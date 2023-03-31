Ежемесячный журнал путешествий по Уралу, приключений, истории, краеведения и научной фантастики. Издается с 1935 года.

Уральский следопыт, апрель 2023

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Новости
Новости

Подписчикам и в розничную сеть отправлен очередной журнал.

В апрельском номере 2023 года подборка краеведческих материалов

  • А давайте проводим солнышко! ~ Валерий Денеко
  • Наша жизнь — это путешествие! ~ Юлия Шлентова
  • Дорога длиною в несколько сот лет ~ Натальяа Дудко
  • Уфимский ковчег ~ Владислав Курочкин
  • Столбовая дорога. Сибирский тракт ~ Александр Копырин
  • Царство Пельтигеры ~ Николай Вехов
Обложка журнала “Уральский следопыт” апрель 2023

 

Природные достопримечательности представлены природные уральскими туристами и путешественниками

  • Зимнее восхождение состоялось ~ Максим Фирсов
  • Неприступный ~ Андрей Затонский
  • Денежкин Камень — гора «указатель» ~ Владислав Карелин
  • Глухариный ток ~ Михаил Бокачев
  • Белых камней не найдете ~ Дмитрий Жданов

Продолжается сотрудничество с Союзом юнкоров Урала.

День Шигирского идола ~ Мария Ситникова, фото Евгения Тамплона

аэлита

В разделе Аэлита представлена небольшая повесть:

α Возвращение «Чёрного Принца» (продолжение) ~ Станислав Кочетков
α Разуму вопреки ~ Игорь Туманов

По прежнему все материалы журнала доступны в электронном виде.

 

 

Встречайте апрельский-2023 номер журнала!

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