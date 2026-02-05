Уральский следопыт, февраль 2026

Подписчикам и в розничную сеть отправлен февральский номер журнала .

Содержание

Объятия – каждому ~ Ильнур Байгильдин

Первый на Урале. Евгений Масленников первый мастер спорта по туризму на Урале. ~ Владислав Карелин

Ботанические сюрпризы Воркуты ~ Николай Вехов

Сердце чует ~ Валерий Денеко

Просто вперёд. Ледяной дождь на Метеостанции ~ Юрий Черкасов

Голодному не быть ~ Анатолий Ворончихин

Хорошо бы вовремя свернуть ~ Андрей Затонский

Чёрная доска ~ Алексей Карфидов

Просветитель Иван Яковлевич Стяжкин ~ Вадим Осипов

Живописный уголок. История Волковского водохранилища ~ Евгений Тамплон

α Троль ~ Саша Тэмлейн

α То ли из прошлого, то ли из будущего ~ Олег Визер

α Прощание с Луной ~ Александр Филичкин

α Космонавты тревоги ~ Ольга Александрова

α Шалун или Полный «Game over» ~ Павел Подзоров

Познакомиться с февральским номером как «в журнале» можно здесь журнал в формате pdf