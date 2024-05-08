Ежемесячный журнал путешествий по Уралу, приключений, истории, краеведения и научной фантастики. Издается с 1935 года.

Уральский следопыт, май 2024

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Новости
Новости

Подписчикам и в розничную сеть отправлен очередной журнал.

В майском номере 2024 года

подборка материалов о родном крае, места, интересные для посещения

Ледниковая неразбериха ~ Владислав Карелин;
За величие Родины ~ Светлана Ветрова ;
Последний поход ~ Ирина Зорина-Карякина;
Колыбель этноса ~ Михаил Смердов;
Увидеть жизнь ~ Андрей Затонский;
Чудо в Воркуте ~ Николай Вехов;
Уральские гиены ~ Дмитрий Гимранов , Данияр Хантемиров ;
Морские динозавры Урала ~ Владимир Ефимов;
Осторожно — мозоли ~ Евгения Озёрская ;
С лосятиной — сытно ~ Анатолий Ворончихин;
Первый шажок в альпинизм ~ Евгений Рябинин ;

 

обложка майского 2024 года журнала «Уральский следопыт»

 

В разделе Аэлита представлены рассказы:

α Необычное следствие ~ Александр Филичкин;
α Крафт ~ Ольга Небелицкая ;
α День встречи ~ Павел Шулепов

аэлита

Встречайте майский-2024 номер журнала!

По прежнему все материалы журнала доступны в электронном виде.

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