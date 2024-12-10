Уральский следопыт, декабрь 2024

Подписчикам и в розничную сеть отправлен декабрьский номер журнала .
Это последний журнала в уходящем 2024 году!
Содержание
Служба или вольница? Роль казаков в освоении и защите земель Оренбуржья ~ Михаил Редин
Мужики с упрямой волей ~ Александр Ощепков, Наталья Ощепкова
Пуп Земли. Нулевой километр ~ Наталья Соловьева
Идём тропою доброты ~ Валерий Денеко
Уссурийский полиграф в Свердловской области ~ Василий Пономарёв
Диковина из грота ~ Валерий Кузнецов
Траверс: по скользкому склону — к прозрачным облакам ~ Юрий Черкасов
Тридцать лет восхождения ~ Андрей Затонский
Возрождение самоцвета ~ Михаил Попов
Золотое ущелье ~ Евгений Тамплон
Вертолётная рапсодия ~ Михаил Семёнов
По служебному несоответствию ~ Геннадий Гусаченко
Познакомиться с декабрьским номером как «в журнале» можно здесь журнал в формате pdf