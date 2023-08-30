Подписчикам и в розничную сеть отправлен очередной журнал.
В сентябрьском номере 2023 года подборка краеведческих материалов
Утраченная история ~ М.Цыганко
Открыватели новых земель ~ А.Тихомирова
Моя Русская Гавань ~ А.Окунев
Наследник древних мастеров ~ А.Булгаков
Отважные переселенцы ~ Н.Вехов
Красноуфимские мечтатели ~ Ю.Шлентова
Дни, когда большие синицы были малыми ~ В.Денеко
Вода камень точит ~ А.Затонский
Забытое мансийское название приполярной вершины ~ В.Карелин
Ямала мне оказалось мало ~ Н.Дудко
В разделе Аэлита представлена небольшая повесть:
Погрузившийся в бездну ~ Г.Неделько
Бензин, алюминий и лёд ~ А.Панин
Адам, ты всё знал! ~ М.Гарайс
Парк и Таня ~ С.Тэймлин