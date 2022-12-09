Уральский следопыт, декабрь 2022

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В декабрьском номере начата публикация материалов из этнографических экспедиций к народам, проживающим на территории Среднего Урала.

– Наследники Пегой Орды. Селькупы — хозяева сибирской тайгы ~ Арайлым Ибраева

– Мелодия Курая. Хранители традиций башкирского народа

– Родовые древа Аракаево

– Удмурты ~ Евгений Базаров

В разделе Аэлита представлены рассказы:

а Белый берег ~ Саша Тэмлейн (псевдоним)

а Орех в подарок ~ Ирина Зауэр (псевдоним)

а Дневник ~ Дарья Странник (псевдоним)

а Тема подвига в произведениях А. и Б. Стругацких ~ Сергей Калабухин

В рубрике “Путешествие по Уралу” представлены природные достопримечательности Челябинской, Оренбургской и Свердловской областей, Башкортостана

– «Зубастые» камни. Море-из — низшая уральская гора среди вершин ~ Владислав Карелин, фото Олег Чегодаев

– В самоцветной сказке ~ Альвира Акбулатова

– Неизвестный Полярный Урал: лес и климат ~ Николай Вехов

– Лесная столовая ~ Валерий Денеко

– Гора, как роман. Уралтау ~ Игорь Михайлов

– Трижды открытая. Пещера Садыковская ~ Анна Яковлева

– Плоские загадки. Плато Руин, Плато Парнук, и Плато Оленеводов ~ Андрей Затонский

– Большая игра в Уральском институте управления ~ Наташа Дудко

Продолжается сотрудничество с Союзом юнкоров Урала.

– Кедровый край ~ Ева Танкиевская

По прежнему все материалы журнала доступны в электронном виде.