Уральский следопыт, февраль 2026

Подписчикам и в розничную сеть отправлен февральский номер журнала .
Содержание
Объятия – каждому ~ Ильнур Байгильдин
Первый на Урале. Евгений Масленников первый мастер спорта по туризму на Урале. ~ Владислав Карелин
Ботанические сюрпризы Воркуты ~ Николай Вехов
Сердце чует ~ Валерий Денеко
Просто вперёд. Ледяной дождь на Метеостанции ~ Юрий Черкасов
Голодному не быть ~ Анатолий Ворончихин
Хорошо бы вовремя свернуть ~ Андрей Затонский
Чёрная доска ~ Алексей Карфидов
Просветитель Иван Яковлевич Стяжкин ~ Вадим Осипов
Живописный уголок. История Волковского водохранилища ~ Евгений Тамплон
α Троль ~ Саша Тэмлейн
α То ли из прошлого, то ли из будущего ~ Олег Визер
α Прощание с Луной ~ Александр Филичкин
α Космонавты тревоги ~ Ольга Александрова
α Шалун или Полный «Game over» ~ Павел Подзоров
Познакомиться с февральским номером как «в журнале» можно здесь журнал в формате pdf