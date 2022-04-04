Уральский следопыт, апрель 2022

Вышел из печати апрельский номер журнала Уральский следопыт .

Этот номер напечатан в сложный экономический период: стоимость бумаги увеличилась в несколько раз, полиграфические услуги типографии так же подорожали.

Редакция “Уральского следопыта” ограничила свой социальный проект по безвозмездному предоставлению журналов в учебные и социальные учреждения региона. Отгрузка журналов в розничную торговлю уральского региона уменьшена: отсрочка оплаты за реализованный тираж и списание нереализованных экземпляров, принятые ранее, система ценообразования в существующий временной период требуют более рачительного подхода.

все материалы журнала доступны в электронном виде.

Встречайте апрельский журнал!