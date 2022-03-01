Ежемесячный журнал путешествий по Уралу, приключений, истории, краеведения и научной фантастики. Издается с 1935 года.

Уральский следопыт, март 2022

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Новости
Новости

Вышел из печати и направлен читателям мартовский номер журнала Уральский следопыт .

Этот номер продолжает циклы материалов:

  • по взаимодействии активного туризма и природоохранных территорий;
  • о животном мире в зимний период Природного парка “Бажовские места” и заповедника “Вишерский”.
  • о культурном наследии и уникальных традициях коми-пермяцкого народа;
  • заметка о фигурном катании как виде молодёжной активности, популярной среди уральской молодёжи;
  • малоизвестные достопримечательности Среднего Урала.

Встречайте мартовский журнал!

Обложка журнала “Уральский следопыт”
март 2022

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