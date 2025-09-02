Уральский следопыт, сентябрь 2025

Подписчикам и в розничную сеть отправлен сентябрьский номер журнала .
Содержание
Точка притяжения: возрождать и создавать ~ Иван Подмазов
Уссурийский полиграф: мифы и реальность ~ Елизавета Блинова
Губа Крестовая ~ Николай Вехов
Разгадать загадки. Как башкирская река трижды характер поменяла ~ Ильнур Байгильдин
Гора ветров ~ Евгений Базаров
Любят за удобство. Рассказ о том, зачем ехать в Расик и взрослым, и детям ~ Андрей Затонский
Бронзовый медведь. Нелегальный шаман Бахтияров ~ Дмитрий Балакин
Древний потамоним. Раскроем содержание названия реки Исеть ~ Владислав Карелин
α Хангай-зэбэ. продолжение ~ Алексей Елизарьев
