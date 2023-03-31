Уральский следопыт, апрель 2023

Подписчикам и в розничную сеть отправлен очередной журнал.
В апрельском номере 2023 года подборка краеведческих материалов
- А давайте проводим солнышко! ~ Валерий Денеко
- Наша жизнь — это путешествие! ~ Юлия Шлентова
- Дорога длиною в несколько сот лет ~ Натальяа Дудко
- Уфимский ковчег ~ Владислав Курочкин
- Столбовая дорога. Сибирский тракт ~ Александр Копырин
- Царство Пельтигеры ~ Николай Вехов
Природные достопримечательности представлены природные уральскими туристами и путешественниками
- Зимнее восхождение состоялось ~ Максим Фирсов
- Неприступный ~ Андрей Затонский
- Денежкин Камень — гора «указатель» ~ Владислав Карелин
- Глухариный ток ~ Михаил Бокачев
- Белых камней не найдете ~ Дмитрий Жданов
Продолжается сотрудничество с Союзом юнкоров Урала.
День Шигирского идола ~ Мария Ситникова, фото Евгения Тамплона
В разделе Аэлита представлена небольшая повесть:
α Возвращение «Чёрного Принца» (продолжение) ~ Станислав Кочетков
α Разуму вопреки ~ Игорь Туманов
По прежнему все материалы журнала доступны в электронном виде.