Уральский следопыт, август 2024

Подписчикам и в розничную сеть отправлен очередной журнал.
Содержание
Анатомия рыжего мониторинга ~ Алексей Гилев, Ирина Кузнецова
Медвежья река ~ Николай Вехов
Дом Мамина ~ Ян Разливинский
Мраморная каменоломня ~ Александр Автаев
Золоторудные прииски ~ Людмила Галаганова, фото С. М. Прокудина-Горского
Самоварное счастье ~ Юлия Шлентова
Урочище каменной бабы ~ Михаил Смердов
Пляж окаменелостей ~ Эльмира Костылева
По пути с профессионалом ~ Евгения Озёрская
Испытание высотой ~ Юрий Черкасов
Глина для «красавицы» ~ Анатолий Ворончихин
Полный газ, минуя «петлю времени» ~ Андрей Затонский
Идём на штурм ~ Валерий Денеко
α Великая китайская стена ~ Анатолий Бимаев
α Прощайте, земляне! ~ Карп Поликарп (псевд)
Познакомиться с августовским номером как «в журнале» можно здесь журнал в формате pdf