Ежемесячный журнал путешествий по Уралу, приключений, истории, краеведения и научной фантастики. Издается с 1935 года.

Уральский следопыт, декабрь 2022

Автор: 
Новости
Новости

Отправлен подписчикам и в розничную сеть.

В декабрьском номере начата публикация материалов из этнографических экспедиций к народам, проживающим на территории Среднего Урала.

– Наследники Пегой Орды. Селькупы — хозяева сибирской тайгы ~ Арайлым Ибраева
– Мелодия Курая. Хранители традиций башкирского народа
– Родовые древа Аракаево
– Удмурты ~ Евгений Базаров

обложка декабрьского номера журнала Уральский следопыт 2022 год

В разделе Аэлита представлены рассказы:
а Белый берег ~ Саша Тэмлейн (псевдоним)
а Орех в подарок ~ Ирина Зауэр (псевдоним)
а Дневник ~ Дарья Странник (псевдоним)
а Тема подвига в произведениях А. и Б. Стругацких ~ Сергей Калабухин

В рубрике “Путешествие по Уралу” представлены природные достопримечательности Челябинской, Оренбургской и Свердловской областей, Башкортостана

– «Зубастые» камни. Море-из — низшая уральская гора среди вершин ~ Владислав Карелин, фото Олег Чегодаев
– В самоцветной сказке ~ Альвира Акбулатова

– Неизвестный Полярный Урал: лес и климат ~ Николай Вехов
– Лесная столовая ~ Валерий Денеко
– Гора, как роман. Уралтау ~ Игорь Михайлов

– Трижды открытая. Пещера Садыковская ~ Анна Яковлева
– Плоские загадки. Плато Руин, Плато Парнук, и Плато Оленеводов ~ Андрей Затонский
– Большая игра в Уральском институте управления ~ Наташа Дудко

Продолжается сотрудничество с Союзом юнкоров Урала.

– Кедровый край ~ Ева Танкиевская

По прежнему все материалы журнала доступны в электронном виде.

 

 

Встречайте декабрьский номер журнала!

Поделиться 

Публикации на тему

Уральский следопыт, ноябрь 2022

Уральский следопыт, ноябрь 2022

Отправлен подписчикам и в розничную сеть. В ноябрьском номере начата публикация материалов из этнографических экспедиций к народам, проживающим на территории Среднего Урала. В...
Уральский следопыт, октябрь 2022

Уральский следопыт, октябрь 2022

Отправлен подписчикам и в розничную сеть. В октябрьском номере в отдельную рубрику выделен блок “Природа в ладонях”. в ней будут размещаться материалы о животном м...
Уральский следопыт, август 2022

Уральский следопыт, август 2022

Отправлен подписчикам и в розничную сеть. В августовском номере продолжаются циклы “Живи активно”, “фотолетопись”, “Природные достопримечательнос...
Уральский следопыт, июль 2022

Уральский следопыт, июль 2022

Отправлен подписчикам и в розничную сеть. В июньском номере продолжаются циклы “Живи активно”, “фотолетопись”, “Природные достопримечательности У...
Уральский следопыт, июнь 2022

Уральский следопыт, июнь 2022

Отправлен подписчикам и в розничную сеть. традиционно в июньском номере отчет о проведенном фестивале Майский экстрим, организованном редакцией журнала и материалы, посвященны...
Уральский следопыт, май 2022

Уральский следопыт, май 2022

Отправлен подписчикам в короткий рабочий промежуток между Первомаем и празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне. Продолжение Нового Экономического Периода Российс...
Уральский следопыт, апрель 2022

Уральский следопыт, апрель 2022

Вышел из печати апрельский номер журнала Уральский следопыт . Этот номер напечатан в сложный экономический период: стоимость бумаги увеличилась в несколько раз, полиграфически...
Уральский следопыт, март 2022

Уральский следопыт, март 2022

Вышел из печати и направлен читателям мартовский номер журнала Уральский следопыт . Этот номер продолжает циклы материалов: по взаимодействии активного туризма и природоохранн...
Уральский следопыт, Февраль 2022

Уральский следопыт, Февраль 2022

Вышел из печати и направлен читателям февральский номер журнала Уральский следопыт . Этот номер начинает несколько циклов материалов: по экологии Уральского региона; о животно...
Очередной номер 2022/01

Очередной номер 2022/01

вышел из печати и отправлен читателям. Читайте в январском номере журнала «Уральский следопыт» 2022 года: – Совет краеведов / Александр Карфидов – Лесная больница ...
Вышел из печати

Вышел из печати

ноябрьский номер журнала “Уральский следопыт” читайте в выпуске: Судьба предпринимателя. Андрей Пузанов – Нина Медведева Речные баталии. Тайные агенты гражд...
июньский номер журнала

июньский номер журнала

Уральский следопыт из типографии отправлен подписчикам читайте: Заец Андрей — Уральские Дивизии Базаров Евгений Юрьевич — По Бажовским местам Колотов Михаил &mdas...
майский номер журнала

майский номер журнала

Видимо, из-за чрезвычайной секретности, которой и до сих пор окутан архипелаг Новая Земля, а своей большей частью её территория входит в состав Центрального полигона РФ, вся п...
Сентябрьский номер журнала

Сентябрьский номер журнала

вышел из печати и направлен подписчикам. Наступила календарная осень и начался новый учебный год. В 9 номере “Уральского следопыта” любопытный читатель сможет позн...
Ноябрьский номер

Ноябрьский номер

Вышел из печати ноябрьский номер журнала “Уральский следопыт”. Проблемы в развитии спортивного туризма Наш журнал направлен на путешественников, исследователей сво...

Последние статьи

09.12.2022

Дневник

Новости

Мобильные новости

scan
перевал Дятлова

Комментарии, рецензии

Перейти к верхней панели