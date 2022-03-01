Дылдина О. – Не_безнадёжна – 9

Произведение поступило в редакцию журнала “Уральский следопыт” . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок “в отдел фантастики АЭЛИТА” с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com

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В этой истории всё началось с клубники. Знаете, я очень люблю клубнику со сливками. Если бы не она, я так никогда и не узнал бы Айка… Но, всё по порядку. В то тихое воскресное утро я взял корзинку и бодро потопал в огород, чтобы набрать на завтрак спелых ягод.

Я уже почти добрался до цели, как вдруг мне показалось, что какая-то тень метнулась у забора и скрылась в кустах. Подняв с земли увесистую палку, я осторожно подкрался к кустам и напряжённо прислушался. В клубнике явно кто-то сидел…

Я был уверен, что это Колбас – здоровенный жирный кот с приплюснутой мордой и воровскими наклонностями, нагло хозяйничающий в моём огороде.

– А ну, брысь! ­– грозно сказал я, беря палку наперевес.

Но тут кусты раздвинулись, и на свет явилась круглая кошачья голова. Затем показались четыре лапы, туловище и хвост. Зверь сел на грядку, подмяв под себя поспевшие ягоды, и на чистейшем русском языке вежливо произнёс:

– Здорово, приятель!

Оружие выпало из моих рук. Представьте, что к вам вдруг обращается с человеческой речью кот. Что бы вы почувствовали на моём месте? Правда, тогда вы ещё не знали Айка, именно так звали пришельца, неожиданно свалившегося прямо с неба в мой огород.

С виду Айк сильно смахивал на кота, но это только на первый, не внимательный взгляд. При пристальном рассмотрении, вы с лёгкостью могли обнаружить несколько отличий: у Айка полностью отсутствовала шерсть (словно кому-то, в шутку, вздумалось его обрить), да и передвигался он больше на задних лапах (это получалось у него ничуть не хуже, чем у людей). Что касается его умственных способностей, думаю, они на порядок превосходили человеческие. К примеру, он мгновенно усваивал наш язык (я, за свои сорок шесть, так и не выучил английский). Не знаю, откуда он к нам прибыл (Айк деликатно избегал этой темы), но сообщил, что миссия его носит, скорее, познавательный характер.

Всё это я узнал несколько позже, а тогда, в первую минуту, признаться, совершенно ошалел и не был способен вообще что-либо соображать. В ходе непринуждённой, дружеской беседы выяснилось, что Айк здесь на отдыхе (из-за перенапряжения мозга и общего ослабления нервной системы, тамошний врач прописал ему полную перемену обстановки). В общем, ему порекомендовали наш санаторий, прошу прощения… планету, как ближайшую, с идеально подходящим климатом. Так он и очутился в моей клубнике.

В конце концов Айк, проникнувшись доверием к моей скромной особе, попросил меня быть его местным гидом. «Что ж… – ответил я, слегка поразмыслив. – Отдых – это по мне. Почему бы и не оказать такую пустячную услугу?» Из-за беспечности я не придал тогда этому серьёзного значения. Я предложил Айку трамвайную экскурсию, а на закуску – пешую прогулку по интересным местам. Мы единодушно решили наслаждаться этим весёлым, солнечным днём, и были настроены использовать его целиком.

Всё началось не так уж и плохо: мы беспрепятственно попали в трамвай и чинно заняли свободные места. Никто из пассажиров не обратил на нас внимания, только один мальчик, сидящий через проход, громко сказал: «Мама, смотри, какая смешная кошка!..» Его мать бросила на нас рассеянный взгляд и тут же отвернулась. Мы снисходительно улыбнулись невинности ребенка и уже приготовились смотреть виды, как вдруг явилась кондукторша…

Почему-то меня не любят трамвайные кондукторы. Стоит только войти в трамвай, как на меня с криком налетает раздражённая кондукторша. Почему я еду без билета? Почему я, пьяный, лезу в трамвай и мешаю людям (хотя, на самом деле, это они мешают мне)? На этот раз я даже решил взять билет. Напрасно я пытался заплатить и за Айка, – это подействовало на кондукторшу, как спусковой крючок.

«А ну, сойди, с котом, не то трамвай остановлю!» – злобно заорала она. Я видел, что сражение безнадёжно проиграно и, не доехав трёх остановок, мы послушно сошли, под торжествующим взглядом кондукторши.

После катания в трамвае так приятно пройтись пешком. Айк, я видел, был в недоумении. Наконец он не выдержал и робко спросил: «Объясни, почему та, в трамвае, была так агрессивна? Может, она не любит пришельцев?..» Я изобразил на лице улыбку и легкомысленно сказал: «Ну, что ты! У неё было плохое настроение!» К счастью, Айк прекратил расспросы, и я вздохнул с облегчением. В общем, нам ничего не осталось, как приступить сразу ко второй части, то есть – к пешей прогулке.

Примерно с полчаса мы тащились по жаре. Наконец, я с радостью заметил впереди маленький сквер с уютными скамейками. Одна из них оказалась не занятой (на остальных разместилась какая-то развесёлая компания). Всё, что нам требовалось сейчас после пережитых волнений – это отдых.

Я удобно устроился на скамейке и, кажется, задремал. Пришелец бродил где-то поблизости и собирал коллекцию булыжников, прошу прошения… минералов, то и дело обращаясь ко мне с каким-нибудь вопросом (он был очень любознательным). Сквозь дремоту я смутно слышал чьи-то голоса и, по-моему, они не были голосами Айка. С трудом я разлепил веки и… едва не упал. Пока я спал, Айк собрал вокруг нас целую уйму народа. Заметив, что я проснулся, один из этих бездельников с глупой улыбкой сказал другому: «Я же говорил тебе, что это чревовещатель из цирка!» Быстро оценив обстановку, я сграбастал пришельца в охапку и, не теряя времени, дал дёру.

Мы благополучно унесли ноги, но я видел, что Айку нужны объяснения. Он обиженно дулся и всё время молчал. Я же сердился из-за его дурацкой выходки и тоже хранил молчание. Наконец, я заметил на горизонте закусочную. Поборов гордость, я предложил ему зайти туда пообедать. Айк капризно заметил, что не ест земную пищу, но в закусочную всё же пошёл, он был очень любопытен… Хозяева заведения оказались чрезвычайно грубы. Они просто-напросто выставили нас на улицу, бросив напоследок: «Шляются тут, с котами…» Дёрнуло же его заказать этого «шестиглазого бормоглюса под соусом». Погода тоже решила поиздеваться над нами: внезапно полил дождь. Мокрые и оскорблённые, мы, не разбирая дороги, пешком пробирались домой (ехать в трамвае не хотелось). Айк окончательно впал в болезненно-нервное состояние. Мне было весело, как на похоронах.

Дома Айк потребовал объяснений. Он назвал … нет, я лучше не стану повторять того, что он произнёс. К счастью, у меня на ужин была приготовлена чудная печёнка! И хотя пришелец и утверждал, что не ест земную пищу, он умял, без остатка всё, целиком. Сверх того, мы слопали ещё пирог с клубникой и выпили три чайника чаю, после чего совсем разомлели. Мы сидели сытые, и всё происшедшее уже перестало казаться таким мрачным. Мы даже стали находить во всём смешные стороны. Внезапно Айк перестал ковырять у себя в зубах и меланхолично сказал: «Чуть было не забыл… Что означает слово «кот»?» Я открыл было рот, чтобы дипломатично ответить: «Ну, видишь ли…», когда какой-то резкий звук заставил меня вздрогнуть и замолчать.

В кухонное окно просунулась раскрытая пасть с острыми клыками, и издала пронзительный кошачий вой… Кот Колбас проголодался и уверенно требовал своей пайки. Дальнейшие объяснения оказались не нужны. Айк даже подпрыгнул от удивления. Видно было, что он чрезвычайно заинтересован и возбуждён. Колбас тоже вёл себя необычно: выгнув дугой спину и подняв палкой хвост, он урчал, словно заведённый трактор. Это была встреча двух добрых друзей или родственников, после долгой разлуки. Забыв обо всём, они увлечённо разговаривали на каком-то особом, понятном только им, языке. И я видел, что они прекрасно понимают друг друга. Беседа длилась так долго, что я уснул. Думаю, они нарочно усыпили меня, чтобы не путался у них под ногами.

Утром я обнаружил, что Айк исчез. Может быть сведения, которые сообщил ему Колбас, были так важны, что пришельцу потребовалось срочно вернуться? Я тщательно осмотрел огород, но не обнаружил никого, кроме Колбаса. Кот мирно дремал, подмяв под себя кустики клубники…

Как будто ничего и не произошло. Но всё-таки, кое-что изменилось – во мне… Теперь уже Колбас безнаказанно вытаптывал в огороде морковь, я перестал обижаться на него за это. В самом деле, что мы вообще знаем о них? – думал я иногда, вспоминая своего друга, Айка. Откуда они взялись, эти кошки? И кто они такие? Может быть, существо с обрезанным хвостом, торчащее на только что засеянной вами грядке – далёкий потомок кошки, прибывшей когда-то на Землю, в составе межзвёздной экспедиции? Рядом с нами находится много такого, чего мы просто не видим. Всякий, кто, наконец, перестанет принимать всё, как само собой разумеющееся, сразу же увидит это и поймёт меня.

Не знаю, каковы были на самом деле его цели здесь, на Земле? Думаю, он изучал нас всё время, пока мы валяли с ним дурака…

Надеюсь, что в отчёте, который он составит, вернувшись на свою планету, будет написано: «Планета Земля – не безнадёжна, населена разумными обитателями: кошками и… людьми».

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редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго

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