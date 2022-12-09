Уральский следопыт, декабрь 2022

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В декабрьском номере начата публикация материалов из этнографических экспедиций к народам, проживающим на территории Среднего Урала.
– Наследники Пегой Орды. Селькупы — хозяева сибирской тайгы ~ Арайлым Ибраева
– Мелодия Курая. Хранители традиций башкирского народа
– Родовые древа Аракаево
– Удмурты ~ Евгений Базаров
В разделе Аэлита представлены рассказы:
а Белый берег ~ Саша Тэмлейн (псевдоним)
а Орех в подарок ~ Ирина Зауэр (псевдоним)
а Дневник ~ Дарья Странник (псевдоним)
а Тема подвига в произведениях А. и Б. Стругацких ~ Сергей Калабухин
В рубрике “Путешествие по Уралу” представлены природные достопримечательности Челябинской, Оренбургской и Свердловской областей, Башкортостана
– «Зубастые» камни. Море-из — низшая уральская гора среди вершин ~ Владислав Карелин, фото Олег Чегодаев
– В самоцветной сказке ~ Альвира Акбулатова
– Неизвестный Полярный Урал: лес и климат ~ Николай Вехов
– Лесная столовая ~ Валерий Денеко
– Гора, как роман. Уралтау ~ Игорь Михайлов
– Трижды открытая. Пещера Садыковская ~ Анна Яковлева
– Плоские загадки. Плато Руин, Плато Парнук, и Плато Оленеводов ~ Андрей Затонский
– Большая игра в Уральском институте управления ~ Наташа Дудко
Продолжается сотрудничество с Союзом юнкоров Урала.
– Кедровый край ~ Ева Танкиевская
По прежнему все материалы журнала доступны в электронном виде.