Ежемесячный журнал путешествий по Уралу, приключений, истории, краеведения и научной фантастики. Издается с 1935 года.

Уральский следопыт, сентябрь 2025

Подписчикам и в розничную сеть отправлен сентябрьский номер журнала .

Обложка журнала Уральский следопыт. Сентябрь 2025 года

Содержание

Точка притяжения: возрождать и создавать ~ Иван Подмазов
Уссурийский полиграф: мифы и реальность ~ Елизавета Блинова
Губа Крестовая ~ Николай Вехов
Разгадать загадки. Как башкирская река трижды характер поменяла ~ Ильнур Байгильдин
Гора ветров ~ Евгений Базаров
Любят за удобство. Рассказ о том, зачем ехать в Расик и взрослым, и детям ~ Андрей Затонский
Бронзовый медведь. Нелегальный шаман Бахтияров ~ Дмитрий Балакин
Древний потамоним. Раскроем содержание названия реки Исеть ~ Владислав Карелин
α Хангай-зэбэ. продолжение ~ Алексей Елизарьев

 

Познакомиться с декабрьским номером как «в журнале» можно здесь журнал в формате pdf

 

