Подписчикам и в розничную сеть отправлен очередной журнал.
В майском номере 2024 года
подборка материалов о родном крае, места, интересные для посещения
Ледниковая неразбериха ~ Владислав Карелин;
За величие Родины ~ Светлана Ветрова ;
Последний поход ~ Ирина Зорина-Карякина;
Колыбель этноса ~ Михаил Смердов;
Увидеть жизнь ~ Андрей Затонский;
Чудо в Воркуте ~ Николай Вехов;
Уральские гиены ~ Дмитрий Гимранов , Данияр Хантемиров ;
Морские динозавры Урала ~ Владимир Ефимов;
Осторожно — мозоли ~ Евгения Озёрская ;
С лосятиной — сытно ~ Анатолий Ворончихин;
Первый шажок в альпинизм ~ Евгений Рябинин ;
В разделе Аэлита представлены рассказы:
α Необычное следствие ~ Александр Филичкин;
α Крафт ~ Ольга Небелицкая ;
α День встречи ~ Павел Шулепов