов
Как подружиться в походе. «Парашютисты», «Сокол» и Люся Дождикова ~ Анна Котляревская
Маленькие чашечки, большое сердце и крепкая дружба ~ Юлия Шлентова
В разделе Аэлита представлены рассказы:
α Станция «В» ~ Дмитрий Ермаков
α Лето перемен ~ Энни Нилсен
α Джахарит ~ Егор Данилов
α Кукумис ~ Владимир Демин
α Нечеловеческий фактор ~ Юрий Пронкин
Вставка “Уральский меридиан-68″— издание федерации спортивного туризма Свердловской области
- Что дальше? ~ Андрей Яговкин
Какое счастье… ~ Татьяна Киселева .
Северная ходьба ~ Нелли Никифорова
Матча ~ Лидия Александрова
Протопать с удовольствием ~ Лев Муравьев
Поход на Маньпупунёр — в гости к Каменным великанам ~ Павел Климов
Что такое сплав по Дагестану? ~ Михаил Фелицин
Горная школа ~ Леонид Александров
Что такое «Европа-Азия»?
Учителя от бога ~ Александр Спирин
Человек, который воспитал и закалил меня ~ Николай Плюха
Человек жив, пока жива память о нём ~ Александр Спирин
Поход на каяках по Ладожским шхерам ~ Евгения Горева
Весеннее путешествие ~ Елена Колчина
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