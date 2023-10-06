Подписчикам и в розничную сеть отправлен очередной журнал.
В октябрьском номере 2023 года
подборка молодёжных материалов
Дети на Острове ~ Наталия Дудко
Квест уральских следопытов
Леса ПЕРВЫХ! ~ Михаил Семёнов
Главное — дисциплина ~ Дмитрий Королев
О родном крае, места, интересные для посещения
Ядерное озеро ~ Полина Слобцова
Романтики с Гореловского кордона ~ Владимир Струганов
Выходные по-казахски ~ Юлия Шлентова, Семен Дуб
Строматолиты Южного Урала ~ Андрей Григорьев
Посёлок-призрак ~ Николай Вехов
Система пещер Октябрьская-Леднева ~ Анна Яковлева
Лебеди-шипуны ~ Николай Плотников
Земля, где остаются сердца
В разделе Аэлита представлены рассказы:
α Ворвавшаяся будущность ~ Вячеслав Лебединский
α Небо в алмазах ~ Юрий Долотов
α Шишигирица ~ Александр Папченко
α Фивы ~ Саша Тэмлейн