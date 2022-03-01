Уральский следопыт, март 2022

Вышел из печати и направлен читателям мартовский номер журнала Уральский следопыт .
Этот номер продолжает циклы материалов:
- по взаимодействии активного туризма и природоохранных территорий;
- о животном мире в зимний период Природного парка “Бажовские места” и заповедника “Вишерский”.
- о культурном наследии и уникальных традициях коми-пермяцкого народа;
- заметка о фигурном катании как виде молодёжной активности, популярной среди уральской молодёжи;
- малоизвестные достопримечательности Среднего Урала.